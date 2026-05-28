百濟神州榮膺信報企業品牌卓越大獎2026 「顯卓創新抗腫瘤藥物大獎」 深耕抗腫瘤及血癌研發 填補本港抗癌治療缺口

香港 - 2026年5月28日 - (百濟神州，BeOne Medicines)（納斯達克代碼：ONC；香港聯交所代碼：06160；上交所代碼：688235）是一家全球腫瘤治療創新公司，憑藉其卓越的臨床研發實力及具備多元化的全球產品管線，在《信報》企業品牌卓越大獎2026（Corporate Brand Awards of Excellence Awards 2026）中脫穎而出，榮獲「年度顯卓創新抗腫瘤藥物大獎 (Excellence in Innovative Oncology Drug Award)」。該獎項旨在表揚百濟神州於抗癌藥物研發與生產領域的持續創新，肯定其在推動國際新藥落地香港、全面擴大本地患者受惠的深遠影響力。



（右）百濟神州香港、台灣及澳門總經理吳楚珊

針對本港癌症治療需求 推動多元腫瘤研發佈局



癌症長期位居本港頭號殺手，癌症發病率持續攀升[1]。許多患者仍面臨治療選擇有限、傳統藥物副作用大，或無法負擔昂貴新藥等龐大的醫療需求。為回應癌症治療選擇仍有限的挑戰，百濟神州持續發展涵蓋不同治療機制的產品組合，聚焦於血液腫瘤與實體腫瘤兩大領域，並關注華人族群常見癌別，包括肺癌、食道癌、胃癌及鼻咽癌等。公司透過多元研發策略與臨床轉譯能力的整合，推動創新療法發展，致力提升患者的治療選擇與可及性。





打破傳統重塑標準攜手推動一體化全球創新



百濟神州香港、台灣及澳門總經理吳楚珊表示：「我們非常榮幸能獲得《信報》頒發的『顯卓創新抗腫瘤藥物大獎』。百濟神州一直致力打破現狀，加速癌症治療從創新成果到患者受惠的每個關鍵環節。我們深知癌症治療刻不容緩，因此持續強化從研發、生產製造到商業化的整體能力建構，逐步建立起高效協同的一體化產業鏈。憑藉這高效的營運模式，我們得以迅速、精準地將創新成果轉化為具體且可衡量的治療價值，與癌症同路人攜手面對抗癌路上的挑戰。」



迄今，百濟神州的業務已遍及全球六大洲、超過 45 個市場，並匯聚了 1,200 多名專注於腫瘤研究的頂尖科研人才。內部研發平臺已開發出超過 35 款臨床階段藥物，其中 3 款自主研發產品已獲商業批准，研發成果至今惠及全球逾 200 萬名患者。百濟神州於2025年獲英國調研機構IDEA Pharma 評選為「全球十大最具發明力」藥廠[2]，未來將持續深耕抗腫瘤領域。



廣州生產基地獲EMA GMP認證，打造亞洲重要生物藥製造樞紐



百濟神州秉持以研發為核心的發展策略，打造涵蓋分子設計、臨床開發至商業化生產的完整價值鏈，持續強化其全球創新藥物的開發與供應能力。目前，公司已於美國紐澤西及中國廣州、蘇州建置三大先進製造基地，形成橫跨國際的生產布局。上述製造基地全面符合美國食品藥物管理局（FDA）、歐洲藥品管理局（EMA）、中國國家藥品監督管理局（NMPA）及澳洲醫療用品管理局（TGA）等國際監管機構所訂定的良好製造規範（GMP），確保產品品質一致，同時提升全球供應的穩定性與韌性。



其中，鄰近香港的廣州生產基地為具國際水準的生物製藥生產基地，於今年5月正式獲得歐洲藥品管理局（EMA）GMP認證。該基地總面積達15.8萬平方公尺，總產能高達65,000升，採用符合全球監管標準的設施設計與品質管理系統，確保生產流程與產品品質達到國際規範要求。廣州生產基地專注於PD-1抑制劑及下一代抗體抗體藥物偶聯物（ADC）等創新療法的生產，為百濟神州在亞洲重要的生物藥製造據點之一。



