興業太古匯榮獲城市土地學會2026年亞太區卓越獎

上海地標級商業綜合體憑卓越建築環境和行業領導力獲此表彰 上海2026年5月27日 /美通社/ -- 興業太古匯綜合發展項目榮獲城市土地學會（ULI）頒發的「2026年亞太區卓越獎」。該獎項於5月26日在上海舉辦的ULI亞太峰會現場正式頒發。 ULI卓越獎創立於1979年，一直被視為全球房地產行業的標桿性獎項，也被視為行業含金量最高的榮譽之一。本次獎項從設計規劃、開發建設、運營管理、業態融合、綠色可持續發展及長期價值塑造等多個維度，充分認可興業太古匯的綜合實力。

評審委員會高度評價項目，稱其「深度融合在地文化與城市肌理，同時創造突出市場價值，對周邊區域發展形成積極輻射帶動作用」。這份榮譽充分印證，作為大型城市綜合體，興業太古匯深耕城市社區營造，有效賦能片區面貌升級，兼顧商業效益、社會價值、空間適配性及長期可持續發展，成為全球城市開發建設的優秀范本。 興業太古匯聯席總經理施桂攀表示：「斬獲ULI亞太區卓越獎，是業界對興業太古匯長期可持續發展、運營創新及社區營造的高度認可。隨著南京西路商圈持續迭代升級，我們將繼續創新發展，並加強與周邊地標項目，特別是張園的聯動協同，為城市大眾打造更多元優質的體驗，持續為城市和社區創造長期價值。」

興業太古匯聯席總經理丁瑞芳表示：「興業太古匯始終堅持以人為本的理念，將消費者、租戶以及社區的需求貫穿於空間設計與日常運營的核心。未來，我們期待繼續深化與各方伙伴的協作，持續為上海城市發展賦能，創造深遠且積極的影響。」 自2017年開業以來，興業太古匯持續打造差異化多元零售矩陣，匯聚眾多全國首店、旗艦店與概念店，逐步形成高辨識度商業矩陣，穩固上海高品質生活方式目的地地位。近期亮相的路易威登全新概念地標「路易號The Louis」，為城市增添別具一格的消費體驗場景，加上久負盛名的星巴克臻選上海烘焙工坊，均有力印證了項目致力於打造獨具特色生活方式目的地的初心。2026年第一季度，項目零售銷售額同比增長超過八成，客流較去年同期實現翻倍增長。

除零售板塊以外，項目的兩棟甲級辦公樓集聚多家世界500強及頭部企業。2025年，聚合辦公、會議、餐飲及休憩等全場景服務的創新第三空間「TERRA」正式啟幕，成為又一重要裡程碑，助力項目引領高品質未來辦公場景，樹立一體化辦公體驗全新標准。 近年來，興業太古匯持續打磨城市公共空間，積極營造多元包容的活力社區。2022年起，項目優化北廣場至石門一路及威海路部分動線，優化城市界面。同時，項目全年不間斷舉辦公共藝術活動、國際重磅展覽、創新文化體驗等，相繼引入讓-米歇爾‧巴斯奎特、霍夫曼等國際知名藝術家作品，以及首度引進《消失的法老》等沉浸式數字體驗項目，為公共空間注入濃厚藝術活力。

可持續發展同樣是興業太古匯的核心發展底色，貫穿規劃、建設、運營全周期。項目節能減排成果顯著，先後獲得能源與環境設計先鋒評級（LEED）鉑金級認證、WELL健康建築標准鉑金級認證，2025年還獲評GRESB五星評級，綠色建築實力倍受認可。 關於興業太古匯 興業太古匯是上海市地標級商業綜合體，地處南京西路商圈核心地段，包含一座購物中心、兩幢高端辦公樓、兩家精品酒店和一家公寓式酒店、以及一幢百年歷史建築查公館。興業太古匯場域由石門一路、商場南北內線、愉景大道三條平行動線構成，坐擁北廣場、南花園兩個室外大型活動廣場，更配備一個全天候、開放式的多功能廳和一個獨特的市中心屋頂花園，全場域靈活聯動，營造極致體驗場域，釋放無盡靈感。

興業太古匯由兩家香港上市公司，香港興業國際集團有限公司與太古地產有限公司按50:50比例共同投資、擁有兼管理運營，通過與城市、品牌、消費者共創的進階商業模式，立足南京西路商圈，帶來世界級的專屬體驗，打造上海的非凡新地標。 關於香港興業國際 香港興業國際集團有限公司於中國香港、內地及亞洲從事多元化業務，包括地產發展及投資、物業管理、豪華酒店及其他投資。公司的多元化物業組合包括香港的愉景灣、中染大廈；上海的興業太古匯以及位於上海、嘉興和杭州的多項優質發展中住宅項目。公司自1989年開始在香港聯合交易所上市，股份代號00480。

除了中國內地及香港，太古地產於印尼、越南、新加坡、泰國、美國邁阿密也設有辦事處。 太古地產官網：www.swireproperties.com/zh-cn/ ^北京太古坊正式落成後，將包括目前頤堤港項目。

*項目名稱待定。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026-302783052.html SOURCE 興業太古匯