GS1 HK首推「出海大獎」助品牌拓展全球新機遇

「貼心企業嘉許計劃」15周年 78間企業獲嘉許 香港2026年5月28日 /美通社/ -- 本港零售市道逐步回暖，消費氣氛較過去數年明顯改善，五一黃金周期間數據亦表現亮眼，反映市場正走向復甦。在此背景下，業界亦逐步由「價格戰」轉向「價值戰」，更注重品牌定位、服務質素及消費體驗，主動強化品牌宣傳與優化服務質素，提升競爭優勢。 由香港貨品編碼協會(GS1 Hong Kong)舉辦、今年15周年的「貼心企業嘉許計劃」(計劃)正好回應此趨勢。計劃一直為業界廣泛認可，旨在表揚於業務經營上致力「以客為先」的本地企業。第15屆（2025年）就有78間本地企業獲嘉許，涵蓋各行各業, 透過堅守以消費者為中心、信守承諾、追求品質及關愛員工四大準則，為消費者及旅客提供優質體驗。頒獎典禮已於香港貨品編碼協會周年晚宴上圓滿舉行（詳見附件名單）。

此外，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，香港正積極融入和服務國家發展大局，深化香港與內地經貿等方面的合作，當中包括協助內地企業經香港出海。適逢「貼心企業嘉許計劃」15周年，本會特別推出全新「出海大獎」, 表彰出海企業在品牌建設、創新擴展的卓越成就。GS1 Hong Kong連結全球120個經濟體，擔當「超級聯繫人」角色，為企業提供具公信力的國際背書，提升品牌形象。獲此大獎嘉許的企業除可提升曝光率外，亦可優先參與買家採購會及商業對接活動，直接拓展新商機。

香港貨品編碼協會總裁林潔貽女士表示：「企業要在瞬息萬變的市場中持續增長，必須不斷提升產品與服務質素，並優化市場布局。『貼心企業嘉許計劃』肯定企業在本地市場實踐以客為先、提升本地消費者體驗的努力；而『出海大獎』則配合國家戰略發展及內地企業加快出海的趨勢，協助企業善用香港的國際公信力、以及本會聯通全球的優勢，於全球市場建立消費者信心。」 貼心企業「以客為先」案例 連續15年獲得「貼心企業嘉許計劃」的Casablanca多年來持續提升產品質素與服務水平，首席市場及業務發展總監Vivian Cheung表示：「我們從消費者角度出發，並善用科技，提供最全面及窩心體驗。例如全新的7A級物理抗菌科技技術，帶來突破性抗菌功能，水洗150次仍抗菌，延長產品使用壽命之餘，並結合先進科技與舒適感，為顧客睡眠帶來更健康、更安全的保障。獲得這個嘉許是對我們提供貼心服務的鼓舞，我們將繼續努力，以更嚴謹的品質管理、更貼近需要的產品設計及更周到的服務，為每位顧客打造安心舒適的睡眠體驗。」

今年新加入成爲貼心企業的皇臻品禮坊順利獲得殊榮，皇臻品禮坊創始人 -皇姐說：「自9年前進駐香港開始，我們一直用心做好產品，希望將最優質的好產品帶給有需要的人。我們的陳年柚子參融合古法智慧和現代技藝，全人手製作。非常感謝GS1 HK的專業認可，我們會繼續將貼心、誠信、用心融入日常營運上，用心對待每一位客人，並希望透過嘉許將品牌發揚光大，讓更多人認識我們。」 「貼心企業嘉許計劃」及「出海大獎」現已接受報名，誠意邀請各行業企業參加。

更多「貼心企業」詳情，請瀏覽本會網站：https://www.gs1hk.org/zh-hk/industry-recognition/consumer-caring-scheme – 完 – 附件 - 第15屆貼心企業嘉許名單 (按行業及品牌或企業英文名稱字母排序, 瀏覽獲嘉許企業公司標誌: CCS recognised companies )

