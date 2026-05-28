隨著股票市場創下歷史新高，Bybit升級合約機器人，以支持傳統金融類永續合約

阿聯酋迪拜2026年5月27日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit欣然推出其合約機器人的全新陣容，現已支持熱門TradFi（傳統金融）資產的永續合約交易。首批上線覆蓋的關鍵TradFi永續合約對包括TSLAUSDT、GOOGLUSDT、AMZNUSDT、SNDKUSDT、代幣化黃金及其他大宗商品。這一戰略擴展反映了市場對通過去中心化交易基礎設施無縫接觸傳統金融資產的需求正在持續增長。
新功能將TradFi永續合約直接整合進Bybit三大核心自動交易工具：合約網格(Futures Grid)、合約馬丁格爾(Futures Martingale)和合約組合(Futures Combo)，它們均可通過Bybit的Adventure Zone訪問。傳統資產類別與機構級自動化的融合，使交易者能夠在無需手動交易操作的情況下，同時捕捉數字市場和傳統市場波動獲利。
隨著成熟交易者越來越尋求通過單一交易界面同時接觸加密貨幣市場和傳統市場，對強大自動化工具的需求急劇增長。新功能為Bybit交易者提供了對全球最具影響力的股票、大宗商品和貴金屬的代幣化版本的自動化交易訪問。
最初資產覆蓋範圍
平台首批上線七個高流動性TradFi永續合約對：
- 股票：TSLAUSDT、GOOGLUSDT、AMZNUSDT、SNDKUSDT
- 大宗商品與貴金屬：XAUUSDT、XAGUSDT、CLUSDT
這些資產屬於全球基準公司和大宗商品中交易最活躍的代幣化代表，反映了真實的機構交易需求。
此次上線體現了Bybit服務尋求跨資產類別敞口的零售和機構交易者的承諾。Bybit計劃在未來幾個月內進一步擴展其TradFi永續合約產品，新增股票指數、大宗商品籃子和貨幣對，進一步彌合傳統金融與數字金融之間的鴻溝。
交易存在風險。適用相關條款與條件。關於可用性和資格的詳情，用戶可以訪問：TradFi永續合約現已上線合約機器人。
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關於Bybit
Bybit是全球交易量第二大加密貨幣交易所，服務超過8000萬全球用戶。Bybit成立於2018年，致力於為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問Bybit.com。
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