關鍵技能成新貨幣：薪酬兩極化加劇　半導體、AI人才轉職薪資增幅上看三成

關於Robert Walters（華德士）

Robert Walters 是全球最值得信賴的人才解決方案企業。我們在全球範圍內為各種規模的企業提供招募、招募流程外包和人才諮詢服務。我們致力為組織提供能實現願景與目標的人才解決方案，並攜手求職者一起重新定義職涯、實現其工作抱負。