馬來西亞「最便捷長居路徑」需求增長 森林城市發佈金融特區第二家園簽證政策指引

柔佛，馬來西亞 - 2026年5月29日 - 2024年10月1日至2026年3月31日期間，共有593名申請者獲批馬來西亞第二家園金融特區計劃（Special Financial Zone Malaysia My Second Home，簡稱「SFZ MM2H」）。隨著獲批人數攀升，諮詢量也隨之大幅增加。為此，森林城市金融特區發佈了一份詳細指南，全面介紹了該計劃的具體要求。森林城市金融特區位於馬來西亞柔佛州，是一個不斷發展的住宅與商業中心，也是政府指定的金融特區。指南涵蓋了SFZ MM2H的申請資格、與其他MM2H組別的區別、所需材料，以及詳細的申請步驟。



馬來西亞第二家園MM2H政策對比：森林城市金融特區版VS非特區白銀黃金鉑金版，含存款、購房金額、年限及費用。



馬來西亞第二家園計劃一直吸引著退休人士和投資者，以較低成本獲得長期居留身份。而面向森林城市金融特區推出的新版本，則提供了該計劃歷史上最低的門檻之一。



在第二家園簽證框架下，白銀和黃金級申請者需要存入50萬令吉到100萬令吉不等的定期存款。此外，申請者須購置一套住宅，且房產類別要與其第二家園等級對應。具體來說，白銀級最低需購買60萬令吉的房產，黃金級為100萬令吉，鉑金卡級為200萬令吉。



相比之下，經森林城市專門提供的SFZ MM2H簽證，設定了顯著更低的存款門檻。21至49歲申請人為65,000美元，50歲及以上為32,000美元。此外，申請者還須購買一套森林城市的住宅房產，房產價值不低於50萬令吉。



森林城市金融特區版MM2H與普通MM2H的區別



第二家園計劃由馬來西亞旅遊部於二十多年前推出，最初以「銀髮族計劃」的名義面向外國退休人士。經過多次修訂（包括2021年的重大政策更新），該計劃被重新劃分為白銀、黃金和鉑金三個等級，每個等級有不同的存款要求、申請條件和附帶福利。



2024年，金融特區第二家園簽證與森林城市金融特區同步推出，是國家第二家園計劃下的一個獨特版本。與其他等級不同，此版本專屬於柔佛州的森林城市，旨在吸引投資者、專業人士和外籍人士來到這一新興經濟特區。



金融特區第二家園簽證的定期存款要求較低，但申請者須從森林城市發展商處直接購買符合條件的住宅物業。



