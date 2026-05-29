生產力局聯手DHL Express香港舉辦「中小企出海攻略」論壇

最新調查：逾八成空運用家看好海外貿易前景 惟關稅及成本仍為首要挑戰

香港 - 2026年5月29日 - 為助力中小企拓展國際市場，香港生產力促進局（生產力局）聯同DHL Express香港將於6月12日舉辦「中小企出海攻略：市場、物流與風險管理」論壇。面對複雜多變的全球供應鏈格局，論壇將聚焦剖析市場戰略、物流部署及風險管理等，全方位賦能本港企業走得更穩、更遠，抓緊全球貿易轉型的新商機。是次活動為雙方攜手推出的首個中小企出海論壇，未來將繼續舉辦相關活動，分享實戰知識與專業經驗，協助企業拓展國際版圖。



從數據到對策：中小企出海三大瓶頸論壇對症下藥助破局

根據 DHL Express 香港委託生產力局進行的最新一季「香港空運貿易領先指數（DTI）」調查顯示，企業開拓海外市場的首要阻礙為「關稅及清關程序複雜」（23%），其次是「物流及配送成本高」（20%），以及「缺乏當地銷售渠道或商業合作夥伴」（12%）。儘管挑戰重重，超過 85% 的空運用家對拓展海外貿易前景保持中性或正面態度。在準備程度方面，68% 的受訪者表示信心屬中等水平，另有 18% 展現出高度信心。數據反映中小企正採取務實且具風險意識的態度進攻海外，是次論壇將從市場、物流及風險管理三大維度，為中小企提供專業引導與精準的資源對接，期望為企業規劃即時、可行的出海對策。



DHL Express 香港及澳門高級副總裁暨董事總經理蔣國雄表示：「DHL 一直致力協助中小企應對國際貿易挑戰，並透過『GoTrade』計劃提供實用知識與資源，協助企業掌握跨境物流及清關等複雜流程，助力拓展國際市場，把握全球商機。是次與生產力局的合作，將聚焦分享出海規劃等實務知識，支援企業提升跨境營運能力。我們未來亦會繼續與夥伴攜手，為中小企提供更多實用資訊及交流機會，推動企業穩步拓展海外業務版圖。」



三大專題分享：從戰略到執行的一站式攻略，為中小企量身打造出海藍圖

是次論壇特別針對調查發現的企業痛點，邀請三位重量級講者提供針對性建議:



￮ 港大經管學院高層管理教育定制項目主任譚亮教授，將深度解析如何評估目標市場的成熟度，避免常見的「觸礁」陷阱，並分享如何善用政府資助計劃優化財務規劃，將「出海」由願景轉化為具體的行動清單。



￮ 針對企業最關注的關稅與物流成本，DHL Express 香港市場營銷及直銷總監蔡映姿女士將探討如何利用全球物流網絡與技術優勢提升清關透明度，優化跨境商貿的客戶體驗。



￮ 香港出口信用保險局業務發展部助理總經理潘景禧先生將分析新興市場在各階段的出口貿易風險，指導企業利用信用保險工具防範壞帳，並強化融資能力。



「中小企出海攻略：市場、物流與風險管理」論壇

本次論壇除專家分享外，現場更設有互動交流及問答環節，讓參加者能與專家及同路中小企直接交流實戰經驗，共同探索業務增長。現已接受預約登記，名額有限，報名從速。2026 年 6 月 12 日（星期五）下午 3:00 — 下午 5:00九龍達之路78 號生產力大樓LG1新質生產力展館廣東話及普通話