馬來西亞「最便捷長居路徑」需求增長 森林城市發佈金融特區第二家園簽證政策指引

柔佛，馬來西亞 - 2026年5月29日 - 2024年10月1日至2026年3月31日期間，共有593名申請者獲批馬來西亞第二家園金融特區計劃（Special Financial Zone Malaysia My Second Home，簡稱「SFZ MM2H」）。隨著獲批人數攀升，諮詢量也隨之大幅增加。為此，森林城市金融特區發佈了一份詳細指南，全面介紹了該計劃的具體要求。森林城市金融特區位於馬來西亞柔佛州，是一個不斷發展的住宅與商業中心，也是政府指定的金融特區。指南涵蓋了SFZ MM2H的申請資格、與其他MM2H組別的區別、所需材料，以及詳細的申請步驟。
馬來西亞第二家園計劃一直吸引著退休人士和投資者，以較低成本獲得長期居留身份。而面向森林城市金融特區推出的新版本，則提供了該計劃歷史上最低的門檻之一。
在第二家園簽證框架下，白銀和黃金級申請者需要存入50萬令吉到100萬令吉不等的定期存款。此外，申請者須購置一套住宅，且房產類別要與其第二家園等級對應。具體來說，白銀級最低需購買60萬令吉的房產，黃金級為100萬令吉，鉑金卡級為200萬令吉。
相比之下，經森林城市專門提供的SFZ MM2H簽證，設定了顯著更低的存款門檻。21至49歲申請人為65,000美元，50歲及以上為32,000美元。此外，申請者還須購買一套森林城市的住宅房產，房產價值不低於50萬令吉。
森林城市金融特區版MM2H與普通MM2H的區別
第二家園計劃由馬來西亞旅遊部於二十多年前推出，最初以「銀髮族計劃」的名義面向外國退休人士。經過多次修訂（包括2021年的重大政策更新），該計劃被重新劃分為白銀、黃金和鉑金三個等級，每個等級有不同的存款要求、申請條件和附帶福利。
2024年，金融特區第二家園簽證與森林城市金融特區同步推出，是國家第二家園計劃下的一個獨特版本。與其他等級不同，此版本專屬於柔佛州的森林城市，旨在吸引投資者、專業人士和外籍人士來到這一新興經濟特區。
金融特區第二家園簽證的定期存款要求較低，但申請者須從森林城市發展商處直接購買符合條件的住宅物業。
| 類別
| SFZ MM2H
| 標準MM2H（白銀）
| 標準MM2H（黃金）
| 標準MM2H（鉑金）
| 定期存款
| 美元65,000（21-49歲）/ 美元32,000（50歲以上）
| 150,000美元
| 500,000美元
| 1,000,000美元
| 物業要求
| 最低RM500,000
（僅限發展商單位，10年內不得出售）
| 最低600,000令吉
| 最低1,000,000令吉
| 最低2,000,000令吉
| 簽證有效期
| 10年，可續簽
| 5年，可續簽
| 15年，可續簽
| 20年，可續簽
| 物業地點
| 僅限森林城市（持證人可在馬來西亞任何地方居住，包括吉隆玻和檳城）
| 馬來西亞任何地方
| 馬來西亞任何地方
| 馬來西亞任何地方
SFZ MM2H 要求申請者同時滿足定期存款和購房條件，因此並非適合所有群體。然而，森林城市為此專門推出了定制化的住宅單位，面積為517平方英尺。這為有意申請的人士提供了更易實現的選擇。
森林城市 SFZ MM2H 簽證的申請資格
要符合森林城市SFZ MM2H 的申請資格，申請者必須滿足以下標準：
| 年齡要求
| 主申請人最低年齡21歲
| 合格家屬
| * 配偶
* 親生、領養或繼養子女（34歲以下）
* 34歲以下未婚且無業的子女
* 經醫學證明有殘疾的子女（無年齡限制）
* 父母或配偶父母
| 財務要求
| 在根據《2013年金融服務法》或《2013年伊斯蘭金融服務法》監管的馬來西亞金融機構維持定期存款：
* 21-49歲申請人：65,000美元
* 50歲及以上申請人：32,000美元
| 物業要求
| * 向森林城市發展商直接購買一套住宅單位（最低50萬令吉）
* 轉售或二手市場單位不符合資格
* 須在收到批准函後90天內完成購房
| 居住要求
| * 21-49歲申請人須滿足馬來西亞最低年度居住天數（請向持牌代理人核實當前居住要求）
下列申請者不具備申請資格：曾遭MM2H計劃拒簽者，以及當前存在尚在審理的移民案件者。
SFZ MM2H 申請流程
