亞盛醫藥獲香港聯交所批准從股票代碼中移除「B」，6月1日起生效

美國馬裡蘭州羅克維爾市和中國蘇州2026年5月28日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥（納斯達克代碼：AAPG；香港聯交所代碼：6855）宣布，因公司已符合香港聯交所上市規則第8.05（3）條的市值/收益要求，日前已獲得香港聯交所批准，將於2026年6月1日起正式將「B」標記從股票代碼中移除。這一調整意味著亞盛醫藥在市值和收入等方面達到了更高標准，是公司發展歷程上的又一重大裡程碑。 亞盛醫藥於2019年10月28日通過18A規則在香港聯交所主板掛牌上市，後陸續納入深港通和滬港通股票名單。移除「B」標記被視為一家18A生物科技公司發展壯大的重要標志，意味著企業在市值和收入等方面達到更高標准，是對其創新實力、商業化能力及發展前景的綜合認可。基於兩款核心產品——耐立克®和利生妥®的主要商業化貢獻，亞盛醫藥的2025年年度收入達5.74億元人民幣。

亞盛醫藥董事長、CEO楊大俊博士表示：「此次成功摘『B』，是對亞盛醫藥商業化能力及市場表現的重要認可，也是公司全球創新實力的有力彰顯。作為一家在港股、美股雙重主要上市的全球性生物醫藥企業，我們將繼續聚焦患者未滿足需求，加速核心產品全球臨床開發，致力於成為血液腫瘤領域的全球領先者，為全球患者帶來更多獲益，並為股東和和社會創造更多價值。」 關於亞盛醫藥 亞盛醫藥（納斯達克代碼：AAPG；香港聯交所代碼：6855）是一家綜合性的全球生物醫藥企業，致力於研發、生產和商業化創新藥，以解決腫瘤領域全球患者尚未滿足的臨床需求。公司已建立豐富的創新藥產品管線，包括抑制Bcl-2和 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑、新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑以及蛋白降解劑。

公司核心品種耐立克®是中國首個獲批上市的第三代BCR-ABL抑制劑，已獲批用於治療伴有T315I突變的慢性髓細胞白血病慢性期（CML-CP）和加速期（CML-AP）患者，以及對一代和二代TKI耐藥和/或不耐受的CML-CP成年患者。該藥物所有獲批適應症均已被納入中國國家醫保藥品目錄（NRDL）。目前，亞盛醫藥正在開展耐立克®三項全球注冊III期臨床研究，分別為：獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估耐立克®治療新診斷費城染色體陽性急性淋巴細胞白血病（Ph+ ALL）患者POLARIS-1研究；獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估耐立克®治療經治CML-CP成年患者的POLARIS-2研究；評估耐立克®治療SDH-缺陷型GIST患者的POLARIS-3研究。

公司另一重磅品種利生妥®是一款用於治療多種血液系統惡性腫瘤的新型Bcl-2抑制劑。利生妥®已獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准，用於治療既往至少接受過一種包括布魯頓酪氨酸激酶（BTK）抑制劑在內的系統治療的成人慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者。目前，亞盛醫藥正在開展利生妥®四項全球注冊III期臨床研究，分別為：獲美國FDA和歐洲MEA許可的評估利生妥®聯合BTK抑制劑治療既往接受BTK抑制劑治療超過12個月且應答不佳的CLL/SLL患者的GLORA研究；評估利生妥®一線治療初治CLL/SLL患者的GLORA-2研究；評估利生妥®一線治療新診斷老年或不耐受的AML患者的GLORA-3研究；以及獲美國FDA和歐洲EMA許可的評估利生妥®一線治療新診斷中高危MDS患者的GLORA-4研究。

這些前瞻性陳述受到諸多風險和不確定性的影響，具體內容已在亞盛醫藥向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中詳細說明，包括2026年4月29日提交的20-F表格中截止2025年12月31日的年度報告中的「風險因素」和「關於前瞻性聲明的警示聲明」章節，2019年10月16日提交的首次發行上市招股書中的「前瞻性聲明」、「風險因素」章節，以及我們不時向SEC或HKEX提交的其他文件。這些因素可能導致實際業績、運營水平、經營成果或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的信息存在重大差異。本前瞻性聲明中的陳述不構成公司管理層的利潤預測。

因此，該等前瞻性陳述不應被視為對未來事件的預測。本新聞稿中的前瞻性陳述僅基於亞盛醫藥當前對未來發展及其潛在影響的預期和判斷，且僅代表截至陳述發表之日的觀點。無論出現新信息、未來事件或其他情況，亞盛醫藥均無義務更新或修訂任何前瞻性陳述。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/b61-302784105.html SOURCE 亞盛醫藥