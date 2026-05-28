X Wallet 宣布陳冠希出任品牌全新代言人：藉AI復刻技術重現經典形象，展開跨時代科技對話

自動化AI 智能審批系統，打造高效信貸體驗，釋放數字化普惠金融潛力
香港 - 2026年5月28日 - 香港領先的智慧金融服務平台 X Wallet 今日正式宣布，邀請亞洲知名藝人、藝術家及企業家陳冠希（Edison Chen）先生擔任2026至2027 年度品牌代言人，並同步推出全新一季跨世代視覺廣告大片。本次廣告最具話題性之處，在於透過前沿「AI Reborn（人工智能復刻）」1技術，於螢幕上還原其 2000 年代初的形象。當「千禧年的陳冠希」與「2026 年成熟型格的陳冠希」在廣告中展開一場跨時空對話，不僅喚起大眾對時代記憶的共鳴，亦呼應了 X Wallet 長期引以為傲的 AI 智能貸款批核技術。
[陳冠希：「時間、金錢，一步兼得！」X Wallet 2026全新主題廣告 A.I.世代流動資金]
當經典形象遇上 FinTech「奇遇」：雙重 AI 技術的內在共鳴
本次廣告策劃在行銷領域及科技行業均引發廣泛關注。X Wallet 團隊表示，此次邀請陳冠希合作，並非單純的商業代言，而是源於雙方在發展理念上的高度契合 —— 其鮮明的個人風格及他那不隨波逐流的前瞻性與突破性，與 X Wallet 致力以創新金融科技顛覆傳統借貸服務體驗的理念不謀而合。
更深層的輝映在於「AI 技術的雙向賦能」：
- 視覺層面：本次主題廣告透過「AI Reborn」技術，高度還原千禧年代初陳冠希的神情、聲線及標誌性表情特徵，實現跨時代的對話，將「不可能」變為可能。
- 金融科技層面：與 X Wallet 核心科技理念相融；品牌自主研發的 AI 智能審批系統，打破傳統信貸繁瑣的人工審核，實現無人化、全自動、極速閃批2的貸款體驗，隨借隨還，將金融科技的便利性發揮到極致。廣告主題所凸顯的「過去與未來對話」，正隱喻 X Wallet 利用現代領先的 AI 技術，為用戶解鎖未來的無限可能。
無懼定義「特快、自主」迎合新世代生活節奏
在全新發佈的廣告片中，陳冠希憑藉從容沉穩的個人氣質，詮釋了現代人面對生活抉擇時所嚮往的那分果斷與自信。X Wallet 期望藉此宣傳，向市場傳遞「自主掌控財務、無懼生活挑戰」的正向理念。透過成熟的 AI 技術支持，用戶只需透過 X Wallet 應用程式提交申請，全程線上辦理，即可享受科技帶來的便捷體驗，完美迎合數字化時代大眾追求高效率的生活模式，正可謂「時間˙金錢，一步兼得」。
X Wallet市場品牌部總監Mercer Ng先生表示：「陳冠希是備受時代認可的藝術工作者，這次透過 AI 技術復刻他千禧年代的經典形象，不僅是一次突破式的視覺藝術探索，更是 X Wallet 向市場展示創新金融科技的決心之體現。我們非常榮幸能與陳冠希攜手打造本年度的三部品牌概念大片。除了震撼感官的主題廣告之外，希望大家亦能於X Wallet兩大核心產品——『X 現金A.I.貸款』（X Cash.AI）及『X 大額私人貸款』（X Loan）的系列微劇場廣告中，領略到他獨一無二的型格演繹。
正如三條廣告所傳遞的訊息：科技可以跨越限制，X Wallet的AI貸款技術旨在能為客戶在空間與時間上爭取最大的財務彈性。未來，我們將繼續深化 AI 技術在普惠金融領域的應用，為大眾帶來更流暢、更安全的智能信貸新體驗。」
X Wallet全新年度廣告將陸續於全港核心商圈、港鐵站、社交平台及串流媒體渠道播出，品牌亦將同步推出限時推廣優惠。
1. 關於「AI Reborn 技術與肖像權」之免責聲明
本公司於 2026 年度廣告中所採用之「AI Reborn（人工智能復刻）」技術，以及涉及陳冠希先生（Edison Chen）青年時期之影像、聲音及相關形象，均已獲得陳冠希先生本人及相關合法版權所有的之正式授權與確認。該 AI 生成圖像與影音生成僅作為 X Wallet 品牌形象及年度推廣活動之宣傳用途，不代表任何政治、社會或其他第三方立場，任何未經授權之第三方不得擅自截取、複製、修改、散播或任何形式進行二次 AI 模型訓練及商業用途。
2. 關於內文「極速閃批」之法律免責聲明
根據 X Wallet內部數據統計，由2026年1月1日至2026年3月31日，客戶申請X現金A.I.貸款的審批時間平均為5秒內。審批時間指由完整提交貸款申請到A.I.系統審批完成的所需時間。實際批核時間或會因個別情況而有所不同，受條款及細則約束。本公司（零在金融香港有限公司）保留對所有信貸申請之最終審批權，以及修改、暫停或終止上述任何推廣優惠之絕對權利。如有任何爭議，本公司保留最終決定權。
關於X Wallet
零在金融（Zero Finance）成立於 2014 年，是一家總部位於香港的金融科技（FinTech）企業，專注於普惠金融與數字化財富管理領域。集團致力於將大數據、人工智能（AI）演算法與信貸服務相結合，推動個人及商業智慧金融服務的數字化轉型。
旗下旗艦產品「X Wallet」手機應用程式，為本港市場提供自動化數字信貸解決方案。該平台應用自主研發的 AI 智能審批系統，用戶經由移動端提交申請後，透過數據運算提供自動化批核評估。平台圍繞用戶多元需求，建構了兩大核心智慧信貸產品：包括主打極速體驗及特長還款期的「X 大額私人貸款」（X Loan），貸款額更可高達港幣一百萬1；以及主打極速閃批2、靈活彈性、零人手干預，可全程App操作的「X 現金A.I.貸款」（X Cash.AI），支援 24/7 全天候隨借隨還3，額度彈性。
零在金融現為香港財務專業協會會員之一，歷年來憑藉金融科技的應用，先後榮獲「e世代品牌大獎 - 最佳金融科技應用程式」及「香港經濟日報企業大獎 - 傑出創新金融科技應用程式」等多項備受業界認可的專業大獎。
官方網站：https://www.xwallet.hk
1最終批核結果按個別申請人之實際情況而定。
2根據內部數據統計顯示，由2026年1月1日至2026年3月31日，客戶申請X現金A.I.貸款的審批時間平均為5秒內。審批時間指由提交完整貸款申請後，到A.I.系統審批完成的所需時間。實際所需時間或會因個別情況而有所不同。
3系統維護時間除外，實際時間因情況而異。最終申請批核與否，視乎客戶的財務狀況而定，本公司保留最終批核權，受條款及細則約束。
持牌公司信息及重要聲明：
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上述公司同為零在科技金融集團有限公司（00093.HK）的附屬子公司。