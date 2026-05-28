香港館於2026年巴塞隆納漫畫展歷史性首度登場

香港館展出了 25位香港漫畫家的得獎作品，這些作品 來自第一屆至第四屆「 港漫動力」 — 香港漫畫支援計劃（港漫動力） ，全面展現香港漫畫的多樣性，首次將充滿活力港漫新氣象帶到西班牙觀眾面前。

西班牙巴塞隆納2026年5月28日 /美通社/ -- 由 香港漫畫動畫聯會（聯會） 主辦、 香港特別行政區政府文創產業發展處（文創處） 擔任主要贊助機構的 香港館 ，於2026年巴塞隆納漫畫展（Comic Barcelona）正式登場，標誌着香港在該展會44年歷史中首次正式參展。香港館設於Fira Barcelona Montjuïc展覽中心 8號展館3號攤位 ，展期為 2026年5月15日至17日 。

在這25位漫畫家中，5位獲邀親臨2026年巴塞隆納漫畫展現場，包括彭康兒(Bonnie Pang)、鄺志傑(Kwong Chi Kit)、廖光祖(Linus Liu)、蘇頌文(Pen So)及顧沛然(Rex Koo)。他們透過一系列豐富的互動活動，包括現場繪畫、Art Jamming共同創作、工作坊及人像速畫，與展會參加者直接交流。這些活動獲得西班牙及國際觀眾熱烈參與，促進了直接的文化交流，讓大眾得以更認識充滿創意和活力的香港漫畫家。

Pen So - See You in Memories — Planeta出版西班牙文版

對於香港漫畫在西班牙語世界而言，香港漫畫家Pen So的作品 《回憶見》由西班牙主要出版社Planeta出版西班牙文版，成為兩地漫畫合作交流的一個重要里程碑。展會期間，Pen So於該出版社的攤位舉行了簽書會，為西班牙讀者提供與Pen So見面並獲得簽名本的機會。