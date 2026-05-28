共探AI賦能金融新範式，"鳳凰灣區財經論壇・金融峰會"在深圳舉行

深圳，中國 - 2026年5月28日 - 以"AI時代：製造業與服務業協同發展"為主題的第二十屆深圳國際金融博覽會於2026年5月27日至29日在深圳市福田會展中心舉行。博覽會期間，鳳凰灣區財經論壇・金融峰會於5月27日成功舉辦。本次峰會由鳳凰衛視主辦，鳳凰網、鳳凰秀聯合主辦，立足深圳這一灣區核心樞紐與金融創新高地，彙聚政府官員、商界領袖及財經領域專家學者，共同研判變局走向，探討發展空間。



嘉賓大合照



峰會設開幕儀式，並圍繞金融與科技、產業、跨境領域深度協同融合等熱門話題，開展多場演講與對話。



深圳市政府黨組成員、副市長羅晃浩在開幕致辭中指出，深圳金融要發揮科創優勢、產業優勢、深港聯通優勢，堅持"產業+金融"深度融合的發展邏輯。他強調，要以服務實體經濟為根本，立足產業根基，做強金融能級，擴大對外開放，築牢安全底線，推動金融與實體經濟深度融合，互促共進，加快建設具有全球重要影響力的產業金融中心。



鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威在致辭中提到，本屆論壇與金博會同期舉辦，既是平臺創新，更是價值呼應，也彰顯了鳳凰衛視服務大灣區國際傳播能力的全面升級。他表示，論壇和金博會攜手，是大灣區融合協作態勢的生動體現。"也讓我們看到，大灣區的活力不僅在於城市相鄰、產業鏈接，更在於技術、人才、資訊、規則等各方面的相互賦能、融合共進。"



香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇在演講中指出，香港的國際金融能力與深圳的科技創新深度融合，已推動騰訊、比亞迪等160家深圳企業在港上市,"這種'金融+科技'的深度融合，不僅推動港深兩地金融產業高質量發展，更助力粵港澳大灣區打造成為全球最具活力的金融科技中心。"



浦發銀行董事長張為忠在演講中提到，技術正在重新定義資本的價值邏輯，而資本也在重塑技術的成長路徑。他認為，金融創新驅動作用愈發凸顯，既要吸收國際"創新協同"內核，更要聚焦本土產業、結合國情構建適配的發展體系，這正是探索中國科技金融改革的現實出發點。



在隨後的主旨演講環節，國投證券股份有限公司董事長王蘇望，華為技術有限公司金融系統部CTO鄭俊，香港科技大學講席教授、馮諾依曼研究院院長、思謀科技董事長賈佳亞，星展銀行（中國）有限公司行長、行政總裁鄭思禎圍繞數字金融建設、產業數位化轉型、智能科技落地、外資金融服務創新等議題，分享各自領域的前沿實踐與深度思考。



王蘇望提出，證券公司首先是價值成長的重要發現者，必須立足企業全生命週期，從資產證券化角度對科創企業進行前瞻性估值，讓優質科創企業的長期價值被市場認可，被資本看見。



鄭俊以華為自主算力生態為例，介紹了AI智能體在金融行業的規模化應用前景。他表示，AI已從嘗鮮式創新進入"回歸商業本質"的階段，到了規模化應用和真正發揮價值的時候。



賈佳亞在演講中展現了人工智慧與機器人技術融合、推動製造業轉型升級的藍圖，他表示，工業智能體將在未來5-10年給整個工業帶來翻天覆地的變化。



鄭思禎指出，跨境金融已成為企業全球化的"必答題"，外資銀行在服務中國企業"走出去"過程中具有獨特的網路優勢。



下午的圓桌研討環節聚焦金融領域三大核心議題，多位重磅嘉賓齊聚一堂，展開深度對話與思想交鋒。



人工智慧正全面重塑金融行業的服務邊界與價值創造方式。在"AI 賦能科技金融——新場景 新範式"圓桌研討環節，上海交通大學中國金融研究院（高金智庫）副院長劉曉春在主題演講中剖析AI技術落地金融的合規邊界與轉型路徑，他強調，金融創新必須始終把握金融屬性，而不是技術屬性。



在"產業鏈金融：科創破界 資本賦能"圓桌研討環節，三藩市灣區委員會經濟研究所高級董事肖恩・倫道夫(Sean Randolph)通過視頻演講分享國際先進灣區的成熟經驗，他提到，人工智慧正在全球金融機構中加速應用，人工智慧素養和能力，將成為未來招聘、未來就業以及決定企業競爭力的基礎性因素。



粵港澳大灣區是我國跨境金融創新的先行區，在跨境支付、財富管理、投融資互聯互通、離岸金融等領域不斷實現突破。在"跨境金融：從灣區到世界"圓桌研討環節，豐元資本創始合夥人李強在主題演講中分享了人工智慧時代的投資邏輯與創業機會，他認為，傳統行業中那些還沒用上數字技術的領域，創業者可乘機打造成為平臺。著名經濟學家洪灝則認為，應理性看待市場泡沫。他認為，金融市場本來就是靠泡沫改變一生的，社會的進步也是靠泡沫驅動人類的幻想。



峰會最後，全球化智庫副主任高志凱與著名經濟學家付鵬帶來閉幕對話，圍繞全球經濟新態勢與資本市場熱點問題作出深度解讀。



