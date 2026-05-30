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出版：2026-May-30 11:45
更新：2026-May-30 11:45
Media OutReach Newswire

滲水檢測 + 法律索償一條龍　香港民事索償中心 × 香港搵公正行網推出漏水糾紛全方位服務

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專業滲水鑑定報告直接對接民事索償，助業主追討維修損失

香港 - 2026年5月30日 - 針對長期困擾本港業主的樓宇漏水糾紛，香港搵公正行網香港民事索償中心宣布推出聯合服務，將專業滲水檢測與法律索償結合為一條龍流程，協助受漏水影響的業主由查找源頭到追討損失，獲得完整支援。

漏水糾紛的核心困境
漏水是本港舊樓及高密度住宅的常見問題，但業主往往面對三重障礙：難以證明滲水源頭、責任方拒絕承認或賠償，以及缺乏足夠證據提出索償。不少個案因為沒有專業鑑定報告，最終追討無門。

一條龍服務如何運作

  • 滲水檢測（香港搵公正行網） —— 透過紅外線熱像、濕度測試及水管壓力測試等方法，確定滲水源頭及責任方，並出具具公信力的書面鑑定報告。
  • 法律索償（香港民事索償中心） —— 以該檢測報告作為關鍵證據，協助業主向責任方發出正式要求、進行談判，並在需要時循民事程序追討維修費用及相關損失。

服務的關鍵在於：滲水鑑定報告正正是民事索償所需的核心證據。兩個環節銜接後，業主毋須在不同機構之間奔波，亦能確保證據鏈完整。

機構代表意見
香港搵公正行網發言人表示：「很多漏水個案的爭議點在於源頭難以界定。一份方法嚴謹、立場中立的檢測報告，能為後續處理提供清晰的事實基礎。」

香港民事索償中心發言人補充：「在索償過程中，證據的質素往往決定追討的進度。專業滲水報告讓我們在處理漏水損失索償時，有更扎實的依據與責任方溝通。」

（註：本服務提供法律諮詢及索償協助，個別個案結果視乎事實及證據而定。

適用情況
  • 天花、牆身或地台出現滲水、發霉或剝落
  • 懷疑滲水源自樓上單位、外牆或公用部分
  • 已要求責任方處理但遭拒絕或拖延
  • 需要專業報告以支持維修費用或損失追討

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關於 香港搵公正行網

（hkfindsurveyor.com）為本港提供專業滲水檢測及樓宇鑑定服務，專注以客觀技術方法確定滲水源頭及責任歸屬。詳情：hkfindsurveyor.com

關於 香港民事索償中心

（Hong Kong Civil Claim Centre）為市民提供民事索償相關的法律資訊及協助，涵蓋人身傷害、財物損失及物業相關爭議。詳情：hkcivilclaim.com

關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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