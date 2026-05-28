Zetrix AI攜手深圳數據交易所，通過跨境交易平台釋放東盟-中國數據價值

實現中國與東南亞數據生態系統之間安全、受規管的數據流動 馬來西亞吉隆坡2026年5月28日 /美通社/ -- Zetrix AI Berhad（簡稱「Zetrix AI」）與深圳數據交易所有限公司（簡稱「深數所」）宣佈，雙方計劃聯合搭建一個平台，將數據作為東盟地區的一種戰略性資產類別進行安全地變現，並推動該地區與中國之間數據產品的有序流通，這標誌著在構建充滿活力的跨境數據交易生態系統方面，邁出了重要一步。 東盟各國內部蘊含著海量數據——這裡擁有近7億人口，是全球第五大經濟體——其所對應的價值創造潛力毋庸置疑。然而，迄今為止，這一寶貴資產在很大程度上仍未被開發利用。

相比之下，僅在中國國內，2025年數據交易總額約為500億元人民幣。利用人工智能提升業務流程效率的企業，一直是最活躍的數據購買方。如今，Zetrix AI與深數所的此次合作，旨在讓東盟也走上成為領先數據交易中心的道路。 雙方已簽署一份諒解備忘錄，將在數據領域展開合作，旨在推動數據資源的開發與利用，加強數據安全與隱私保護，並在相關政策、法規及技術創新方面深化合作。 更具體地說，雙方將結合Zetrix AI作為數字政府及相關商業服務領域先驅創新者數十年來的深厚積澱，以及深數所作為中國國家級數據資產化與交易平台運營商所具備的成熟市場領先地位，在此基礎上，雙方同意在三大關鍵領域展開合作：

1. 共建區域數據交易基礎設施，打造數據流通平台 雙方將在東盟地區聯合搭建一個標準化、合規的數據流通與利用平台，制定符合區域特點的數據交易規則、質量管控體系和安全保障機制，實現區域內數據資源的高效整合與有序流通，並為東盟數據要素市場的發展樹立標桿。據此，雙方將共同探索和評估在東盟地區建立與運營數據交易所的可行性及監管要求。 2. 推動跨境數據產品雙向流通，構建中國-東盟數據互聯互通機制 這將涉及聚合和整合東南亞與中國市場在文化旅遊、貿易、金融、政務、製造業和農業等領域的高質量數據資源，並推動這些高品質數據產品在兩個市場之間的雙向進入與流通，從而釋放這些數據資產的價值。

因此，雙方將共同建立跨境數據產品流通的雙向互聯體系，明確數據合規審查、產權登記、交易結算等各環節的全流程標準，以實現中國與東盟之間數據要素的高效流動。 3. 深化生態資源共享，共建跨境數據要素生態 為促進數據資源共享、構建中國-東盟數據生態系統，雙方將通過聯合舉辦路演、研討會及中國-東盟跨境數據合作論壇等活動，搭建行業交流與合作平台，匯聚跨境數據產業鏈上下游資源等舉措，共同解決跨境數據治理、合規流通、交易創新和技術應用等方面的核心痛點。此外，雙方還將在跨境數據流通領域聯合開展研究與模式創新，探索適用於中國和東盟地區的跨境數據交易規則、安全保障體系及商業運營模式，並推動行業標準的制定與實施。

鑒於安全與合規在數據處理中至關重要，Zetrix AI與深數所堅定承諾，在始終將數據安全與隱私保護放在首位的前提下推進本項合作，以充分釋放區域內數據資產的潛在價值。 此次合作在Zetrix AI以創始成員、首屆理事會成員及東盟首席代表身份加入新成立的世界數據組織(World Data Organization)之後開展，進一步強化該集團在推動全球數據資產安全、負責任且高效地使用與交易方面日益突出的作用。 從建立旗艦級「東盟—中國人工智能實驗室」，到將其Layer-1區塊鏈平台Zetrix定位為中國國家星火・鏈網的國際超級節點，再到與中國海關總署聯合推出ZTrade清關處理應用，以及近期與中國信息通信研究院聯合推出基於Avatar區塊鏈的AI智能體信任協議，Zetrix AI一直走在推動東盟與中國在部署尖端技術以助力區域經濟增長方面的合作前沿。

關於Zetrix AI Berhad Zetrix AI Berhad（簡稱「Zetrix AI」）前稱為MY E.G. Services Berhad，在推動區塊鏈技術和人工智能在東盟公共與私營部門的應用方面處於領先地位。Zetrix AI總部位於馬來西亞，自2000年開始運營，是該國電子政務服務及配套商業服務的先行者。如今，該公司已在該地區的技術轉型中走在前列，利用其Layer-1區塊鏈平台Zetrix，並融合Web3、AI與機器人技術，實現高效、智能與安全的跨境交易、數字身份互操作性及自動化解決方案，無縫連接個人、企業與政府。 關於Zetrix Zetrix是一個Layer-1公共區塊鏈，支持智能合約並提供隱私性、安全性和可擴展性。Zetrix的加密基礎設施可以被引入多個行業，從而將政府、企業及公民與基於區塊鏈的全球經濟連接起來。Zetrix由Zetrix AI Berhad（前稱為MY E.G. Services Berhad）開發，與中國實現了跨境和跨鏈集成，這使得Zetrix能夠作為區塊鏈網關，通過部署Web3服務（如基於區塊鏈的標識符(BID)和可驗證憑證(VC)）的關鍵構建塊，來促進全球貿易。

關於深圳數據交易所有限公司 深圳數據交易所有限公司（簡稱「深數所」）是一家國有企業，旨在落實中國中央政府發佈的《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案(2020-2025年)》的精神，推進數據要素市場化配置改革。深數所於2022年11月15日正式獲批運營。深數所致力於打造以合規保障和技術支撐為基礎、由應用場景驅動、以促進數據與實體經濟融合為核心的全國性數據交易平台。該交易所力求構建跨區域、跨部門、跨行業的數據交易生態體系，探索大規模跨域數據流通的可行路徑，發展覆蓋數據交易全鏈條的綜合服務能力，並加速建設服務於跨區域、跨境數據流通的全國性數據交易平台。

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