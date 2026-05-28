奧特斯以強勁第四季度圓滿收官，成功完成2025/26財年

上海2026年5月28日 /美通社/ -- 奧特斯首席執行官馬銘天（Michael Mertin）表示：「2025/26財年對於奧特斯而言，是一個強勁且具有裡程碑意義的財年。我們延續了增長軌跡，實現了營收的顯著提升，並進一步增強了經營盈利能力。通過有針對性的成本優化與效率提升計劃，我們提升了整體競爭力，並在第四季度再次實現淨利潤轉正。我們希望在2026/27財年繼續保持這一發展勢頭，在當前強勁的市場環境下，建立穩健的財務基礎，實現可持續增長，並持續推進公司的核心技術戰略。這一點也體現在我們宣布擴建中國重慶工廠的計劃上。」

由於新增資產投入及技術升級，折舊與攤銷費用增加2400萬歐元至3.52億歐元，占營收比重為20%，但增長幅度明顯低於盈利增速。 EBIT（息稅前利潤）達到6600萬歐元（已扣除安山工廠出售收益），盡管受到顯著負面的匯率影響，仍實現明顯正增長。EBIT利潤率達到3.7%，較上一財年提升近7個百分點。 成本優化與效率提升計劃 2025/26財年，公司累計降低成本基數1.7億歐元，顯著超出既定目標。而上一財年（2024/25財年）的降本規模為1.2億歐元。本財年大幅提升的降本成果，不僅完全抵消了匯率波動帶來的負面影響，也進一步體現了奧特斯成本優化與效率提升計劃的高效執行力與持續推進能力。

在2026/27財年，奧特斯計劃進一步實現約1.1億歐元的成本優化。 2026/27財年展望 奧特斯超過80%的營收來自美國客戶，且絕大部分收入以美元結算。與此同時，公司生產成本主要以亞洲貨幣計價，而財務報告則采用歐元。因此，僅以絕對金額進行預測，已無法全面反映公司的實際經營發展狀況。 基於這一原因，未來奧特斯將不再提供絕對營收預測，而改為采用按固定匯率計算的營收增長百分比作為指引。 隨著人工智能領域對算力需求的持續增長，奧特斯的核心客戶對高端半導體封裝載板的需求正在快速提升。為滿足更大規模的生產需求，奧特斯決定提升重慶工廠的相關產能。此次擴產所需高達數千萬歐元的投資，將基於與客戶簽訂的長期協議，由客戶全額承擔。公司預計，這些投入在2026/27財年將為EBIT帶來同樣高達數千萬歐元的積極貢獻。

按固定匯率計算，2026/27財年全球營收將同比增長30%至35%（2025/26財年營收為18億歐元），這意味著公司營收將達到此前對2026/27財年21億至24億歐元預測區間的上限水平。 同時，公司預計EBITDA利潤率將達到25%至29%，盈利能力將進一步顯著提升（2025/26財年：23%；此前對2026/27財年的EBITDA利潤率預期為24%至28%）。 關鍵財務數據 單位：百萬歐元（除特別標注外）



Q4 2025/26

Q4 2024/25

變動

in %

FY 2025/26

FY 2024/25

變動

in %

銷售額

476.7

392.9

21.3 %

1,790.8

1,589.6

12.7 %

息稅折舊攤銷前利潤

121.2

374.0

(67.6 %)

418.0

605.7

(31.0 %)

息稅折舊攤銷前利潤率(in %)

25.4 %

95.2 %

–

23.3 %

38.1 %

–

息稅前利潤

31.7

278.8

(88.6 %)

65.6

277.4

(76.4 %)

息稅前利潤率 (in %)

6.6 %

70.9 %

–

3.7 %

17.5 %

–

當期利潤

13.7

185.0

(92.6 %)

(25.6)

89.7

(>100%)

資本收益

–

–

–

3.0 %

7.0 %

–

淨資本支出

69.8

87.2

(20.0 %)

178.3

414.8

(57.0 %)

經營活動產生的現金流量

81.9

(45.1)

>100%

413.7

(74.5)

>100%

每股收益(in €)

0.2

4.7

(95.7)

(1.1)

1.9

(>100%)

員工人數1*

13,180

13,319

(1.0 %)

13,250

13,261

(0.1 %)

1 包含外包員工，按平均計算。截至2026年3月31日，員工總數為14,301 奧特斯簡介 奧特斯奧地利科技與系統技術股份公司（AT&S – Austria Technologie & Systemtechnik AG）是全球領先的高品質半導體封裝載板與印制電路板制造商，並在移動設備、汽車與航空航天、工業、醫療以及人工智能高性能計算等核心領域開發前沿互連技術。

公司在奧地利（萊奧本、費爾靈）、中國（上海、重慶）、馬來西亞（居林）、印度（南賈恩古德）設有生產基地，並在奧地利萊奧本設有歐洲研發與IC載板技術中心。通過前瞻性研發投入與負責任的資源利用，奧特斯積極推動數字化轉型。 奧特斯全球員工約為14,000人，更多信息請訪問 www.ats.net。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/202526-302784401.html SOURCE 奧特斯