施耐德電氣推Schneider OffGrid™流動電源系列

露營、車中泊、船P 便攜隨行 安全可靠
香港 - 2026年5月28日 - 近年露營、車中泊及船P等戶外活動大熱，加上現代人追求隨時隨地使用各類電子設備，流動電源需求持續上升。擁有 190 年歷史的全球能源科技領導者施耐德電氣（Schneider Electric）
推出 Schneider OffGridTM
流動電源系列，憑藉輕巧便攜、防過充過熱且美觀實用的設計，結合大容量電池、多種輸出接口及環保理念，提供安全可靠的電力供應。用家在戶外活動中，亦能享受現代生活的便利，輕鬆體驗「無界隨行，電力無憂」。
「無界隨行，電力無憂」 ：強勁電力安全可靠 應用場景多元化 #
| 手機
| 46次
| 相機
| 43次
| 手提電腦
| 25次
| 無人機
| 36次
| 投影機
| 11小時
| 風扇
| 26小時
Schneider OffGridTM 流動電源系列 三 大優勢
1. 隨時隨地 輕鬆充電
為滿足現代電子設備不同的充電規格，Schneider OffGridTM 流動電源系列支援多種輸出接口，包括 USB-A、USB-C、有線AC、車充及無線充電。另外，LCD 顯示屏可以清晰列出剩餘電量、輸出狀況及使用時間等資訊，操作更加直觀便捷。
流動電源的安全性備受市場關注，Schneider OffGridTM 流動電源系列通過多項安全標準測試，例如防過充過熱、防短路等多重保護，大幅提升日常使用的可靠性。
2. 輕巧便攜 電力十足
Schneider OffGridTM 流動電源系列配備大容量電池，機身仍較同類產品更為輕巧便攜*。同時內置 LED 照明燈及 SOS 閃爍模式，不論夜間露營或突發停電，都能提供可靠光源。
3. 型格設計 綠色環保
時尚黑色的產品外殼採用 60% 再生塑膠製造，有效減少對環境的負擔。除了支援插座、車充及USB-C^ 的充電方式外，亦可選購 Schneider OffGridTM 太陽能板系列，方便戶外充電。同時內置 Eco 節能模式，閒置時會自動關機，進一步提升能源效益。
限時 7 折 優惠 立即體驗
由即日起至 2026年7月15日，凡於施耐德電氣官方網店 購買 Schneider OffGridTM 流動電源及太陽能板全線產品，輸入指定優惠碼【OG30】，即可享 7 折優惠**。產品保養期為 24 個月。
相關資料
# 僅適用於 Schneider OffGridTM 7 30 。實際充電時間及供電時長會因應使用裝置及電力設定而有所不同。
* 截至 2024 年， 以 Schneider OffGridTM 500 及 730 之市面上同級主要品牌型號比較所得 出的 結果。
^ 僅適用於 Schneider OffGridTM 330 。
** 推廣優惠受有關條款及細則約束。
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關於施耐德電氣
施耐德電氣是全球能源科技領導者，致力透過電氣化、自動化和數碼化解決方案，推動每個行業、企業及家庭實現高效能與可持續發展。施耐德電氣的技術讓樓宇建築、數據中心、工廠、基礎設施及電網，能夠以開放、互聯的生態系統穩定運作，全面提升其績效、韌性與可持續性。我們的解決方案涵蓋智能設備、軟件定義架構、AI 賦能系統、數碼服務，以及顧問服務。施耐德電氣屢次獲評為全球最可持續的企業之一，在全球 100 多個國家擁有 16 萬名員工及 100 萬個合作夥伴。
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