FANBOX PRINT與「ibon」系統聯動正式開始！創作者作品正式可於日本、全台超商購買

東京2026年5月28日 /美通社/ -- pixiv股份有限公司（總部：東京都澀谷區，代表董事CEO：丹羽康弘；以下簡稱pixiv）所營運、可於日本全國超商購買創作者作品的內容列印服務「FANBOX PRINT」，已於2026年5月28日（四）正式開始與設置於全台7,200間7-ELEVEN門市中的多功能事務機「ibon」進行系統聯動。透過此次聯動，創作者只需將作品登錄至FANBOX PRINT，即可除了於日本國內（約3.3萬間門市）販售外，也能同步於遍布全台的7-ELEVEN（7,200間門市）販售列印商品。為紀念此次聯動，pixiv還將同步舉辦插畫投稿企劃。

與ibon聯動背景 FANBOX PRINT自2024年9月服務上線以來，持續提供「讓創作者能輕鬆透過超商販售周邊商品，並讓粉絲在日常生活中也能支持創作者」的機制。基於服務推出初期所提出的「與海外多功能事務機連動」願景，本次正式實現海外拓展的第一步，與在台擁有壓倒性市占率的「ibon」展開合作。本服務不僅限於日本或在台創作者使用，更提供全球創作者透過日本與在台超商販售自身作品的機制。透過此次聯動，日本創作者將能跨越國界，把作品帶給在台粉絲；同時，對海外創作者而言，進入日本市場也將變得更加容易且貼近。

搶先合作上線，34位在台人氣創作者作品正式開賣

自5月28日（四）起，創作者即可於FANBOX PRINT的新內容登錄頁面中設定在台販售。配合本次合作，自即日起，34位在台人氣創作者的作品也已正式於日本與在台的門市同步開賣。

日本粉絲可藉此欣賞跨海而來的精彩作品，在台粉絲也能在熟悉的超商中購買喜愛創作者的作品，敬請把握這次機會。

【參加創作者（部分，省略敬稱）】

Ahoi：https://ahoi.fanbox.cc/print/contents

ATM的憂鬱：https://atmsosad.fanbox.cc/print/contents

Eli Lin 依萊：https://elilinart.fanbox.cc/print/contents

ErA：https://birdera.fanbox.cc/print/contents

HSPLM：https://hsplm.fanbox.cc/print/contents

KARAS押形：https://karas.fanbox.cc/print/contents

Sawana Shih：https://cvo8nhsq.fanbox.cc/print/contents

SayHANa：https://sayhana.fanbox.cc/print/contents

Taaro：https://taro27723.fanbox.cc/print/contents

VOFAN：https://vofan.fanbox.cc/print/contents

wenz：https://wenz.fanbox.cc/print/contents

二毛：https://twohairs.fanbox.cc/print/contents

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只是一顆麻糬：https://mochi2018.fanbox.cc/print/contents

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