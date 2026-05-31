來自美國的 Jitendra Mohan、Sanjay Gajendra 及 Casey Morrison 榮膺「2026 年安永世界企業家大獎」(EY World Entrepreneur Of The Year™ 2026)

摩納哥2026年5月31日 /美通社/ -- Astera Labs 聯合創辦人 Jitendra Mohan、Sanjay Gajendra 及 Casey Morrison 於摩納哥星際大廳 (Salle des Etoiles) 舉行的頒獎典禮上，榮獲「2026 年安永世界企業家大獎」。 他們從近 5,000 名參與企業家中脫穎而出，當中包括來自 46 個國家及地區的 58 位得獎者，共同角逐這項全球殊榮。 他們是該獎項 26 年歷史以來第四組來自美國的得獎者。 Jitendra Mohan、Sanjay Gajendra 及 Casey Morrison 一直秉持共同信念發展事業，堅信連接技術是釋放人工智能 (AI) 全部潛力的關鍵。 三人在一家全球領先的半導體公司共事期間，深信若要推動下一波 AI 創新浪潮，關鍵在於解決頻寬及效能的瓶頸問題。

2017 年，他們離開原有職位，共同創立 Astera Labs，致力開發專為 AI 數據中心而設、以軟件定義的專用連接解決方案。 公司由矽谷一個車庫起步，在創業初期克服重重挑戰，包括應對新技術標準、招募合適人才、建立尚未成熟的產業生態系統，以及在競爭激烈的市場中籌集資金。 三位創辦人致力滿足客戶和專注創新，成功克服上述挑戰，而 Astera Labs 自此亦成為科技領域眾多主要企業信賴的合作夥伴。 現時，Astera Labs 在全球 13 個辦事處擁有超過 1,000 名員工，自 2022 年以來錄得 120% 的複合年增長率 (CAGR)，市值達 540 億美元。 自 2024 年成功首次公開招股 (IPO) 後，Astera Labs 持續站在 AI 基礎設施發展的前沿，秉持推動技術進步的願景，致力透過創新技術改變各行各業，改善人們的生活。

安永 (EY) 全球主席兼行政總裁 Janet Truncale 表示： 「隨著 AI 以前所未有的速度持續改變世界，我們比以往任何時候都更需要具前瞻視野的領導者，把握時代機遇。 Jitendra、Sanjay 及 Casey 正正展現出這種特質。他們不僅是具遠見卓識的企業家，更憑藉堅定決心，勇於應對當今複雜的全球挑戰，更積極塑造未來，帶領我們充滿信心地開創新局面。 他們勇於承擔策略性風險、作出果斷決策，並靈活適應不斷變化的市場環境，這些特質是 Astera Labs 取得成功的關鍵因素。然而，真正令人印象深刻的，是他們對社會責任的堅定承擔，以及為下一代創造長遠正面影響的不懈追求。 恭賀 Jitendra、Sanjay 及 Casey 榮膺本年度『安永世界企業家大獎』殊榮。」

Astera Labs 行政總裁兼聯合創辦人 Jitendra Mohan 表示： 「此時此刻能站在這裡，我深感榮幸。 我們與其他得獎者及評審建立的聯繫，實在啟發人心。 能夠與一眾既建立長遠成就、同時亦積極塑造未來的企業家並肩同行，對我們而言意義非凡。 從 2018 年僅有 10 人的團隊，發展至今日擁有超過 1,000 名員工，我們深感自豪能夠加入如此強大的全球企業家社群。」 Astera Labs 總裁、營運總監兼聯合創辦人 Sanjay Gajendra 表示： 「作為企業家，我們都是開拓者。 創業之路漫長，當中的付出與犧牲亦十分真實，因此這項殊榮對我們而言意義重大。 一直以來，我們都致力透過協助社區、大眾及基礎架構充分發揮 AI 的潛力，從而建立長遠傳承。 在此衷心感謝安永對我們這段歷程的肯定，並持續支持那些致力迎接未來挑戰、開創新機遇的企業家。」

Astera Labs 產品總監兼聯合創辦人 Casey Morrison 表示： 「從創立之初，我們便立志打造與別不同的事業，並在這個過程中為人們的生活帶來正面影響。 從三位工程師在車庫創業，到發展成為一家上市公司，協助構建 AI 時代基石，能夠獲得這項殊榮，我實在心存感恩。 我們今天取得的成果，反映多年來不懈努力，以及一路上建立的寶貴合作關係。 安永曾表揚眾多卓越的企業家，他們洞察市場需求，並果斷採取行動回應所需。 能夠躋身他們之列，令我深感榮幸，亦激勵我繼續創新，迎難而上，解決各種複雜挑戰。」

安永全球組織每年舉辦「安永世界企業家大獎」盛事，以表彰具遠見卓識的領袖。他們以堅定信心塑造未來、推動經濟發展，並積極響應號召，應對全球挑戰。 這項年度盛會匯聚創辦人、行政總裁及商界領袖，透過一系列交流活動及專題研討會促進互動合作，並以公布「安永世界企業家大獎」得主達到活動高潮。 「2026 年安永世界企業家大獎」由獨立評審團根據四項準則選出，包括企業家精神、宗旨、成長及影響力。 本年度評審團由來自世界各地、背景多元且備受推崇的企業家組成，並由 Venture Worx 創辦人兼行政總裁 Asif Ramji 擔任主席。

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