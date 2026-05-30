滲水檢測 + 法律索償一條龍　香港民事索償中心 × 香港搵公正行網推出漏水糾紛全方位服務

專業滲水鑑定報告直接對接民事索償，助業主追討維修損失

香港 - 2026年5月30日 - 針對長期困擾本港業主的樓宇漏水糾紛，香港搵公正行網與香港民事索償中心宣布推出聯合服務，將專業滲水檢測與法律索償結合為一條龍流程，協助受漏水影響的業主由查找源頭到追討損失，獲得完整支援。



漏水糾紛的核心困境

漏水是本港舊樓及高密度住宅的常見問題，但業主往往面對三重障礙：難以證明滲水源頭、責任方拒絕承認或賠償，以及缺乏足夠證據提出索償。不少個案因為沒有專業鑑定報告，最終追討無門。



一條龍服務如何運作

滲水檢測（香港搵公正行網） —— 透過紅外線熱像、濕度測試及水管壓力測試等方法，確定滲水源頭及責任方，並出具具公信力的書面鑑定報告。

—— 透過紅外線熱像、濕度測試及水管壓力測試等方法，確定滲水源頭及責任方，並出具具公信力的書面鑑定報告。 法律索償（香港民事索償中心） —— 以該檢測報告作為關鍵證據，協助業主向責任方發出正式要求、進行談判，並在需要時循民事程序追討維修費用及相關損失。

天花、牆身或地台出現滲水、發霉或剝落

懷疑滲水源自樓上單位、外牆或公用部分

已要求責任方處理但遭拒絕或拖延

需要專業報告以支持維修費用或損失追討

服務的關鍵在於：滲水鑑定報告正正是民事索償所需的核心證據。兩個環節銜接後，業主毋須在不同機構之間奔波，亦能確保證據鏈完整。香港搵公正行網發言人表示：「很多漏水個案的爭議點在於源頭難以界定。一份方法嚴謹、立場中立的檢測報告，能為後續處理提供清晰的事實基礎。」香港民事索償中心發言人補充：「在索償過程中，證據的質素往往決定追討的進度。專業滲水報告讓我們在處理漏水損失索償時，有更扎實的依據與責任方溝通。」