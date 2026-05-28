旅發局與全球領先商貿展會主辦機構英富曼合作 攜手引入國際高端展覽IP以亞洲首創「全城展覽」模式落戶香港

香港 - 2026年5月28日 - 香港旅遊發展局（旅發局）今日（27日）與全球領先的商貿展會主辦機構英富曼會展（Informa Markets）簽訂為期三年的諒解備忘錄，正式建立策略夥伴關係，攜手將多個國際高端展覽IP引進香港，透過國際會展平台「The Festival of Connoisseurs（TFOC）」，以亞洲首創的「全城展覽」模式，帶來更多元化及具國際影響力的高端會展活動，進一步鞏固香港國際會展之都的地位，吸引更多高增值旅客來港。



旅發局與Informa Markets今日在香港舉行簽署儀式。在旅發局主席林建岳博士（後左）及英富曼集團首席執行官（Group CEO, Informa Group）Stephen Carter先生（後右）共同見證下，旅發局總幹事劉鎮漢先生（前左）與 Informa Markets亞洲區總裁兼首席執行官馬穎女士（前右）簽署諒解備忘錄。多名旅發局合作夥伴及旅遊相關業界亦出席支持。

旅發局主席林建岳博士表示：「今次合作意義重大，不但提升香港作為全球高端會展旅遊目的地的地位，更彰顯香港全力發揮中國內地與國際市場之間『超級聯繫人』和『超級增值人』的重要樞紐角色，同時推動高端旅遊市場發展，有助吸引更多國際品牌及高增值旅遊客群來港。旅發局亦衷心感謝旅遊事務署、業界合作夥伴及持份者的鼎力支持，共同推進香港國際會展之都的新里程。」



Informa Markets亞洲區總裁兼首席執行官馬穎表示：「香港一直是Informa在亞洲發展的核心，我們與這座城市一同成長，見證其轉型、韌性，以及持續蛻變為全球最具影響力的商業樞紐之一。選擇在香港舉辦『TFOC』，並非單純的商業決定，更充分體現我們信心與承諾的重要部署。我們深信，香港作為連接全球與世界第二大經濟體的重要樞紐，亦是東方繁榮與西方藝術交匯之地，透過匯聚Informa旗下全球高端品牌資源與專業優勢–從世界頂級遊艇展、高奢珠寶展，到杜拜的尊尚私人航空平台，以至摩納哥的超級跑車盛會–並將其植根於香港，致力建立一個具長遠發展潛力的亞洲頂級奢華展覽平台。」



根據雙方簽署的三年諒解備忘錄，於2026年至2028年間，旅發局與Informa Markets將共同推動香港成為「TFOC」的主辦城市，致力將活動打造為年度旗艦級會展盛事，並逐步擴大活動規模及國際參與度。有別於傳統展覽活動，「TFOC」將採用亞洲首創的「全城展覽」模式，突破單一場館限制，將展覽延伸至香港多個地標及特色場地舉行，展現香港多元且獨特的城市魅力。展覽涵蓋的領域包括：頂級名車、豪華遊艇、高級珠寶鐘錶、高端旅遊、大師級藝術品、奢華物業、私人航空、精緻餐飲與珍稀酒品、健康養生服務或產品。除了面向各領域的專業買家外，「全城展覽」模式同時拓展高增值旅遊相關客群及公眾人士（B2B2C），帶來嶄新高增值旅遊新體驗。



此外，旅發局亦計劃參與Informa旗下並將與「TFOC」緊密協作的五個主要國際高端展覽，包括：全球知名遊艇展「摩納哥遊艇展（Monaco Yacht Show）」、「美國棕櫚灘國際遊艇展（Palm Beach International Boat Show）」、「美國勞德代爾堡國際遊艇展（The Fort Lauderdale International Boat Show）」、海灣合作委員會地區首屈一指的奢侈品珠寶和鐘錶展「阿拉伯國際珠寶展（Jewellery Arabia）」，以及將會首次進軍亞洲並延伸至香港舉辦的「摩納哥超級跑車展（Top Marques Monaco）」，從而加強向全球推廣香港會展旅遊優勢。



一眾主要嘉賓在簽署儀式完成後亦進行合照，包括：（後排左起）Informa Markets Asia副總裁葉丹先生、旅發局盛事拓展、會議展覽及郵輪業務總經理譚美玲女士、署理旅遊事務專員朱瑞雯女士、旅發局主席林建岳博士、英富曼集團首席執行官（Group CEO, Informa Group）Stephen Carter先生、亞洲國際博覽館首席策略總監劉小慧女士、Informa Markets Asia首席財務官王皚女士、Informa Markets Asia商業發展執行副總裁Michael Duck先生；以及旅發局總幹事劉鎮漢先生（前左）及Informa Markets亞洲區總裁兼首席執行官馬穎女士（前右）。

傳媒可於旅發局網站下載新聞稿：

https://www.discoverhongkong.com/tc/hktb/newsroom/press-releases.html













https://www.mehongkong.com/eng/home.html

https://www.linkedin.com/company/meetings-exhibitions-hong-kong/