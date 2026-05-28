華為連續四年入選Gartner®企業有線無線局域網魔力象限領導者

AI浪潮席卷而來，華為星河AI園區網絡全面升級極速無線、全域安全、網絡自治三大能力，助力政府、金融、教育、醫療等千行百業從容應對AI時代的機遇與挑戰，持續引領行業發展：

深圳2026年5月28日 /美通社/ -- 近日，Gartner ® 正式發布了2026年《企業有線無線局域網魔力象限》（Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN），華為連續第四年入選領導者象限，是入選該象限的唯一非北美廠商。本次入選彰顯了華為星河AI園區網絡在AI智能化運維、安全創新等方面的領先優勢。華為將瞄准客戶核心需求，持續技術創新，為行業打造安全智慧園區。

，以檢測全、檢測准、全天候工作的三大優勢，守護高管辦公室、酒店客房等場所的商業機密和個人隱私。

隱私安全：針對非法影像設備，傳統的檢測和防護手段效率低、漏檢率高。華為推出靈眸防偷拍

密盾技術，在物理層徹底杜絕數據被抓包，端到端

聚類識別，使啞終端自動識別率達

資產安全：政府、金融等行業啞終端設備激增，加劇網絡被攻擊的風險。華為通過

網絡自治：華為星河AI園區網絡具備強大的AI智能化運維能力。通過iFlow全流體驗分析，端到端分鍾級質差定界，全路徑可視，體驗可觀測；通過AI智能全局決策，分鍾級定位，80%無線故障自閉環。

未來，華為將持續圍繞客戶需求開拓創新，深化AI賦能的安全與智慧園區網絡布局，攜手伙伴和客戶共建AI Campus，實現網絡效率和安全的全面躍升，共贏AI時代。

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SOURCE 華為技術有限公司