吳楚珊補充：「作為一家在美國及中國建立三大先進生產基地、並於三地上市的跨國藥企，我們擁有強大的後盾。未來，我們將依托廣州基地的強大產能與大灣區的協同優勢，繼續與政府及各界緊密合作。我們的目標很明確：幫助香港及大灣區其他城市的癌症患者，能與國際同步受惠於前沿的、更可及的治療方案，助力實現用藥平等。」



展望未來，百濟神州將積極把握政府推行「1+」新藥審批機制，以及籌備成立香港藥物及醫療器械監督管理中心（CMPR）的政策契機，繼續以香港作為戰略橋樑，聯動大灣區的製造與科研優勢，致力改寫全球癌症治療格局。



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本材料目的在於向公眾傳遞疾病相關知識及醫藥前沿資訊，非推廣/廣告用途，不構成對任何藥物或對診療方案的推廣或推薦，亦不能代替醫療衛生專業人士意見，如有任何問題請向醫療衛生專業人士諮詢。



[1] 醫院管理局香港癌症資料統計中心《香港癌症統計概覽》（2023年統計數據）https://www3.ha.org.hk/cancereg/

[2] 2025 Pharmaceutical Innovation and Invention Index, IDEA Pharma









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百濟神州 （BeOne Medicines Ltd） 百濟神州是一家全球腫瘤治療創新公司，專注於為全世界的癌症患者研發創新抗腫瘤藥物。公司在血液學和實體腫瘤領域擁有豐富的產品組合，並通過強大的自主研發能力與外部戰略合作，不斷加速開發多元、創新的藥物管線。目前，百濟神州在全球六大洲擁有不斷壯大的團隊，憑藉卓越的科學創新與高效的執行力，致力於提升創新藥物的可及性，惠及全球更多患者。更多信息： www.beonemedicines.com, LinkedIn, X, Facebook及 Instagram.



前瞻性聲明

本新聞稿包含根據《1995年私人證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）以及其他聯邦證券法律中定義的前瞻性聲明，包括關於公司藥物改善患者治療結果、為更多患者提供更全面、更有效癌症治療方案的能力，以及在"關於百濟神州"標題下提及的百濟神州計畫、承諾、願望和目標。由於各種重要因素的影響，實際結果可能與前瞻性聲明中的



結果存在實質性差異。這些因素包括：百濟神州證明其候選藥物功效和安全性的能力；候選藥物的臨床結果可能不支持進一步開發或上市審批；藥政部門的行動可能會影響到臨床試驗的啟動、時間表和進展以及藥物上市審批；百濟神州的上市藥物及候選藥物（如能獲批）獲得商業成功的能力；百濟神州獲得和維護對其藥物和技術的智慧財產權保護的能力；百濟神州依賴協力廠商進行藥物開發、生產、商業化和其他服務的情況；百濟神州取得監管審批和商業化醫藥產品的有限經驗，及其獲得進一步的營運資金以完成候選藥物開發及保持盈利的能力；以及百濟神州在最近季度報告10-Q表格中"風險因素"章節裡更全面討論的各類風險；以及百濟神州向美國證券交易委員會期後呈報中關於潛在風險、不確定性以及其他重要因素的討論。本新聞稿中的所有資訊僅及於新聞稿發佈之日，除非法律要求，百濟神州並無責任更新該等資訊。關於百濟神州更多媒體資源，請訪問 www.beonemedicines.com









信報企業品牌卓越大獎 2026 由《信報財經新聞》舉辦，「信報企業品牌卓越大獎 2026」（Corporate Brand Awards of Excellence 2026）是香港商界極具公信力與影響力的年度盛事，旨在表彰在過去一年中展現出卓越品牌價值、良好企業管治及對香港經濟與社會發展作出積極貢獻的傑出企業。獎項評選標準涵蓋品牌影響力、市場競爭力、創新營銷策略及企業社會責任（ESG）等多個維度，是商界及投資者高度認可的殊榮。本年度大獎聚焦於在瞬息萬變的市場環境中，能持續提升品牌韌性、贏得大眾信任並展現出宏觀前瞻性的優秀企業品牌。



