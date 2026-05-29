普吉島邁考海灘艾美度假酒店提供「25小時住宿體驗」因應「旅遊疲勞」

泰國普吉 - 2026年5月29日 - 隨着旅遊趨勢轉向較短而目的更明確的度假行程，時間對現代家庭而言，已成為愈見珍貴的奢華。然而，對不少旅客，尤其是短途度假旅客而言，缺乏彈性的酒店入住及退房時間，往往會壓縮他們在目的地好好享受假期的時間。有見於旅客需求持續轉變，普吉島邁考海灘艾美度假酒店（Le Méridien Phuket Mai Khao Beach Resort）正透過更具彈性的安排，重新構思傳統酒店住宿體驗，讓家庭能盡情把握相聚的每一時刻。



來源：普吉島邁考海灘艾美度假酒店

旅客對於更具彈性的服務需求，已成為當前旅遊市場的鮮明特徵。根據 Expedia Group《Unpack '26》報告，旅客正逐漸擺脫僵化行程，轉而選擇「轉住多間酒店」（Hotel Hopping），以及目的明確、以體驗為主導的住宿方式，以獲得更高價值與更大彈性。在整個亞太區，這股轉變已令「時間」成為頂級奢華要素。隨着旅客追求更高價值，並呼應個人興趣與熱情的度假體驗，可自訂的住宿時長，儼然已成為影響假期滿意度的關鍵因素，讓旅客能更從容抵達、悠然用餐，並享受不受下午 2 時入住時間的傳統標準，限制了珍貴相聚時光。順應這項轉變，普吉島邁考海灘艾美度假酒店以標誌性的「25小時住宿體驗」進一步深化其奢華款待理念，讓賓客可按自身行程選擇入住時間，並自抵達一刻起享受完整而具彈性的住宿體驗。



普吉島邁考海灘艾美度假酒店總經理 Jirarat Ninpradub 表示：「在當前旅遊環境下，時間已成為新的奢華，對需要兼顧繁忙日程的家庭而言尤其如此。」他續指：「我們設計25小時住宿體驗，是為了把主導權交還給賓客，消除傳統酒店住宿中常見、彷彿時間正在倒數般的焦慮。透過這項彈性安排，我們可讓賓客按照自己的步調安頓下來，全情投入邁考的悠然生活方式，而不必感到倉促。」



度假酒店坐落於邁考的寧靜海岸，並以適合家庭入住的客房配置、寬敞開放空間及酒店內精心策劃的體驗，讓旅客以更從容的節奏享受旅程。這種安排讓賓客不受酒店固定時間安排的壓力所限，享受順暢而完整的住宿體驗。



25 小時住宿體驗提供至 2026 年 6 月 30 日；與此同時，度假酒店亦持續優化季節性活動安排及萬豪旅享家（Marriott Bonvoy）會員專屬優惠，以滿足全年不同旅客的需要。



如欲了解更多優惠資訊，請瀏覽普吉島邁考海灘艾美度假酒店官方網站。

