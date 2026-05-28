矩陣超智攜 MATRIX-3 亮相澳門 BEYOND Expo，中國旗艦級人形機器人閃耀國際科創盛會

澳門 – 2026年5月28日 - 2026 年 5月27日—30日，2026 澳門BEYOND國際科技創新博覽會在澳門威尼斯人金光會展中心隆重舉辦。作為全球極具影響力的科技創新與產業融合平台，本屆展會匯聚全球頂尖科技企業、投資機構與產業領袖，共探人工智能、具身智能、未來科技等領域創新方向。





中國通用人形機器人代表企業矩陣超智，攜旗下全能旗艦機型MATRIX-3重磅參展，集中展示公司在具身智能、運動控制、精密操作、工程化量產等領域的核心突破，全面呈現中國人形機器人的全球競爭力。



現場動態演示 硬核能力直觀呈現

本次展會，矩陣超智展台打造沉浸式科技體驗場景。MATRIX-3 現場進行流暢的雙足行走、靈活轉向等步態展示，行走姿態自然擬人，最大行走速度達3.9km/h，貼近人類日常步態，充分展現自研仿生超能直線關節與運動控制算法的高穩定性與高可靠性。



同時，MATRIX-3 現場完成模型橙子、水果等物品的抓握、夾持、旋轉等精細操作，依託 27 維自由度靈巧手實現微米級操作精度，可廣泛適配高端製造、商業服務、物流分揀、醫療輔助及家庭服務等多元場景，彰顯實用化作業能力。





同步展出的 MATRIX-3 展示機，以簡約科技美學與 3D 針織仿生軟護甲設計，完整呈現整機人體工學結構與人機友好交互理念，吸引大量觀眾與專業人士駐足參觀。



趣味互動引爆全場 零距離感受具身智能

為拉近公眾與人形機器人的距離，提升現場參與感，矩陣超智在展會期間每日設置2 個固定時段、每場 1 小時的觀眾互動環節。觀眾掃碼留資即可與 MATRIX-3 進行趣味猜拳對戰，獲勝者可領取品牌限量定製鑰匙扣。新穎有趣的互動形式，吸引大量觀眾排隊參與，現場氛圍熱烈，成為本屆 BEYOND Expo 極具人氣的互動打卡點。



重磅嘉賓巡展駐足 高度認可中國技術

展會期間，澳門特別行政區行政長官、海內外知名財團代表等多位重磅人士先後蒞臨矩陣超智展台，現場觀摩 MATRIX-3 演示、體驗人機交互，並與團隊深入交流技術路線、量產規劃與場景落地進展。



嘉賓們對 MATRIX-3 的整機設計、運動性能、操作精度、安全交互設計給予高度評價，充分肯定矩陣超智在通用人形機器人工程化、商業化、規模化領域的領先佈局，認可其作為中國本土科技企業，在全球具身智能賽道的技術競爭力與產業價值。



技術 + 量產雙驅動 加速具身智能走進現實

矩陣超智由前特斯拉中國設計研究中心創始領導者張海星領銜，團隊具備全球頂尖人形機器人研發與工程化經驗。公司此前正式發佈 MATRIX-3 全能旗艦機型，並啟用上海張江 MFH 超智工廠，以全鏈路自主生產推動產業化落地。



MATRIX-3 身高 1.7 米、體重 65 公斤，搭載 WAVE 物理基座大模型、仿生超能直線關節、27 維自由度靈巧手、3D 針織仿生安全皮膚四大核心技術，具備 4 小時持續作業能力、雙臂 15kg 負載能力與零樣本泛化智能，可快速落地多場景實用化作業。



目前，矩陣超智已具備年內 5000 台交付能力，2027 年將衝刺 10 萬台級量產規模，以規模化效應持續降低成本，推動人形機器人從科技展品走向通用勞動力。



本次亮相澳門 BEYOND Expo，是 MATRIX-3 面向國際市場的重要展示，進一步夯實矩陣超智在全球人形機器人賽道的領先地位，推動技術合作、場景拓展與生態共建。



未來，矩陣超智將持續以第一性原理推進技術創新與工程落地，依託中國完整產業鏈優勢，開放行業夥伴計劃與 RAAS 生態體系，讓中國智造的具身智能成為服務全球、走進千家萬戶的通用智能體。

