TrendAI™ 榮獲 Gartner® 評選為2026 年用戶端防護平台神奇象限領導者

連續 21 次被評為用戶端防護平台領導者
香港 - 2026年5月28日 - 全球網絡資訊保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704）旗下企業級人工智能資訊保安領導者 TrendAI™ 宣佈，已連續第 21 次獲 Gartner 評選為用戶端防護平台（EPP）*領導者。在此類別中，沒有其他廠商曾連續 21 次名列 Gartner 神奇象限領導者。
TrendAI™ 平台暨營運長金敬秀表示：「對我們而言，再次獲得 Gartner 的肯定，反映出我們在開發所有產品上追求卓越的成效。我們的策略願景、對客戶的承諾、人員專業知識，以及在人工智能保安領域的創新，都是成功的關鍵要素。」
在隨附的用戶端防護平台關鍵能力報告**中，TrendAI™ 在三大使用情境中的兩項（工作空間安全、駐場用戶端防護管理）獲得所有廠商中的最高分，在「核心端點保護」則名列第二。
對 TrendAI™ 客戶的意義
- 以信心與實證情報守護安全：透過 TrendAI™ Zero Day Initiative™（ZDI）提供的完整威脅情報，加速並精準提升防護能力。ZDI 是全球最大、廠商中立的漏洞懸賞計劃。透過報告未公開漏洞，協助團隊在發佈首個補丁前最多提早 96 天預防威脅。
- 透過單一平台取得全面可視性：利用 TrendAI Vision One™ 整合方案、工具與儀表板，簡化並擴展資訊保安運作。透過人工智能驅動的網絡風險曝險管理、XDR 與用戶端防護能力來主動提昇視野、排序並降低風險。用戶可以更快彌補曝險落差，同時減少警報雜訊、打破壁壘並節省成本。
- 實現全方位防護與合規：涵蓋每個端點及不同環境。透過完整且主動的防護滿足審計需求，並避免防護缺口。大部份企業都在採用混合環境，包括雲端、駐場、舊版作業系統、隔離式 營運科技及虛擬桌面。透過單一政策架構全面涵蓋，並在不同部署模式中達成合規，降低因例外情況而引發審計問題的風險。
- 超前應對攻擊者與人工智能驅動威脅：TrendAI Vision One™ 具備隨威脅環境演進的能力，提供用戶端原生功能並無縫整合至整體平台。近期在資料安全、攻擊路徑配對及自適應防護方面的強化，正回應當前用戶端防護平台客戶的需求，並持續對應未來資訊保安挑戰。
Step2 資深網絡經理 Tom Petkoff 表示：「如果我把所有時間都花在這些傳統威脅，例如網絡釣魚與勒索程式上，我就無法專注於像人工智能威脅這樣更優先的議題。有了 TrendAI™ 作為工具，我就能專注於更宏觀的整體情勢。」
*Gartner, Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, Deepak Mishra, Evgeny Mirolyubov, Nikul Patel, 27 May 2026
**Gartner, Critical Capabilities for Endpoint Protection Platforms, Nikul Patel, Evgeny Mirolyubov, Deepak Mishra, 27 May 2026
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關於 TrendAI™
TrendAI™ 是趨勢科技屬下的業務單位及全球人工智能資訊保安的領導者，致力為用戶提供完整的人工智能可視性與整合性資訊保安防護，協助企業無憂創新及消除風險。TrendAI™ 深受住球 185 個國家的大型企業與政府機構信賴，全面保護機構的各個層面，從身份辨識、基礎架構到資料皆涵蓋其中。全球《財富 500》企業都依賴 TrendAI™ 以領導業界的威脅情報將風險降低，並最多提前三個月阻止威脅。透過與 NVIDIA、Anthropic、AWS、Google 和 Microsoft 等市場領導者建立深度合作關係，TrendAI™ 協助各類型機構在人工智能時代中以安全的方式加速前行。AI Fearlessly。
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