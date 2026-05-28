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出版：2026-May-28 17:00
更新：2026-May-28 17:00
Media OutReach Newswire

Linz Health 於香港開設前沿腦神經復康中心

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香港 - 2026年5月28日 - 源自澳洲的腦神經復康機構 Linz Health 正式進駐香港開設首間中心 ，引入專科門診復康模式 ，專注為中風、腦創傷以及帕金遜症等各類腦神經系統疾病患者 ，提供精準的個人化復康治療。

中心坐落於灣仔大新金融中心，環境現代化且配備頂尖設施 。隨著香港人口高齡化趨勢加劇，大眾對長期照護的需求日益迫切 。本中心的成立，旨在填補患者從醫院出院到重返社區之間這段關鍵的復康銜接期 ，為處於黃金康復期及需要長期照顧的患者提供全方位的專業支持 。

中心將一對一專業物理治療與國際前沿的復康科技深度結合 。當中包括首度引進香港的 MindMotion™ GO 虛擬實境系統與 IZART 智能訓練設備 ，並配合 Physilog 生物力學數據分析 。透過客觀的數據驅動模式，為患者制定可量化的療程並精準追蹤每一步的復康進展 。

Linz Health 董事總經理 Andrew Fyffe 表示：「我們非常高興能在香港這個充滿活力的國際大都市成立全新中心 ，並將具備堅實臨床實證的神經復康治療與頂尖科技帶到這裡 。我們的首要目標是將悉尼旗艦中心的成功經驗帶到香港 ，以可量化的復康成效為核心，切實幫助本港患者 。」

Linz Health 的復康模式強調結構化與高密度的系統訓練 ，完全符合國際腦神經復康的臨床最佳實踐規範 ，能全方位支援急性期後及長期復康階段的多元化醫療需求 。

繼於澳洲悉尼南部海灘建立旗艦中心後 ，此次香港中心的落成 ，標誌著 Linz Health 邁向國際化發展戰略的第一步 。

為讓業界及市民大眾深入了解前沿科技對康復的改變 ，Linz Health 將於 2026 年 6 月 5 日（星期五）於灣仔大新金融中心診所舉辦開放日（Open Day） 。屆時誠邀醫療護理業界同仁、患者家屬及市民前來參觀中心設施 、與我們的專業醫護團隊面對面交流 ，並親身體驗各項前沿復康科技與臨床治療模式 。

官方網站https://www.linzhealth.com.hk/zh-hant/
電子郵箱[email protected]
聯絡電話：+852 2668 4468

商標聲明： MindMotion™ GO 及 IZART™ 均為 NeuroX Group SA 的註冊商標 。

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