FANBOX PRINT與「ibon」系統聯動正式開始！創作者作品正式可於日本、全台超商購買

～34位在台人氣創作者作品同步開賣！並於pixiv舉辦合作紀念插畫投稿企劃～
東京2026年5月28日 /美通社/ -- pixiv股份有限公司（總部：東京都澀谷區，代表董事CEO：丹羽康弘；以下簡稱pixiv）所營運、可於日本全國超商購買創作者作品的內容列印服務「FANBOX PRINT」，已於2026年5月28日（四）正式開始與設置於全台7,200間7-ELEVEN門市中的多功能事務機「ibon」進行系統聯動。透過此次聯動，創作者只需將作品登錄至FANBOX PRINT，即可除了於日本國內（約3.3萬間門市）販售外，也能同步於遍布全台的7-ELEVEN（7,200間門市）販售列印商品。為紀念此次聯動，pixiv還將同步舉辦插畫投稿企劃。
與ibon聯動背景
FANBOX PRINT自2024年9月服務上線以來，持續提供「讓創作者能輕鬆透過超商販售周邊商品，並讓粉絲在日常生活中也能支持創作者」的機制。基於服務推出初期所提出的「與海外多功能事務機連動」願景，本次正式實現海外拓展的第一步，與在台擁有壓倒性市占率的「ibon」展開合作。本服務不僅限於日本或在台創作者使用，更提供全球創作者透過日本與在台超商販售自身作品的機制。透過此次聯動，日本創作者將能跨越國界，把作品帶給在台粉絲；同時，對海外創作者而言，進入日本市場也將變得更加容易且貼近。
搶先合作上線，34位在台人氣創作者作品正式開賣
自5月28日（四）起，創作者即可於FANBOX PRINT的新內容登錄頁面中設定在台販售。配合本次合作，自即日起，34位在台人氣創作者的作品也已正式於日本與在台的門市同步開賣。
日本粉絲可藉此欣賞跨海而來的精彩作品，在台粉絲也能在熟悉的超商中購買喜愛創作者的作品，敬請把握這次機會。
【參加創作者（部分，省略敬稱）】
Ahoi：https://ahoi.fanbox.cc/print/contents
ATM的憂鬱：https://atmsosad.fanbox.cc/print/contents
Eli Lin 依萊：https://elilinart.fanbox.cc/print/contents
ErA：https://birdera.fanbox.cc/print/contents
HSPLM：https://hsplm.fanbox.cc/print/contents
KARAS押形：https://karas.fanbox.cc/print/contents
Sawana Shih：https://cvo8nhsq.fanbox.cc/print/contents
SayHANa：https://sayhana.fanbox.cc/print/contents
Taaro：https://taro27723.fanbox.cc/print/contents
VOFAN：https://vofan.fanbox.cc/print/contents
wenz：https://wenz.fanbox.cc/print/contents
二毛：https://twohairs.fanbox.cc/print/contents
天之火：https://nnoo007.fanbox.cc/print/contents
小峱峱nownow：https://nownow.fanbox.cc/print/contents
小河少年：https://kawa1029.fanbox.cc/print/contents
加零：https://jia0kelvin.fanbox.cc/print/contents
艾莉柚Aliyo：https://aliyo1110.fanbox.cc/print/contents
What'z(花子)：https://whatz.fanbox.cc/print/contents
花宥HuaYu：https://tomewto.fanbox.cc/print/contents
只是一顆麻糬：https://mochi2018.fanbox.cc/print/contents
雨野：https://amanoameri.fanbox.cc/print/contents
烯hsi：https://hsi.fanbox.cc/print/contents
狐狸樹屋：https://axitreehouse.fanbox.cc/print/contents
茜Cian：https://cianluoo.fanbox.cc/print/contents
島澤：https://murashimasawa.fanbox.cc/print/contents
曾耀慶：https://yaoching.fanbox.cc/print/contents
綜合口味：https://mixflavor.fanbox.cc/print/contents
致怡Zei：https://likezei.fanbox.cc/print/contents
凱子包：https://kaizbow.fanbox.cc/print/contents
櫻野露：https://sakurano.fanbox.cc/print/contents
鸚鵡洲parrotkao：https://parrotzou.fanbox.cc/print/contents
蘿蔔：https://robosquat.fanbox.cc/print/contents
貞尼鹹粥：https://jennie.fanbox.cc/print/contents
空罐王canking：https://w4ewlnz3.fanbox.cc/print/contents
※依英文字母順序排列，恕不另加敬稱。
FANBOX PRINT × ibon聯動紀念「創作挑戰」將於pixiv舉辦
為紀念本次聯動，pixiv將舉辦投稿企劃，打造讓創作者能將自身作品傳遞給日本與在台粉絲的契機。
詳情頁面：https://www.pixiv.net/contest/ibon2026
【舉辦期間】日本時間 2026年5月28日（四）〜6月29日（一）23:59
【主題】
希望透過FANBOX PRINT傳遞出去的原創作品。
募集希望在日本、在台超商中販售的原創插畫、漫畫作品。角色、風景、抽象畫皆可，題材不限。
【參加方法、條件】
- 原創作品（插畫）。
※R-18作品、AI生成作品、二創同人作品不列入參加對象，亦不得於 FANBOX PRINT 上販售。
- 標上參加標籤「ibon2026」後，將作品投稿至pixiv。
- 在活動期間內，將本企劃參加作品登錄至「FANBOX PRINT」。
【獎品】
- 幸運獎（抽選20位）：價值2500日圓的電子禮品卡
- 日本居住者：Amazon禮品卡 2500日圓
- 在台居住者：7-ELEVEN禮品卡 NT$500
- 其他地區居住者：預計提供同等價值禮品卡
- 特別獎（1名）：在pixiv獲得最多「收藏數」的參賽作品，將被採用為 2026年8月以後於「ibon」推出的 FANBOX PRINT 推廣活動主視覺。
- 作品將使用於7,200家 7-ELEVEN 門市的複合機海報、ibon 機台畫面、ibon 官方網站及社群媒體。
- 刊登時期：預計 2026年8月左右
販售價格及分成說明
列印商品將統一以以下價格販售（皆為含稅價格）。
【日本販售價格】
- 相片紙： 5吋 300日圓 / 7吋 500日圓 / 正方形 400日圓
- 貼紙：5吋 400日圓 / 7吋 600日圓 / 正方形 500日圓
- 影印紙（A4）： 300日圓
- 噴墨紙（A4）： 500日圓
【在台販售價格】
- 4×6 特殊用紙： 新台幣50元
- 4×6 貼紙： 新台幣45元
- A4 特殊用紙： 新台幣80元
【分成比例】
- 於日本販售： 30％
- 在台販售： 20％
※「FANBOX PRINT創作者節」及「官方授權同人」將另行設定不同分成比例。
pixiv今後也將持續致力於服務改善與功能擴充，打造讓全球創作者能跨越國界與語言發表作品、促進多元文化交流的平台。
■FANBOX PRINT簡介 https://print.fanbox.cc/
FANBOX PRINT是一項可於日本全國約3.3萬間 LAWSON、FamilyMart、MINISTOP，以及全台7,200間 7-ELEVEN 所設置的多功能事務機購買作品的內容列印服務。列印收益的一部分將回饋給創作者，讓創作者能透過列印商品獲得新的收入來源；粉絲也能藉由購買作品，支持創作者的創作活動。
■pixiv股份有限公司 https://www.pixiv.co.jp
地址：東京都澀谷區千駄谷4-23-5
代表董事CEO：丹羽康弘
事業內容：網路服務事業
成立日期：2005年7月25日
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SOURCE pixiv Inc.