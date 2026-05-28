香港 - 2026年5月28日 - 全球基礎設施領先企業 AECOM 參與香港國際機場二號客運大樓的落成，該項目為香港機場管理局（機管局）三跑道系統的重要基石，標誌著鞏固香港國際航空樞紐領導地位的重要里程碑。而二號客運大樓作為核心聯通樞紐，有助提升旅客、交通及商業節點之間的整合，並帶動周邊發展。



AECOM 祝賀香港國際機場二號客運大樓順利落成 （機管局圖片）

AECOM 香港區負責人卓子然博士表示：「承接AECOM多年來參與香港機場發展的經驗，以及自1990年代起與機管局建立的長遠夥伴關係，我們成功打造世界級客運大樓，進一步提升連通性及韌性，並為航空業未來發展樹立新標準。」



AECOM 的跨領域專業團隊結合大型項目管理、工程設計及客運大樓規劃的經驗，提供具創新性及可建造性的解決方案，並透過分階段施工，將對機場運作的影響減至最低。二號客運大樓的標誌性設計之一為佔地約63,000平方米的「羽翼屋頂」，由傾斜樹形柱群支撐，兼具建築美感與卓越功能表現。項目運用包括建築信息模擬及 Tekla 等多項數碼技術，並配合分階段組裝合成建築法，大幅提升此標誌性屋頂結構的精準度、施工安全性及效率。



為支持香港國際機場邁向全球最環保機場的承諾，項目全面融入可持續發展理念，採用高性能外牆設計，以提升隔熱效能、自然採光及聲學舒適度。AECOM 亦早於十年前的項目初期，已經協助制定隱含碳排放量的量化標準。連同高效節能的機電系統，項目整體有效降低能源消耗，並榮獲香港綠色建築議會頒發綠建環評中最高級別的「暫定鉑金級」評級。







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