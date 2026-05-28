華為全球智慧金融峰會2026（海外場）：全面升級數字金融四大解決方案，加速全球金融機構邁向「Agentic Banking」

上海2026年5月28日 /美通社/ -- 以「Hello Fintelligent World：超越數字化，邁向Agentic Banking」為主題的華為全球智慧金融峰會HiFS 2026（海外場）在上海練秋湖園區隆重開幕。本屆峰會匯聚了來自全球60多個國家和地區的800多位金融機構代表，以及70多家行業伙伴。會上，華為發布助力金融AI規模化落地的六大關鍵舉措，全面升級金融數據智能6.0與金融數字核心6.0解決方案，升級發布面向通算和智算融合的韌性基礎設施。旨在全面賦能全球金融機構加速AI生產力化，助力全球客戶的數智化轉型商業成功。

堅持聚焦四大業務戰略，構建四方共贏新模式，助力全球金融機構商業成功 峰會期間，華為數字金融軍團CEO曹沖指出，華為深耕金融行業16年，華為金融戰略從金融級硬件、軟件到行業解決方案持續演進，以基礎軟硬件持續創新、構建體系化工程能力，發展多樣生態、做好本地服務，形成了有效的業務發展飛輪。 華為數字金融堅定推進四大業務戰略，基於華為堅實的韌性ICT基礎設施，持續深化數字金融「融海」全球伙伴體系，與伙伴共同打造金融解決方案，構築「客戶+ISV+SI+華為」的「四方共贏」合作新模式。隨著 Agentic AI 跨越拐點走向生產智能，針對如何加速AI規模化有效落地，華為在金融行業提出基於開源大模型的混合AI架構模式，助力全球金融機構的AI價值場景落地。華為在海外金融市場，圍繞場景、架構、工程、數據、AI基礎設施和人才六大關鍵舉措，攜手客戶和伙伴共同加速走向 Agentic Banking。

深化數字化與智能化發展並舉，AI驅動Agentic Banking重塑金融服務 2026年，Agentic AI跨越奇點，加速邁向生產智能。AI正從輔助工具，演進為具備自主任務編排與執行能力的先進生產力。一方面加速金融深度數字化進程，實現從數字經濟向即時經濟的跨越；進一步推進深度智能化，實現「每個用戶都有超級管家、每個員工都有超級分身」的Agentic Banking新模式： 重塑 GUI到LUI的用戶體驗： 實現意圖與記憶驅動的超個性化。

重塑人機協作： 多智能體聯動，構建自適應的動態業務流程。

重塑業務決策： 從規則 +數據到本體+知識， 實現前瞻性風控運營。

以開源模型與混合AI架構，開辟AI價值落地新路徑，六大舉措加速邁向Agentic Banking 基於開源模型構建核心優勢正成為全球金融機構的方向：從基於通用模型構建領域模型，以工程能力實現更快的落地速度、更佳的場景適配與更高效的商業化能力，在落地效率、成本優勢與體系化融合上的全面突破，開源模型與私有化部署確保合規、開展深化業務領域優化，控制成本；以雲和本地部署的混合AI架構保障數據安全，持續優化Token開銷，完成規模化商業落地與可持續AI。

在開源模型與混合AI架構基礎上，華為發布場景、架構、工程、數據、AI基礎設施和人才六大關鍵舉措： 瞄准高價值場景加速落地： 聚焦高價值場景是 AI落地的關鍵。針對智能交互、高效運營、智能風控、業務增收4大類場景，華為聯合伙伴發布9大AI智能體業務方案。

構建兼顧安全合規、業務效果、成本的混合 AI架構： 在保障數據安全前提下，工程優化 Token成本，實現創新的規模化落地。

沉澱領先工程化實踐，加速 AI落地速度： 基於開源模型和開放算力，在 AI交互低時延、AI在風控領域垂域模型效果優化、 深度的智能體工程與伙伴集成，通過算力工程、模型工程、智能體工程，提升金融機構AI落地效果與速度。

