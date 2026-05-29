熱門搜尋:
黎家盈 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 2026世界盃 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-May-29 13:50
更新：2026-May-29 13:50
Media OutReach Newswire

普吉島邁考海灘艾美度假酒店提供「25小時住宿體驗」因應「旅遊疲勞」

分享：

泰國普吉 - 2026年5月29日 - 隨着旅遊趨勢轉向較短而目的更明確的度假行程，時間對現代家庭而言，已成為愈見珍貴的奢華。然而，對不少旅客，尤其是短途度假旅客而言，缺乏彈性的酒店入住及退房時間，往往會壓縮他們在目的地好好享受假期的時間。有見於旅客需求持續轉變，普吉島邁考海灘艾美度假酒店（Le Méridien Phuket Mai Khao Beach Resort）正透過更具彈性的安排，重新構思傳統酒店住宿體驗，讓家庭能盡情把握相聚的每一時刻。

來源：普吉島邁考海灘艾美度假酒店
來源：普吉島邁考海灘艾美度假酒店

旅客對於更具彈性的服務需求，已成為當前旅遊市場的鮮明特徵。根據 Expedia Group《Unpack '26》報告，旅客正逐漸擺脫僵化行程，轉而選擇「轉住多間酒店」（Hotel Hopping），以及目的明確、以體驗為主導的住宿方式，以獲得更高價值與更大彈性。在整個亞太區，這股轉變已令「時間」成為頂級奢華要素。隨着旅客追求更高價值，並呼應個人興趣與熱情的度假體驗，可自訂的住宿時長，儼然已成為影響假期滿意度的關鍵因素，讓旅客能更從容抵達、悠然用餐，並享受不受下午 2 時入住時間的傳統標準，限制了珍貴相聚時光。順應這項轉變，普吉島邁考海灘艾美度假酒店以標誌性的「25小時住宿體驗」進一步深化其奢華款待理念，讓賓客可按自身行程選擇入住時間，並自抵達一刻起享受完整而具彈性的住宿體驗。

普吉島邁考海灘艾美度假酒店總經理 Jirarat Ninpradub 表示：「在當前旅遊環境下，時間已成為新的奢華，對需要兼顧繁忙日程的家庭而言尤其如此。」他續指：「我們設計25小時住宿體驗，是為了把主導權交還給賓客，消除傳統酒店住宿中常見、彷彿時間正在倒數般的焦慮。透過這項彈性安排，我們可讓賓客按照自己的步調安頓下來，全情投入邁考的悠然生活方式，而不必感到倉促。」

度假酒店坐落於邁考的寧靜海岸，並以適合家庭入住的客房配置、寬敞開放空間及酒店內精心策劃的體驗，讓旅客以更從容的節奏享受旅程。這種安排讓賓客不受酒店固定時間安排的壓力所限，享受順暢而完整的住宿體驗。

25 小時住宿體驗提供至 2026 年 6 月 30 日；與此同時，度假酒店亦持續優化季節性活動安排及萬豪旅享家（Marriott Bonvoy）會員專屬優惠，以滿足全年不同旅客的需要。

如欲了解更多優惠資訊，請瀏覽普吉島邁考海灘艾美度假酒店官方網站

adblk4

關於普吉島邁考海灘艾美度假酒店

普吉島邁考海灘艾美度假酒店坐落於邁考海灘的寧靜岸畔，這裡是普吉島保存最完好的自然海岸線之一；度假酒店距普吉國際機場僅 15 分鐘車程，是一處悠然的海濱度假勝地。度假酒店融合當代設計、體貼入微的服務，以及精心策劃的生活風格體驗，為旅客提供有別於島上繁忙旅遊熱點的寧靜選擇。

度假酒店設有寬敞客房與套房，共 14 種房型，可欣賞熱帶花園或安達曼海景，設計兼顧舒適與私隱。憑藉廣闊園區及適合家庭的設施，度假酒店歡迎追求更悠然住宿體驗的情侶、家庭及團體旅客。

adblk5

關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

追蹤
查看此作家更多文章
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務