Now TV引發世界盃熱潮 率先直播19場熱身賽 檢閱列強

香港2026年5月28日 /美通社/ -- 萬眾期待的FIFA 世界盃將於2026年6月12日盛大開鑼！今屆賽事創下多個第一，包括首次由加拿大、墨西哥及美國三國聯合主辦，參賽隊伍擴大至48隊，上演破紀錄的104場激戰。

距離世界盃開波只餘兩星期，世界盃熱潮持續升溫。列強幾乎悉數公布大軍名單，決賽周前的熱身賽，是最後試陣兼寓賽於操，由本周末到決賽周前共19場熱身賽直播，正好檢閱各隊虛實。未到決賽周，球迷恐怕要提早準備捱眼瞓。

上一輪3月份的國際賽，各隊主要考核邊緣球員，整體戰鬥力不能作準；現在一眾球員既已「埋位」，又需要努力展示狀態，爭取正選機會。19場熱身賽中，不乏決賽周隊伍互撼，周六打頭陣是以鬥志頑強見稱的蘇格蘭，面對滿有神秘感的庫拉索，緊接一日尚有香港地區球迷關注的韓國與日本分途出師，對手是千里達及冰島。