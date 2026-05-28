Now TV引發世界盃熱潮 率先直播19場熱身賽 檢閱列強

香港2026年5月28日 /美通社/ -- 萬眾期待的FIFA 世界盃將於2026年6月12日盛大開鑼！今屆賽事創下多個第一，包括首次由加拿大、墨西哥及美國三國聯合主辦，參賽隊伍擴大至48隊，上演破紀錄的104場激戰。
距離世界盃開波只餘兩星期，世界盃熱潮持續升溫。列強幾乎悉數公布大軍名單，決賽周前的熱身賽，是最後試陣兼寓賽於操，由本周末到決賽周前共19場熱身賽直播，正好檢閱各隊虛實。未到決賽周，球迷恐怕要提早準備捱眼瞓。
上一輪3月份的國際賽，各隊主要考核邊緣球員，整體戰鬥力不能作準；現在一眾球員既已「埋位」，又需要努力展示狀態，爭取正選機會。19場熱身賽中，不乏決賽周隊伍互撼，周六打頭陣是以鬥志頑強見稱的蘇格蘭，面對滿有神秘感的庫拉索，緊接一日尚有香港地區球迷關注的韓國與日本分途出師，對手是千里達及冰島。
下周中熱身賽戲碼更為強勁，包括英超兩大神鋒賀蘭同約基利斯，分別會代表挪威同瑞典正面對決；克羅地亞對比利時的友賽，則有機會見到兩位星級中場摩迪同迪布尼大鬥法。另外「橙衣軍團」荷蘭會大戰阿爾及利亞，法國則由安巴比領軍約戰科特迪瓦。
而世界盃開波前最後一周，C朗領軍的葡萄牙、香港地區球迷最關注的英格蘭、五屆冠軍巴西、上屆世界盃冠軍阿根廷、歐國盃冠西班牙等列強，都會進行最後熱身。其中英格蘭點兵引起廣泛討論，三獅兵團兩場熱身賽先後出戰新西蘭及哥斯達黎加，領隊杜曹想必以球隊表現，證明他點兵理據充份。
而今次Now TV安排多達14場熱身賽於630台免費直播^，各位球迷只要登入Now TV App或透過機頂盒，便可免費收看。
直播賽程：
國際足球友誼賽
日期
香港時間
賽事
頻道
5月30日(六)
8:00PM
蘇格蘭
對
庫拉索
630台免費直播^
及618台
5月31日(日)
9:00AM
韓國
對
千里達及托巴哥
6:26PM
日本
對
冰島
9:00PM
瑞士
對
約旦
6月2日(二)
1:00AM
挪威
對
瑞典
6月3日(三)
12:00AM
克羅地亞
對
比利時
6月4日(四)
2:45AM
荷蘭
對
阿爾及利亞
618台
9:00AM
韓國
對
薩爾瓦多
630台免費直播^
及618台
6月5日(五)
1:00AM
瑞典
對
希臘
3:10AM
法國
對
科特迪瓦
618台
6月6日(六)
9:00PM
比利時
對
突尼西亞
630台免費直播^
及618台
6月7日(日)
1:45AM
葡萄牙
對
智利
4:00AM
英格蘭
對
紐西蘭
618台
6:00AM
巴西
對
埃及
630台免費直播^
及619台
8:00AM
阿根廷
對
洪都拉斯
618台
6月9日(二)
10:00AM
西班牙
對
秘魯
630台免費直播^
及618台
6月10日(三)
8:30AM
阿根廷
對
冰島
6月11日(四)
3:45AM
葡萄牙
對
尼日利亞
4:00AM
英格蘭
對
哥斯達黎加
619台
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SOURCE Now TV