構建數智融合底座： 通過數據平台、數據治理與數據應用的三層能力升級，打造金融 AI-Ready 的 R.A.C.E. 數智融合底座。

構建企業級高效能智算底座： 發布華為 Atlas 850E超節點，以領先的算力架構和高性能網絡，提供企業級高效能AI計算基座。

啟動 AI人才發展計劃： 未來三年，華為助力全球金融行業培養超 10,000名的「金融+AI」復合型專家人才。

華為在本次峰會發布金融數據智能6.0解決方案，以開放的對等互聯智能算力為基礎，開放的混合AI架構確保數據安全與擴展成本，構建開放算力、智能體等體系化工程能力，以開源模型和開放生態，聯合10家融海生態伙伴發布智能交互、高效運營、智能風控、業務增收4大類場景9大AI智能體業務方案，加速金融機構邁向Agentic Banking。 為AI構建堅實的數據基礎， 驅動金融數據架構R.A.C.E.升級 AI驅動數據能力從數據驅動走向數智融合。全域數據從非結構化走向知識沉澱，以領域知識構建預測模型，提升風險識別准確率25%；實時處理從流計算走向實時推理，提升客戶訪問留存率；數據平台從湖倉一體走向數智融合，用數體驗從人工分析走向Agentic自動分析，助力風險案件分析效率提升10倍。華為構建實時處理、全域數據、融合平台、體驗驅動的「R.A.C.E.」數據能力體系，助力客戶數據升級。

華為發布金融數據6.0解決方案，圍繞數據平台、數據治理、數據應用實現三層能力升級。 打造融合數智平台：提供AI-ready的高質量數據。通過軟硬協同，全新AI數據湖支持多模態存儲與計算，高效處理文檔、視頻等非結構化數據。 構建一站式數據治理：華為聯合Keyrus、長亮科技打造數據治理框架，提升數據使用效率。 深化數智融合應用：聯合Sensors Data推出超個性化營銷方案，5000+客戶標簽深化用戶運營。聯合TrustDecision打造智能反欺詐方案，實現30毫秒級檢測響應，AI智能案件分析，效率提升40倍。

華為將持續攜手Top數據伙伴，助力金融釋放數據價值，為AI構建堅實的數據基礎。 以AI加速應用現代化進程，升級數字核心6.0，構建Agentic Banking基礎 金融在邁向Agentic Banking進程中，雲原生應用是基礎。華為以十余年核心應用現代化經驗，構建平台、數據庫、工程、運維4個現代化體系化能力，已助力全球超過150家金融機構完成核心系統現代化升級，以AI進一步加速金融核心Free Legacy進程。 此次大會，華為發布金融數字核心6.0解決方案，在場景、AI賦能開發、工程、架構、平台全面升級：

豐富核心場景： 在銀行核心現代化基礎上，聯合全球 Top伙伴打造信用卡、央行支付和保險核心現代化三個領域的新方案。

AI賦能應用現代化： 基於華為 CodeArts，聯合Stefanini、長亮科技打造金融主機代碼AI轉碼方案，采納率超過90%，加速應用現代化改造效率。

工程工藝升級： 全面升級應用重構與零中斷遷移方案，使規劃設計周期縮短 50%以上；聯合生態伙伴打造Switchover系統，確保系統切換過程中的業務零感知、零中斷。

單元化架構升級： 深化單元化與自動擴容架構，支撐 10倍以上的業務流量激增；以單元化架構減小故障半徑，實現99.999%的業務高可用。

新增跨平台容器方案： Taishan通用計算以ARM多核高並發性能優勢為基礎，已支撐中國超80%的銀行、全球8個國家金融機構應用現代化升級。今年華為進一步聯合靈雀雲（Alauda）、Rancher等Top容器伙伴，共同打造跨平台容器解決方案，已在亞太、南非Top銀行規模落地，支撐更靈活的應用容器化改造。

構建面向AI的「4 Zeros」新基礎設施，夯實金融智算韌性根基 從傳統DC到雲DC，進一步到AIDC，韌性始終是金融機構不可或缺的根基。華為基於「4 Zeros」韌性價值主張和RAAS解決方案產品框架，圍繞架構、方案與基礎設施進行全面升級，提供涵蓋容災咨詢、智能流量調度與異構容災等新能力，實現災備雙活的能力升級。面向智算時代，華為進一步構建通算+智算融合的韌性架構，以AIDC一體化推理和數據中心全周期運維智能化方案，助力全球金融機構實現AI快速創新同時，構建面向未來的韌性基礎設施。

深耕金融行業16余載，華為已累計服務全球80多個國家的7100多家金融機構。未來，華為將持續致力成為全球金融機構數智化轉型可信賴的戰略伙伴，攜手全球生態力量，超越數字化，加速邁向Agentic Banking，共創金融智能化時代的無限可能。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026agentic-banking-302783962.html SOURCE 華為