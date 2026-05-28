德昌電機公布截至2026年3月31日止年度之業績

25/26財政年度業績摘要

集團營業額3,650百萬美元 ，較去年上升0.1%；按固定匯率計算則下跌 2%

毛利840百萬美元，或佔營業額的23.0% （對比去年為843百萬美元，或佔營業額的23.1%）

經調整未計利息、稅項及攤銷前盈利為287百萬美元 ，或佔營業額的7.9% （對比去年為344百萬美元，或佔營業額的9.4%）

股東應佔溢利淨額202百萬美元，較去年下跌23%

撇除非現金未變現外匯變動、重組成本、若干無形資產減值及投資的公平值的不利變動後，淨溢利234百萬美元，下跌13%

經營所得之自由現金流量為217百萬美元，對比去年為286百萬美元

建議末期股息每股44港仙（5.64美仙）

於2026年3月31日，現金儲備902百萬美元 （對比去年年末為791百萬美元），而總債務佔資本比率為10%

香港 - 2026年5月28日 - 領導全球電機及驅動子系統的德昌電機控股有限公司（下稱「德昌電機」），今天公布截至2026年3月31日止十二個月之業績。2025/26財政年度集團營業額3,650百萬美元，較去年上升0.1%。股東應佔淨溢利下跌23%至202百萬美元，或按完全攤薄基準計算，每股21.59美仙。調整淨溢利以撇除非現金外匯變動、無形資產減值、重組費用及投資的公平值的不利變動後，淨溢利下跌13%至234百萬美元。汽車產品組別實現銷售額3,054百萬美元，佔集團總銷售額的84%。撇除匯率影響後，汽車產品組別銷售額下跌3%。全球汽車行業產量較去年略有增長，多數市場的增長依然疲弱，這是由於消費者購買汽車的負擔能力問題，以及原始設備製造商與供應商在應對地緣政治不確定性、關稅壓力，以及電動汽車價格持續受政府對消費者補貼政策的影響而起伏不定。汽車產品組別的銷售額大致平均分佈於三大主要需求區域，但過去一年的表現反映各區域市場的狀況有顯著差異，加上汽車產品組別自身原始設備製造商客戶的組合及新項目投產的時機。在亞洲，按固定匯率計算，該部門的銷售額下跌7%，主要原因是中外合資原始設備製造商客戶在中國的市場份額持續流失。汽車產品組別持續贏得來自中國本土原始設備製造商及其供應商的多項重大新業務訂單，並佔其於中國銷售額的大部份。然而，由於合資客戶歷來於該部門佔有較大的份額，拖累近期的銷售表現，且尚需時間才能扭轉。受電動汽車購置鼓勵以舊換新補貼逐步取消影響，中國國內乘用車市場於2026 年第一季度也經歷銷量大幅放緩。按固定匯率計算，汽車產品組別對美洲市場的銷售額上升1%，而當地輕型汽車總產量整體持平。限制北美新車銷量的首要因素是對生活成本憂慮，令很多低至中收入購車人群躊躇於承擔新車購置成本，而新車價格自 2020 年以來平均上漲超過 30%。在歐洲，按固定匯率計算，汽車產品組別的銷售額下跌2%。歐洲汽車市場消費需求持續低迷，同時原始設備製造商亦面對產能過剩，加上排放法規的變動，對其產品車型佈局也造成了衝擊。面對多變且難以預測的部件行業之經營環境，汽車產品組別堅持兩大策略：第一，專注於將創新動力技術推出市場，推動車輛電動化轉型、減少排放，並提升乘客的安全性與舒適度。第二，汽車產品組別致力於為多元化客戶群體提供極具競爭力的綜合成本與價值方案，兼顧生產交付速度、規模化與可靠的品質，同時依託靈活的全球經營版圖形成綜合優勢。按固定匯率計算，工商用產品組別實現銷售額596百萬美元，較去年上升2%。在連續三年銷售額下跌後，這標誌著該部門重回增長軌道。針對標準化程度較高的產品領域，該部門已將新業務開發重心轉向快速崛起的中國製造商，這些製造廠在全球消費及商用硬件市場（尤其是低售價入門級產品）份額持續提升。與此同時，工商用產品組別專注為高增長細分領域提供驅動子系統解決方案，包括人形機器人、倉儲自動化、醫療設備、半導體製造設備及液體冷卻應用等。集團的毛利為840百萬美元，佔銷售額的23.0%，較上一財年基本持平。生產人員成本、折舊及原材料成本輕微上升，被其他生產開支及直接人工成本的節省所抵銷。如報告所示的未計利息、稅項及攤銷之盈利（EBITA）為258百萬美元，較去年的331百萬美元下跌22%。盈利下滑主要受多重因素影響，包括分銷及行政人員成本增加及其他撥備、一項過往收購帶來的無形資產減值，以及投資的公平值出現不利淨變動導致其他收入減少。股東應佔淨溢利下跌23% 至 202百萬美元，或按完全攤薄基準計算，每股21.59美仙。調整淨溢利以撇除非現金外匯變動、無形資產減值、重組費用及投資的公平值的不利變動後，淨溢利為234百萬美元，對比去年為 268百萬美元。集團整體財務狀況保持穩健，總債務佔資本比率為 10%，利息覆蓋率為22倍 ，年終現金儲備達902百萬美元。董事會認為，建議維持末期股息每股44港仙（5.64美仙）為恰當做法，連同中期股息每股17港仙，全年股息合共每股61港仙（7.82美仙）。集團主席及行政總裁汪穗中博士在評論2025/26財政年度全年業績時表示：「在2025/26 財政年度，全球製造業經營環境依然充滿挑戰，多數地區的終端市場需求疲弱，加上地緣政治局勢及相關不確定性，導致營運成本面臨上升壓力。」汪穗中博士進一步表示：「面對上述不利因素，德昌電機憑藉長期以來的經營韌性，銷售額與毛利率均保持較佳表現。然而，由於銷售額持平而營運成本增加、投資的公平值出現淨額逆差，以及一項非現金無形資產減值，導致淨溢利受到負面影響。」就短期財務前景而言，汪穗中博士表示：「全球經濟在過去一年展現韌性，儘管俄烏衝突持續，以及美國幾乎對所有國家進口商品加徵關稅帶來地緣政治衝擊。展望未來，中東戰事爆發令貿易及全球製造業的不穩定與不確定性更進一步加劇。」「德昌電機歷來善於應對動盪多變的全球市場。就短期而言，鑒於地緣政治及宏觀經濟形勢難以精確預測的，管理層將持續聚焦成本管控、應對通脹影響，並維持審慎的財務風險水平。」「然而，與此同時，集團亦致力於投入資源，調整並拓展業務模式，以滿足多個高增長終端市場及新興產品應用領域，對我們驅動子系統解決方案的強勁基本需求。其中包括：電動及混合動力汽車熱管理系統，透過水泵、閥門與驅動器的裝嵌技術，實現車廂內最佳溫度、提升電動車續航里程並延長電池使用壽命；固態氧化物燃料電池發電系統正逐步奠定成為人工智能數據中心低排放及現場供電的重要來源；及具備人工智能的人形機器人，被普遍視為未來十至二十年最顯著的工業及商業機遇之一。」