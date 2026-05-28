星路科技與Marketnode戰略合作，共建香港及新加坡代幣化金融

香港和新加坡2026年5月28日 /美通社/ -- AI驅動全球一站式Web5（Web2+Web3）財富科技平臺星路金融科技控股有限公司（「星路科技」）與亞太地區領先的數字市場基礎設施運營商Marketnode宣布正式達成戰略合作。雙方將依托星路科技在金融科技與RWA（現實世界資產）領域的深厚積累，以及Marketnode在數字市場基礎設施（DMI）及資產代幣化的技術優勢，圍繞拓展金融產品機會、資產代幣化、市場洞察等合作機會，在香港與新加坡市場深度協同，推動亞洲金融生態高效互聯與合規創新。

根據合作框架，雙方將重點在以下領域展開協同： 拓展金融產品機會： Marketnode將協助星路科技在新加坡拓展相關金融產品機會，並推動雙方平臺與工作流深度整合；星路科技則將在香港為Marketnode提供對等的支持。合作產品涵蓋固定收益產品、基金、結構性產品以及商品抵押/支撐型產品等。

資產代幣化業務深度協同共建: 星路科技與 Marketnode 將在香港及新加坡發揮各自在基礎設施建設優勢，共同打造合規數字資產及RWA代幣化互通生態。

市場洞察與數據共享：雙方將分享及交換區域市場需求分析、產品適配評估及跨境監管趨勢等關鍵信息，共同提升決策效率與產品創新能力。

星路科技作為AI驅動的全球一站式Web5（Web2+Web3）財富科技平臺，立足香港、面向全球，為金融機構客戶提供涵蓋現金管理、公募基金、私募基金、結構性產品、債券、保險等全品類的財富管理產品和科技解決方案。在Web3領域，星路科技推出亞洲首個一站式RWA技術、發行和分銷平臺FinRWA Platform（FRP），創下多項境外公募及私募代幣化產品的發行及分銷突破，持續構建開放、合規、創新的財富管理生態。 Marketnode是由淡馬錫（Temasek）與新加坡交易所集團（SGX Group）於2021年共同成立的數字市場基礎設施運營商。匯豐銀行（HSBC）與歐清銀行（Euroclear）隨後於2024年以A輪投資者身份參與投資。其基礎設施涵蓋數據服務、交易管理以及具備分銷支持的代幣化服務，覆蓋信貸、基金及結構性產品等主要資產類別。

星路科技CEO蔡華表示：「此次合作是星路科技深化新加坡市場布局的重要裏程碑。Marketnode在新加坡的資源網絡與基礎設施能力，將助力我們更高效地服務機構客戶，並加速技術方案落地。我們期待通過優勢互補，推動更穩健、更合規、更具規模化潛力的境外RWA與財富管理服務。」 Marketnode 首席執行官 Rehan Ahmed 表示：「只有當產品能夠在各市場、平臺及投資者網絡之間高效流通，代幣化金融方可實現規模化發展。我們與星路科技的合作強化了香港與新加坡之間的互聯互通，將產品拓展能力與可信的數字市場基礎設施相結合，為機構投資者提供更廣泛、更安全的渠道，以接觸亞洲新一代金融產品。」

關於Marketnode Marketnode 由歐洲清算所（Euroclear）、匯豐銀行（HSBC）、新加坡交易所集團（SGX Group）及淡馬錫（Temasek）支持，是亞太地區值得信賴且中立的數字市場基礎設施（DMI）運營商。其DMI業務涵蓋數據服務、交易管理以及具備分銷支持的代幣化服務，覆蓋信貸、基金及結構性產品等主要資產類別。 Marketnode 通過模塊化、可直接部署的區塊鏈基礎設施，為金融機構提供高效、靈活的市場基礎設施支持，助力提升運營效率、加快產品上市速度，並創造新的業務增長機會。 詳情請參考 www.marketnode.com。

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