美妝及個人護理

1 百匯霖國際集團有限公司 2 進發(國際)美容集團有限公司

3 香港高露潔棕欖有限公司 4 銳美頂尖美容集團有限公司

5 香港紫花油大藥廠有限公司 6 高頻(香港)有限公司

7 米思捷國際有限公司 8 創生興業有限公司

9 美國如新企業香港分公司 10 卓越生活(企業)有限公司

11 莎莎國際控股有限公司 12 誠高國際有限公司

13 日瑩美胸養身有限公司 14 YHK DESIGN LIMITED

15 優纖健康纖體美容專門店有限公司





商業及專業服務

1 溢豐工程有限公司 2 大昌華嘉香港有限公司

3 香港郵政 4 帝豪停車場管理(香港)有限公司

5 依時能源有限公司 6 菲格特有限公司

7 東華搬屋服務有限公司 8 環美郵輪碼頭

餐飲服務

1 麥文記面家有限公司 2 太興環球發展有限公司

3 亞洲國際餐飲集團



電子及電器產品 1 尚華(香港)有限公司 2 DCH ToolBox 大昌行電器維修中心 3 香港電訊有限公司 4 浚達國際市務有限公司 消費產品 1 赫力昂香港有限公司



食品及飲品 1 錦源企業(香港)有限公司 2 香港金磐生物醫藥有限公司 3 鴻福堂集團有限公司 4 皇玥集團控股有限公司 5 李錦記有限公司 6 益創膳食品科技有限公司 7 美利米業有限公司 8 雀巢香港有限公司 9 原味家作有限公司 10 香港太古可口可樂 11 同珍醬油罐頭有限公司 12 維他奶國際集團有限公司 13 屈臣氏蒸餾水 14 優品開拓（香港）有限公司 15 美味棧國際有限公司 16 中安亞(香港)貿易有限公司 保健食品及有機食品 1 歐飛燕有限公司 2 東億生物有限公司 3 家得路天然健康食品有限公司 4 濟生堂製藥廠有限公司 5 華標企業有限公司 6 泉昌有限公司 7 康和堂藥業有限公司 8 香港錦柏堂藥業有限公司 9 新生會企業有限公司 10 安永國際亞洲有限公司 11 御藥堂(控股)有限公司 12 太和洞藥廠有限公司 13 全球藥業有限公司 - 攝達 14 維特健靈健康產品有限公司 家居 / 寵物用品及服務 1 艾橋生物科技集團有限公司 2 卡撒天嬌香港有限公司 3 皇冠爐具(集團)有限公司 4 美科世界藥業有限公司 5 萬士博(亞洲)有限公司 6 標寶淨水器材有限公司 7 白澤國際貿易有限公司 8 聖諾盟健康家居用品有限公司 9 威寶(香港)有限公司 10 穎業國際有限公司 母嬰或兒童食品及產品 1 美贊臣營養品(香港)有限公司 2 惠氏(香港)控股有限公司 藥品及醫療設備 1 全球藥業有限公司 - 法國雙飛人



零售商戶 1 百佳超級市場(香港)有限公司



紡織及服飾品製造業 1 飛達帽業控股有限公司



鐘錶珠寶 1 周大福珠寶集團有限公司 2 六福集團(國際)有限公司











– 完 – 關於香港貨品編碼協會 香港貨品編碼協會是GS1®環球組織的香港分會，GS1®是一家提供全球數據標準的非牟利組織，總部位於比利時的首都布魯塞爾，分會遍布全球120多個國家。我們協助企業識別、獲取及分享實體與數碼供應鏈上的可信數據。透過全球標準如條碼(GTIN)，幫助企業數碼化、提升效率、供應鏈可視化及加强協作。

我們以標準為基礎，拓展了不同平台，如促進企業之間數據交換的ezTRADE、推動實時追蹤的ezTRACK，以及建基於GS1 Digital Link的1QR - 透過2D條碼（QR碼）提供豐富產品資訊如證書認證、可持續發展數據等。 本會構建的可信數據基礎延伸至支援企業貿易融資及範圍3排放報告，協助實現ESG要求。 在現今由人工智能帶動的經濟環境，數據質量至關重要，本會於此提供了一個準確、透明、可連結、可搜索、可共享及可追蹤的數據基礎。 GS1 HK目前有近 8,000名企業會員，涵蓋約20種行業，包括零售消費品、食品及餐飲、醫療護理、成衣、物流及資訊科技。

網址：www.gs1hk.org 。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/gs1-hk-302784213.html SOURCE 香港貨品編碼協會