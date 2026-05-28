施耐德電氣推Schneider OffGrid™流動電源系列

香港 - 2026年5月28日 - 近年露營、車中泊及船P等戶外活動大熱，加上現代人追求隨時隨地使用各類電子設備，流動電源需求持續上升。擁有 190 年歷史的全球能源科技領導者 施耐德電氣（Schneider Electric） 推出 Schneider OffGrid TM 流動電源系列，憑藉輕巧便攜、防過充過熱且美觀實用的設計，結合大容量電池、多種輸出接口及環保理念，提供安全可靠的電力供應。用家在戶外活動中，亦能享受現代生活的便利，輕鬆體驗「無界隨行，電力無憂」。 「無界隨行，電力無憂」 ：強勁電力安全可靠 應用場景多元化 #

關於施耐德電氣

施耐德電氣是全球能源科技領導者，致力透過電氣化、自動化和數碼化解決方案，推動每個行業、企業及家庭實現高效能與可持續發展。施耐德電氣的技術讓樓宇建築、數據中心、工廠、基礎設施及電網，能夠以開放、互聯的生態系統穩定運作，全面提升其績效、韌性與可持續性。我們的解決方案涵蓋智能設備、軟件定義架構、AI 賦能系統、數碼服務，以及顧問服務。施耐德電氣屢次獲評為全球最可持續的企業之一，在全球 100 多個國家擁有 16 萬名員工及 100 萬個合作夥伴。



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