SFZ MM2H的申請必須通過旅遊、藝術及文化部根據《1992年旅遊工業法令》認證的持牌MM2H代理人提交。不接受直接或獨立提交。
申請步驟
1. 委託持牌代理人
選擇註冊的MM2H代理人，協助準備和提交所有所需文件。
2. 準備文件
收集並完成必要檔，通常包括：
a. 有效護照（剩餘有效期至少18個月）
b. 財務證明
c. 結婚證書
d. 無犯罪記錄證明
e. 出生證明
3. 提交並進行審批
馬來西亞旅遊、藝術及文化部將對所有申請進行審核，審批時間按實際情況而不同。申請獲批後，申請人將收到一份官方的有條件批准函。
4. 存入規定資金
申請者需在馬來西亞的金融機構開立定期存款帳戶。該機構必須是根據《2013年金融服務法》或《2013年伊斯蘭金融服務法》獲得批准的。開戶後，存入規定的存款金額。
5. 購置物業並啟動簽證
收到批准函後，申請者須完成符合條件的森林城市物業的購買手續 。購房手續辦妥後，最多可提取初始定期存款的50%用於經批准的用途，包括在馬來西亞的物業購置、教育、醫療支出和旅遊活動。申請人隨後將獲發SFZ MM2H簽證簽注，持證人可在馬來西亞任何地方居住，包括吉隆玻和檳城等地區。
森林城市 SFZ MM2H ：居留權利與簽證特權
SFZ MM2H簽證持有人將獲得有效期為10年、可多次入境的簽證。該簽證可續期，涵蓋主申請人及符合條件的家屬。這種長期居留簽證授權持有人在馬來西亞持續居住，無需頻繁續簽。該簽證不自動授權持有人在馬就業，如有工作或經商需要，申請人可另行申請工作簽證或商務簽證。
除居留福利外，簽證持有人還可享用森林城市金融特區更廣泛的配套生態，該配套生態的設計融合了便利性、安全性和國際連通性。主要特色包括：
- 通過馬新第二通道便捷往返新加坡，距離柔佛海峽對岸約兩公里。
- 免稅區地位，在特定進口商品和消費品方面享有成本優勢。
- 社區經過整體規劃，配備24小時物業管理、監控交通網絡和專用安保系統，安全性高。
- 多元化的國際環境，居住著來自20多個國家的居民。
- 社區內設有國際學校，並可就近使用世界級醫療設施。
- 兩座錦標賽級高爾夫球場，包括連續七年入選「亞洲百佳高爾夫球場」的梁國坤經典球場，以及傑克·尼克勞斯傳奇球場。
綜上所述，SFZ MM2H計劃的結構為參與者提供了雙重優勢：一方面是一條通往馬來西亞長期居留的便捷通道，另一方面是享受一個圍繞安全、連通性和城市基礎設施而整體規劃的生活社區。
森林城市 SFZ MM2H 適合申請的目標群體
森林城市SFZ MM2H專為以下幾類人群設計：希望在馬退休的人士、尋求區域投資機遇的人士，以及希望在一個國際化環境中養育家庭的群體。該計劃既有10年可續簽簽證的穩定性，又能提供在一個自成體系、國際化規劃的濱海城市中生活的種種便利。
對於退休人士而言，SFZ MM2H在所有MM2H類別中門檻最低，使長期居留更易實現，同時不影響舒適度或生活品質。森林城市 的整體規劃佈局、安全環境以及毗鄰新加坡的地理位置，為那些追求寧靜，但又需要便捷生活方式的人提供了一個理想的選擇。
對於專業人士和家族辦公室而言，金融特區推出了一系列戰略性的激勵措施 ，包括合資格家族辦公室投資收益0%稅率，以及金融機構5%的企業稅率。對於那些正在考慮將馬來西亞作為跨境業務或財富管理樞紐的人士而言，這是一個值得考慮的選擇。詳情請參閱投資頁面 。
對於家庭而言，森林城市提供覆蓋幼稚園至高中的國際學校 教育，將全球課程與本地生活的便利性相結合。經第二通道前往新加坡僅需兩公里的優越地理位置，吸引了許多希望在可負擔的成本下，為孩子尋求優質教育及便捷出行方式的家長。
由於SFZ MM2H要求持有人購置森林城市物業，部分申請者可能認為並不適合自身情況。然而，持有物業並不意味著MM2H持證人必須居住在森林城市。持證人可以將其出租，作為獲批持有人者，依然可以在馬來西亞任何地方居住，包括吉隆玻、檳城及其他地區。即使不在柔佛長期居住，SFZ MM2H仍然是馬來西亞最容易獲得的居留通道之一，在可負擔性、穩定性和毗鄰新加坡的地理優勢之間取得了平衡。
長期居留簽證計劃的要求及審批時間可能隨時變化，申請前請務必核實最新資訊。本文資訊截至2026年5月29日。如需瞭解當前條款及申請週期，請諮詢森林城市官方或持牌MM2H代理人（根據《1992年旅遊工業法令》認證）。