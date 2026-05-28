首發首展首秀超160項，人工智能專區首次亮相----第四屆鏈博會以創新引領全球供應鏈變革

「數字科技鏈」升級為「數智科技鏈」，首次設立人工智能專區。本屆鏈博會與全球知名半導體企業共同策劃，按照從數據與感知、算力與算法到應用與解決方案的產業演進路徑進行系統化設計，集聚英偉達等中外人工智能領域領軍企業，全景展現AI產業完整生態。

首發首展首秀有望超過160項，「鏈博首發站」超30場活動。展期將集中發布超過160項新產品、新技術、新服務、新場景，「鏈博首發站」將舉辦超過30場次首發活動。各參展企業將集中展示一批創新成果。

創新鏈專區優化提質。去年創立的創新鏈專區今年進一步優化提質，以「制度、載體、服務」為三大支點，打通從知識產權確權、技術孵化到成果落地的全流程，構建科技創新生態閉環。本屆鏈博會還將聚焦具身智能、低空經濟、生物制造、量子科技等新興和未來產業，系統呈現從數據、算力到應用的全鏈條生態。