X Wallet 宣布陳冠希出任品牌全新代言人：藉AI復刻技術重現經典形象，展開跨時代科技對話

香港 - 2026年5月28日 - 香港領先的智慧金融服務平台 X Wallet 今日正式宣布，邀請亞洲知名藝人、藝術家及企業家陳冠希（Edison Chen）先生擔任2026至2027 年度品牌代言人，並同步推出全新一季跨世代視覺廣告大片。本次廣告最具話題性之處，在於透過前沿「AI Reborn（人工智能復刻）」 1 技術，於螢幕上還原其 2000 年代初的形象。當「千禧年的陳冠希」與「2026 年成熟型格的陳冠希」在廣告中展開一場跨時空對話，不僅喚起大眾對時代記憶的共鳴，亦呼應了 X Wallet 長期引以為傲的 AI 智能貸款批核技術。 [陳冠希：「時間、金錢，一步兼得！」X Wallet 2026全新主題廣告 A.I.世代流動資金] 當經典形象遇上 FinTech 「奇遇」：雙重 AI 技術的內在共鳴 本次廣告策劃在行銷領域及科技行業均引發廣泛關注。X Wallet 團隊表示，此次邀請陳冠希合作，並非單純的商業代言，而是源於雙方在發展理念上的高度契合 —— 其鮮明的個人風格及他那不隨波逐流的前瞻性與突破性，與 X Wallet 致力以創新金融科技顛覆傳統借貸服務體驗的理念不謀而合。 更深層的輝映在於「 AI 技術的雙向賦能 」：

關於X Wallet

零在金融（Zero Finance）成立於 2014 年，是一家總部位於香港的金融科技（FinTech）企業，專注於普惠金融與數字化財富管理領域。集團致力於將大數據、人工智能（AI）演算法與信貸服務相結合，推動個人及商業智慧金融服務的數字化轉型。



旗下旗艦產品「X Wallet」手機應用程式，為本港市場提供自動化數字信貸解決方案。該平台應用自主研發的 AI 智能審批系統，用戶經由移動端提交申請後，透過數據運算提供自動化批核評估。平台圍繞用戶多元需求，建構了兩大核心智慧信貸產品：包括主打極速體驗及特長還款期的「 X 大額私人貸款」（X Loan），貸款額更可高達港幣一百萬1；以及主打極速閃批2、靈活彈性、零人手干預，可全程App操作的「 X 現金A.I.貸款」（X Cash.AI），支援 24/7 全天候隨借隨還3，額度彈性。



零在金融現為香港財務專業協會會員之一，歷年來憑藉金融科技的應用，先後榮獲「e世代品牌大獎 - 最佳金融科技應用程式」及「香港經濟日報企業大獎 - 傑出創新金融科技應用程式」等多項備受業界認可的專業大獎。



官方網站： https://www.xwallet.hk



1最終批核結果按個別申請人之實際情況而定。

2根據內部數據統計顯示，由2026年1月1日至2026年3月31日，客戶申請X現金A.I.貸款的審批時間平均為5秒內。審批時間指由提交完整貸款申請後，到A.I.系統審批完成的所需時間。實際所需時間或會因個別情況而有所不同。

3系統維護時間除外，實際時間因情況而異。最終申請批核與否，視乎客戶的財務狀況而定，本公司保留最終批核權，受條款及細則約束。



持牌公司信息及重要聲明：

零在金融香港有限公司 | 放債人牌照號碼: 0666/2025

查詢及投訴熱線： 2531 0333

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

上述公司同為零在科技金融集團有限公司（00093.HK）的附屬子公司。



