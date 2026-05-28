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出版：2026-May-28 09:00
更新：2026-May-28 09:00
Media OutReach Newswire

旅發局與全球領先商貿展會主辦機構英富曼合作 攜手引入國際高端展覽IP以亞洲首創「全城展覽」模式落戶香港

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香港 - 2026年5月28日 - 香港旅遊發展局（旅發局）今日（27日）與全球領先的商貿展會主辦機構英富曼會展（Informa Markets簽訂為期三年的諒解備忘錄，正式建立策略夥伴關係，攜手將多個國際高端展覽IP引進香港，透過國際會展平台「The Festival of ConnoisseursTFOC）」，以亞洲首創的「全城展覽」模式，帶來更多元化及具國際影響力的高端會展活動，進一步鞏固香港國際會展之都的地位，吸引更多高增值旅客來港。

旅發局與Informa Markets今日在香港舉行簽署儀式。在旅發局主席林建岳博士（後左）及英富曼集團首席執行官（Group CEO, Informa Group）Stephen Carter先生（後右）共同見證下，旅發局總幹事劉鎮漢先生（前左）與 Informa Markets亞洲區總裁兼首席執行官馬穎女士（前右）簽署諒解備忘錄。多名旅發局合作夥伴及旅遊相關業界亦出席支持。
旅發局與Informa Markets今日在香港舉行簽署儀式。在旅發局主席林建岳博士（後左）及英富曼集團首席執行官（Group CEO, Informa Group）Stephen Carter先生（後右）共同見證下，旅發局總幹事劉鎮漢先生（前左）與 Informa Markets亞洲區總裁兼首席執行官馬穎女士（前右）簽署諒解備忘錄。多名旅發局合作夥伴及旅遊相關業界亦出席支持。

旅發局主席林建岳博士表示：「今次合作意義重大，不但提升香港作為全球高端會展旅遊目的地的地位，更彰顯香港全力發揮中國內地與國際市場之間『超級聯繫人』和『超級增值人』的重要樞紐角色，同時推動高端旅遊市場發展，有助吸引更多國際品牌及高增值旅遊客群來港。旅發局亦衷心感謝旅遊事務署、業界合作夥伴及持份者的鼎力支持，共同推進香港國際會展之都的新里程。」

Informa Markets亞洲區總裁兼首席執行官馬穎表示：「香港一直是Informa在亞洲發展的核心，我們與這座城市一同成長，見證其轉型、韌性，以及持續蛻變為全球最具影響力的商業樞紐之一。選擇在香港舉辦『TFOC』，並非單純的商業決定，更充分體現我們信心與承諾的重要部署。我們深信，香港作為連接全球與世界第二大經濟體的重要樞紐，亦是東方繁榮與西方藝術交匯之地，透過匯聚Informa旗下全球高端品牌資源與專業優勢–從世界頂級遊艇展、高奢珠寶展，到杜拜的尊尚私人航空平台，以至摩納哥的超級跑車盛會–並將其植根於香港，致力建立一個具長遠發展潛力的亞洲頂級奢華展覽平台。」

根據雙方簽署的三年諒解備忘錄，於2026年至2028年間，旅發局與Informa Markets將共同推動香港成為「TFOC」的主辦城市，致力將活動打造為年度旗艦級會展盛事，並逐步擴大活動規模及國際參與度。有別於傳統展覽活動，「TFOC」將採用亞洲首創的「全城展覽」模式，突破單一場館限制，將展覽延伸至香港多個地標及特色場地舉行，展現香港多元且獨特的城市魅力。展覽涵蓋的領域包括：頂級名車豪華遊艇高級珠寶鐘錶高端旅遊大師級藝術品奢華物業私人航空精緻餐飲與珍稀酒品健康養生服務或產品。除了面向各領域的專業買家外，「全城展覽」模式同時拓展高增值旅遊相關客群及公眾人士（B2B2C），帶來嶄新高增值旅遊新體驗。

此外，旅發局亦計劃參與Informa旗下並將與「TFOC」緊密協作的五個主要國際高端展覽，包括：全球知名遊艇展「摩納哥遊艇展（Monaco Yacht Show）」、「美國棕櫚灘國際遊艇展（Palm Beach International Boat Show）」、「美國勞德代爾堡國際遊艇展（The Fort Lauderdale International Boat Show）」、海灣合作委員會地區首屈一指的奢侈品珠寶和鐘錶展「阿拉伯國際珠寶展（Jewellery Arabia）」，以及將會首次進軍亞洲並延伸至香港舉辦的「摩納哥超級跑車展（Top Marques Monaco）」，從而加強向全球推廣香港會展旅遊優勢。

一眾主要嘉賓在簽署儀式完成後亦進行合照，包括：（後排左起）Informa Markets Asia副總裁葉丹先生、旅發局盛事拓展、會議展覽及郵輪業務總經理譚美玲女士、署理旅遊事務專員朱瑞雯女士、旅發局主席林建岳博士、英富曼集團首席執行官（Group CEO, Informa Group）Stephen Carter先生、亞洲國際博覽館首席策略總監劉小慧女士、Informa Markets Asia首席財務官王皚女士、Informa Markets Asia商業發展執行副總裁Michael Duck先生；以及旅發局總幹事劉鎮漢先生（前左）及Informa Markets亞洲區總裁兼首席執行官馬穎女士（前右）。
一眾主要嘉賓在簽署儀式完成後亦進行合照，包括：（後排左起）Informa Markets Asia副總裁葉丹先生、旅發局盛事拓展、會議展覽及郵輪業務總經理譚美玲女士、署理旅遊事務專員朱瑞雯女士、旅發局主席林建岳博士、英富曼集團首席執行官（Group CEO, Informa Group）Stephen Carter先生、亞洲國際博覽館首席策略總監劉小慧女士、Informa Markets Asia首席財務官王皚女士、Informa Markets Asia商業發展執行副總裁Michael Duck先生；以及旅發局總幹事劉鎮漢先生（前左）及Informa Markets亞洲區總裁兼首席執行官馬穎女士（前右）。

傳媒可於旅發局網站下載新聞稿：
https://www.discoverhongkong.com/tc/hktb/newsroom/press-releases.html







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