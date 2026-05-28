World Gym宣布與HYROX策略合作 加速台灣健身賽事發展 並拓展泰國市場 台北2026年5月28日 /美通社/ -- 世界健身-KY（股票代號：2762，以下簡稱「World Gym」或「該公司」），為台灣第一大健身連鎖品牌，擁有標誌性品牌World Gym及全球經營權，其全球加盟網絡遍佈10個國家、286個地點。今(28)日宣布，與全球健身賽事領導品牌HYROX簽署為期三年的策略合作夥伴關係。此合作為HYROX於亞太地區，規模最大之合作案，初期將直接涵蓋World Gym台灣超過140家分店，並預計於今年底同步拓展至泰國市場。

此策略合作，將充分善用World Gym台灣140家分店、50萬會員及每年超過4,000萬進場人次的強大基礎，加速 HYROX在台成長，並為World Gym全球加盟網絡（涵蓋10個國家、286家俱樂部）建立可複製的拓展模式。World Gym預計在全台舉辦HYROX風格的創新挑戰賽與小型賽事，進一步提升會員參與度。 全球健身領導品牌攜手世界頂尖健身賽事 HYROX 正式進軍台灣最大健身網絡 HYROX結合跑步與功能性訓練，已成為全球成長最快的健身賽事。在過去12個月舉辦140場賽事，全球超過130萬人次參與。透過此次合作，World Gym將把HYROX訓練，融入其專業個人訓練服務與俱樂部營運中，為會員打造從認知、參與到競賽的完整路徑。

「World Gym絕對是HYROX，在亞太地區拓展的最佳合作夥伴。」世界健身-KY董事長暨總經理柯約翰John Caraccio表示，「World Gym遍及全台的健身房網絡，提供完美平台，讓我們可以向會員介紹這項令人興奮的健身賽事體驗。這項合作，不僅將世界級的健身創新帶入台灣，也為我們的會員社群創造了新的挑戰與達成目標的途徑。我們也非常期待將此模式，整合複製至即將正式進軍的泰國市場。」 「與World Gym的合作，讓HYROX接觸到亞太地區最成熟的健身市場之一。」HYROX 365亞太區總監Calvin Wong表示，「World Gym的分店佈局、高度活躍的會員群，以及強大的執行力，使其成為在台灣推廣HYROX的最佳夥伴。他們也為激活市場，提供了無可比擬的平台。除了台灣之外，World Gym同時擁有全球10個國家的加盟網絡，加上泰國市場，為HYROX未來的全球成長，創造了更多可能性。」

World Gym與 HYROX的合作，具備立即顯見的競爭優勢，包括： 每月360萬人次的到訪量，提供強大的品牌曝光

大型場館與充足的功能性訓練空間，成為HYROX賽事與訓練的理想場地

12.4 萬名活躍個人訓練客戶，高度符合HYROX目標客群

全台3,100名專業認證教練，將全力推動HYROX訓練的普及 World Gym 台灣將於全台各據點舉辦HYROX風格的創新挑戰賽，整合賽前訓練課程、專業訓練計劃與社群經營。此次合作亦包含設備採購，並將HYROX正式納入World Gym國際加盟網絡的認可供應商體系，為多市場合作奠定基礎。

此合作案也延續World Gym自2024年收購World Gym International後的全球成長動能，近期已陸續拓展墨西哥、巴西、澳洲市場，並即將正式進入泰國市場。 【關於 World Gym Corporation】

World Gym Corporation，是為台灣第一大健身連鎖品牌，目前在台140個據點。於2024年完成收購World Gym International，擁有此標誌性品牌World Gym及全球經營權，為全球健身領導品牌。其加盟網絡遍佈10個國家、286個地點，為90萬名成員提供服務。將持續以最先進的設施、創新的課程和科技驅動的計畫，與世界各地一起實現健身目標和享受健康的生活方式。

【關於HYROX】

HYROX 是一個結合賽事、訓練與教練系統的全球性運動生態圈，致力於啟發並影響一億人的生活。圍繞著獨特的「8組1公里跑步 + 8個功能性訓練站」賽制，HYROX 已建立起功能性健身競賽的黃金標準，並持續朝奧運認可邁進。透過訓練與競技所帶來的改變力量，HYROX 串聯全球健身社群，成為當代健身文化的核心脈動。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/world-gymhyrox-302784199.html SOURCE World Gym