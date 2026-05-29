生產力局聯手DHL Express香港舉辦「中小企出海攻略」論壇

最新調查：逾八成空運用家看好海外貿易前景 惟關稅及成本仍為首要挑戰
香港 - 2026年5月29日 - 為助力中小企拓展國際市場，香港生產力促進局（生產力局）聯同DHL Express香港將於6月12日舉辦「中小企出海攻略：市場、物流與風險管理」論壇。面對複雜多變的全球供應鏈格局，論壇將聚焦剖析市場戰略、物流部署及風險管理等，全方位賦能本港企業走得更穩、更遠，抓緊全球貿易轉型的新商機。是次活動為雙方攜手推出的首個中小企出海論壇，未來將繼續舉辦相關活動，分享實戰知識與專業經驗，協助企業拓展國際版圖。
從數據到對策：中小企出海三大瓶頸論壇對症下藥助破局
根據 DHL Express 香港委託生產力局進行的最新一季「香港空運貿易領先指數（DTI）」調查顯示，企業開拓海外市場的首要阻礙為「關稅及清關程序複雜」（23%），其次是「物流及配送成本高」（20%），以及「缺乏當地銷售渠道或商業合作夥伴」（12%）。儘管挑戰重重，超過 85% 的空運用家對拓展海外貿易前景保持中性或正面態度。在準備程度方面，68% 的受訪者表示信心屬中等水平，另有 18% 展現出高度信心。數據反映中小企正採取務實且具風險意識的態度進攻海外，是次論壇將從市場、物流及風險管理三大維度，為中小企提供專業引導與精準的資源對接，期望為企業規劃即時、可行的出海對策。
DHL Express 香港及澳門高級副總裁暨董事總經理蔣國雄表示：「DHL 一直致力協助中小企應對國際貿易挑戰，並透過『GoTrade』計劃提供實用知識與資源，協助企業掌握跨境物流及清關等複雜流程，助力拓展國際市場，把握全球商機。是次與生產力局的合作，將聚焦分享出海規劃等實務知識，支援企業提升跨境營運能力。我們未來亦會繼續與夥伴攜手，為中小企提供更多實用資訊及交流機會，推動企業穩步拓展海外業務版圖。」
三大專題分享：從戰略到執行的一站式攻略，為中小企量身打造出海藍圖
是次論壇特別針對調查發現的企業痛點，邀請三位重量級講者提供針對性建議:
￮ 港大經管學院高層管理教育定制項目主任譚亮教授，將深度解析如何評估目標市場的成熟度，避免常見的「觸礁」陷阱，並分享如何善用政府資助計劃優化財務規劃，將「出海」由願景轉化為具體的行動清單。
￮ 針對企業最關注的關稅與物流成本，DHL Express 香港市場營銷及直銷總監蔡映姿女士將探討如何利用全球物流網絡與技術優勢提升清關透明度，優化跨境商貿的客戶體驗。
￮ 香港出口信用保險局業務發展部助理總經理潘景禧先生將分析新興市場在各階段的出口貿易風險，指導企業利用信用保險工具防範壞帳，並強化融資能力。
「中小企出海攻略：市場、物流與風險管理」論壇
日期：2026 年 6 月 12 日（星期五）
時間：下午 3:00 — 下午 5:00
地點：九龍達之路78 號生產力大樓LG1新質生產力展館
語言：廣東話及普通話
報名連結：https://campaigns.hkpc.org/zh-hk/rsvp-blueprint-for-global-expansion
DHL – 世界頂尖的物流公司
DHL 為物流業的全球領導品牌。DHL 的各個分支致力提供無可比擬的物流服務，包括國內與國際包裹運送服務、電子商貿配送方案、國際速遞、海陸空運輸及行業供應鏈管理。憑藉在全球超過220 個國家及地區擁有389,000員工，DHL 將人和企業安全可靠地連結起來，並促進環球貿易持續往來。DHL 作為「世界頂尖的物流公司」，為科技、生命科學與醫療保健、工程、製造業及能源、汽車及零售等增長市場及行業提供專業的解決方案。
DHL 隸屬於DHL 集團（DHL Group），集團於2025年的營收超過829億歐元。集團實踐可持續營商策略，履行對社會環境的承諾，致力貢獻全球。DHL 集團矢志於2050 年達致零排放。
關於香港生產力促進局
香港生產力促進局（生產力局）是於1967年成立的法定機構，致力以世界級的應用研發、科技服務與綜合製造服務推動香港企業提升生產力與競爭優勢。作為以市場為導向的國際新型研發機構，生產力局憑藉在人工智能、先進製造、生命健康、綠色科技及新能源等前沿領域的深厚實力和豐富產業經驗，以創新科技引領新型工業化，推動新興及未來產業發展。
生產力局以解決企業痛點和產業發展技術需求為核心，推動科技創新和產業創新深度融合，透過技術轉移、產品創新、知識產權保護及研發成果商品化，強化與本地工商界及國際頂尖研發機構的協作，為產業創優增值，促進新質生產力發展。多年來，生產力局的卓越研發成果屢獲本地、内地及海外獎項殊榮，持續助力香港成為國際創新科技中心及智慧城市。
為協助企業善用香港的國際化優勢拓展全球市場，生產力局提供產品、技術、製造及管理等關鍵需求的綜合出海服務，助力企業通過香港成功出海。
生產力局亦致力為中小企和初創企業提供即時和適切的支援，協助企業善用政府資助計劃，並透過未來技能發展課程，促進企業及學界掌握最新數碼及STEM技術，為香港培育具競爭力的未來人才。
如欲瞭解更多詳情，請瀏覽生產力局網頁：www.hkpc.org。