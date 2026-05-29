沃蘭特航空完成C+輪融資，構建eVTOL行業獨特"資本生態"護城河

中國上海 2026年5月29日 - 5月27日，國內商用客運eVTOL(電動垂直起降航空器)領軍企業——沃蘭特航空宣佈完成C+輪融資。值得關注的是，這已是該公司在一個月內完成的第二筆大額融資。



本輪融資由險資"國家隊"國壽科創領投、閔行區地方國資產業平臺閔金投、新能源汽車龍頭企業蔚來資本、頂級市場化創投基石資本及沃蘭特老股東中網投跟投，融資金額近10億，標誌著沃蘭特獨有的"全生態協同"股東矩陣進一步完善，為其進入適航取證攻堅與規模化量產新階段注入了強勁動力。本輪融資由高鵠資本、華興資本擔任財務顧問。



​強協同長陪伴，破解行業長週期發展難題



沃蘭特航空成立 5 年以來，通過 13 輪市場化融資，累計募集資金超 50 億元人民幣，不僅創下國內載人 eVTOL 領域單筆融資最高紀錄，更構建了一套行業內獨一無二、全維度覆蓋、強協同閉環、長週期陪伴的股東結構。該結構同時覆蓋全球戰略資本、國家級險資、多級地方國資、全產業鏈龍頭資本、頂級市場化創投、區域產業基金六大門類的完整矩陣，體現了創始團隊在資本選擇上的頂層設計能力與極致執行能力。



縱觀國內整個 eVTOL 賽道，這一發展策略跳出了傳統科創企業或依賴財務資本、或由單一產業方主導的常規融資模式，精准匹配了eVTOL行業技術研發週期長、適航認證監管嚴格、商業化需全產業鏈協同、市場佈局必須全球化的核心特點，形成了業內罕見、難以複製的資源與資本共同支撐產品研發及場景落地的完整體系。



重研發 沖適航 繼續引領低空客運賽道



作為國內商用客運eVTOL領域的領軍者，沃蘭特始終將研發創新與適航取證作為核心發展主線，聚焦eVTOL核心技術攻關，在動力系統、航電系統、結構設計等關鍵領域突破多項技術瓶頸，憑藉持續高強度的研發投入，構建起了深厚的技術壁壘，形成了自主可控的核心技術體系。



去年10月，沃蘭特率先完成行業首輪有人駕駛飛行，標誌著其技術成熟度與安全性得到初步驗證，持續的研發深耕、清晰的適航推進規劃，以及資本生態的強力支撐，已讓沃蘭特在賽道中形成明顯領先優勢。



沃蘭特憑藉此次融資後，將持續聚焦核心目標，穩步推進試驗試飛、適航取證等關鍵工作，同時依託完善的股東矩陣，整合產業鏈資源，加快首款產品的適航認證進程，力爭早日實現合規商業化運營。



​​本土化全球化，雙輪驅動市場戰略落地



飛機是天然的全球化產品，沃蘭特在創立之初，就明確了以"本土化"與"全球化"雙輪驅動的核心市場戰略，以"紮根上海、覆蓋全國、走向全球"的戰略縱深，清晰佈局低空經濟領域。最近完成的多輪融資也正是在策略深度上契合這一市場戰略導向，將為海外市場突破與國內市場深耕繼續提供堅實資本支撐，實現協同發展。



在本土化發展方面，沃蘭特以上海為總部，立足長三角核心經濟圈，構建"總部引領、多點支撐"的發展矩陣，聯動北京、四川、深圳等地國資股東，為國內航空器銷售、試點運營、場景落地及基礎設施建設提供有力支撐，目前首款產品VE25-100以獲得超1900架訂單，金額達475億元，並與南航通航、亞捷航空、農銀金租等國央企知名企業開展多項產業合作，力爭2027年完成取證並商業化交付。



在全球化佈局上，沃蘭特加速海外市場深耕，成果顯著。2025年7月，公司在首屆國際低空經濟博覽會上，與泰國Pan Pacific、中航國際工程簽署三方協議，斬獲500架價值17.5億美金的海外訂單，創下中國高等級客運eVTOL單筆出海訂單紀錄，成功切入東南亞市場；同年11月進博會期間，再與迪拜IC Leasing、德國DC Aviation簽下30架採購訂單，正式佈局中東、歐洲市場，構建起"東南亞—中東—歐洲"全球化市場網路。



​未來，依託完善的資本生態、扎實的研發實力及雙輪驅動的市場佈局，沃蘭特將穩步推進適航取證與規模化交付，持續引領eVTOL行業高質量發展，助力萬億級低空市場加速落地。



