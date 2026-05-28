TrendAI™ 榮獲 Gartner® 評選為2026 年用戶端防護平台神奇象限領導者

連續 21 次被評為用戶端防護平台領導者

香港 - 2026年5月28日 - 全球網絡資訊保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704）旗下企業級人工智能資訊保安領導者 TrendAI™ 宣佈，已連續第 21 次獲 Gartner 評選為用戶端防護平台（EPP）*領導者。在此類別中，沒有其他廠商曾連續 21 次名列 Gartner 神奇象限領導者。



TrendAI™ 平台暨營運長金敬秀表示：「對我們而言，再次獲得 Gartner 的肯定，反映出我們在開發所有產品上追求卓越的成效。我們的策略願景、對客戶的承諾、人員專業知識，以及在人工智能保安領域的創新，都是成功的關鍵要素。」



在隨附的用戶端防護平台關鍵能力報告**中，TrendAI™ 在三大使用情境中的兩項（工作空間安全、駐場用戶端防護管理）獲得所有廠商中的最高分，在「核心端點保護」則名列第二。



對 TrendAI™ 客戶的意義



以信心與實證情報守護安全： 透過 TrendAI™ Zero Day Initiative™（ZDI）提供的完整威脅情報，加速並精準提升防護能力。ZDI 是全球最大、廠商中立的漏洞懸賞計劃。透過報告未公開漏洞，協助團隊在發佈首個補丁前最多提早 96 天預防威脅。

透過 TrendAI™ Zero Day Initiative™（ZDI）提供的完整威脅情報，加速並精準提升防護能力。ZDI 是全球最大、廠商中立的漏洞懸賞計劃。透過報告未公開漏洞，協助團隊在發佈首個補丁前最多提早 96 天預防威脅。 透過單一平台取得全面可視性： 利用 TrendAI Vision One™ 整合方案、工具與儀表板，簡化並擴展資訊保安運作。透過人工智能驅動的網絡風險曝險管理、XDR 與用戶端防護能力來主動提昇視野、排序並降低風險。用戶可以更快彌補曝險落差，同時減少警報雜訊、打破壁壘並節省成本。

利用 TrendAI Vision One™ 整合方案、工具與儀表板，簡化並擴展資訊保安運作。透過人工智能驅動的網絡風險曝險管理、XDR 與用戶端防護能力來主動提昇視野、排序並降低風險。用戶可以更快彌補曝險落差，同時減少警報雜訊、打破壁壘並節省成本。 實現全方位防護與合規： 涵蓋每個端點及不同環境。透過完整且主動的防護滿足審計需求，並避免防護缺口。大部份企業都在採用混合環境，包括雲端、駐場、舊版作業系統、隔離式 營運科技及虛擬桌面。透過單一政策架構全面涵蓋，並在不同部署模式中達成合規，降低因例外情況而引發審計問題的風險。

涵蓋每個端點及不同環境。透過完整且主動的防護滿足審計需求，並避免防護缺口。大部份企業都在採用混合環境，包括雲端、駐場、舊版作業系統、隔離式 營運科技及虛擬桌面。透過單一政策架構全面涵蓋，並在不同部署模式中達成合規，降低因例外情況而引發審計問題的風險。 超前應對攻擊者與人工智能驅動威脅：TrendAI Vision One™ 具備隨威脅環境演進的能力，提供用戶端原生功能並無縫整合至整體平台。近期在資料安全、攻擊路徑配對及自適應防護方面的強化，正回應當前用戶端防護平台客戶的需求，並持續對應未來資訊保安挑戰。

用戶期望能與可信賴的技術夥伴合作。TrendAI Vision One™ 整合用戶端、人工智能、電郵、雲端、網絡、身份、流動裝置、營運科技與物聯網的安全防護。透過人工智能驅動的偵測、關聯分析與回應，涵蓋整個受攻擊面，讓客戶能更快速且更主動地保護其機構。Step2 資深網絡經理 Tom Petkoff 表示：「如果我把所有時間都花在這些傳統威脅，例如網絡釣魚與勒索程式上，我就無法專注於像人工智能威脅這樣更優先的議題。有了 TrendAI™ 作為工具，我就能專注於更宏觀的整體情勢。」