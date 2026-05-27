靄華押業2026財年多賺近48% 淨息差續拓闊展現業務韌性

審慎風控顯著成效 財政持續穩健 派末期息每股1.15港仙

股東應佔溢利按年增長約47.8%至約82.6百萬港元

純利率按年增長約16.2個百分點至約50.2%

應收貸款減值虧損撥備按年大減約72.6%至約12.7百萬港元

典當貸款業務收益按年增長約12.9%至約98.6百萬港元

派末期股息每股1.15港仙

香港 - 2026年5月27日 -（股份代號：1319.HK，「本集團」或「靄華」）董事會公佈其全年業績及財務狀況。截至2026年2月28日止年度（「」），集團錄得收益約164.4百萬港元。年內，股東應佔溢利錄約82.6百萬港元，較截至2025年2月28日止年度（「」）上升約47.8%；另淨息差持續擴闊至17.2%。於2026年財政年度，集團持有現金及現金等價物（經扣除銀行透支）錄約376.9百萬港元，較2025年財政年度大幅增加約74.8%；資產淨額則按年增至約1,155.7百萬港元。同時，集團借貸比率按年持續降至4.1%。年內，每股基本盈利按年增加約48.3%至4.3港仙。董事會建議派發末期股息每股1.15港仙。於2026年財政年度，宏觀經濟已進入逐步復甦階段，融資需求隨之穩步回升。集團年內按揭抵押貸款業務錄得收益約65.8百萬港元，而應收按揭抵押貸款總額約為612.5百萬港元。年內，按揭抵押貸款業務的淨息差約為10.1%。年內，集團於放款活動方面繼續保持嚴謹及審慎風險導向的策略。雖然住宅物業市場已出現令人鼓舞的回穩跡象，本集團鑑於工商物業供應持續過剩及估值壓力，對該等板塊維持高度警惕。我們的審批策略持續聚焦建構具韌性的貸款組合，優先選擇高質素抵押品及審慎的貸款對估值比率。於2026年財政年度，第一按揭之平均貸款對估值比率約為56.27%，而次級按揭之平均整體貸款對估值比率則約為40.82%，其中集團經手之次級按揭之平均貸款對估值比率約為3.73%。應收貸款減值虧損撥備由2025年財政年度約46.3百萬港元，減至2026年財政年度約12.7百萬港元，按年減少約72.6%，反映集團穩健的信貸風險管理。於2026年財政年度，典當貸款業務的收益增加約12.9%至約為98.6百萬港元。年內，盈利能力進一步得益於出售經收回資產之收益由2025年財政年度約11.1百萬港元，大幅增加約73.0%至約19.2百萬港元。上述表現主要受惠於金價屢創新高，以及二手奢侈品市場（尤其是高端鐘錶）交投活躍，進一步鞏固典當貸款業務作為對沖宏觀經濟波動的穩健、策略性工具的地位。年內，集團繼續投放資源於廣告及宣傳，以提升品牌曝光度，成功帶動對貸款額超過100,000港元的一對一典當貸款預約服務的需求。展望未來，本集團對環球經濟復甦抱持審慎樂觀態度。儘管宏觀經濟及地緣政治不確定性或將持續存在，我們仍將堅守積極而審慎的經營策略，確保長遠持續增長，並為股東爭取最大回報。 在按揭抵押貸款市場方面，我們將採取經審慎校準的差異化策略。本集團認為住宅物業板塊前景較為樂觀，並擬把握利率環境趨穩的契機，積極物色優質按揭抵押貸款機遇。相反，我們對工商物業板塊則維持審慎及警惕的取態。鑑於存貨供應結構性過剩及不良資產比例上升等挑戰，本集團於信貸審批及抵押品評估方面將實施更嚴格的監控，以減緩估值風險。就核心業務而言，我們預計在金價走勢堅穩及流動資金管理需求持續的支持下，典當貸款業務將繼續保持韌性。為進一步提升營運效率，本集團正積極優化當舖分行網絡，有策略地在既有服務區域內物色更具成本效益的選址，以將現有當舖分行遷往租賃條款更有競爭力的物業，藉此在維持市場領先地位之餘降低營運開支。同時，我們與PACM集團的策略合作仍是推動地域多元化的重要動力。透過在嚴格投資監控下積極於已發展市場探索機構信貸的商機，本集團具備有利條件可在行業格局持續演變之際靈活應對，並為全體持份者創造穩定價值。表示：「當前全球地緣政治與宏觀經濟不確定性交織，環球經濟復甦面臨一定壓力，亦為本地物業市場前景帶來持續挑戰。面對複雜的外圍環境，靄華始終堅守積極而審慎的經營策略，核心典當業務在此市況下，充分發揮了對沖宏觀經濟波動的策略性工具角色，令集團在考驗中展現出強大的發展韌性。展望未來，我們將採取經審慎校準的差異化策略，持續推動地域多元化策略，在嚴格的投資監控下，積極於已發展市場探索商機，多元化拓展收入來源及客戶群，努力為股東創造長遠而穩健的回報。」