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出版：2026-May-31 03:01
更新：2026-May-31 03:01
PR Newswire

THE KILLERS 於 PEPSI® 呈獻的歐洲聯賽冠軍盃決賽 KICK OFF SHOW，綻放搖滾魅力

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全球數百萬球迷齊聚螢幕前，欣賞這標誌性搖滾樂隊在球會足球賽季矚目一戰前夕，獻上那場絕不可錯過的演出。

匈牙利布達佩斯2026年5月31日 /美通社/ -- #PEPSIKICKOFFSHOW – 全球超級巨星 The Killers 在布達佩斯的普斯卡斯競技場 (Puskás Aréna)，為本年度由 Pepsi 呈獻的歐洲聯賽冠軍盃決賽 Kick Off Show（揭幕表演），獻上精彩的壓軸演出。

THE KILLERS headline the UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi at the Puskás Aréna in Budapest, via Getty Images.

由 Pepsi 呈獻的歐洲聯賽冠軍盃決賽 Kick Off Show，於足球賽季的矚目之戰 – 阿仙奴巴黎聖日耳門 – 開賽前幾分鐘上演，The Killers 現場演繹了多首經典金曲及震撼球場級的代表作，包括 《When You Were Young》、《Human》、《All These Things That I've Done》和《Mr. Brightside》。   

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這支樂隊將其標誌傳奇地位帶到球會足球最盛大的舞台，為場內成千上萬的觀眾以及全球數百萬觀眾締造難忘體驗，令足球迷與音樂迷凝聚起來。

自 2004 年憑藉首張特色專輯《Hot Fuss》登上世界舞台後，The Killers 逐步確立其 21 世紀全球公認搖滾偶像的地位。 樂隊專輯總銷量已超過 3,500 萬張，當中包括多首白金金曲，例如《Mr. Brightside》、《When You Were Young》和《Human》。樂隊最近亦確認正在製作第八張錄音室專輯，並即將舉行震撼人心的全球巡演。

開賽前，無論在球場內還是透過全球直播收看的球迷，都驚喜地看到大衛‧碧咸 (Sir David Beckham) 爵士出現在螢幕上，向球迷提問：「準備好開始了嗎？」。 當碧咸把一枚硬幣投進點唱機，讓 The Killers 的黑膠唱片開始轉動，球場瞬間化身成霓虹閃爍的奇景，配合靈感源自樂隊拉斯維加斯根源的大膽視覺效果與舞蹈編排。

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Pepsi 在體育與音樂領域擁有悠久傳承，自 2016 年起一直呈獻歐洲聯賽冠軍盃決賽 Kick Off Show，每年都將足球與音樂的世界互相交融，締造出震撼難忘的娛樂之夜。 是次盛會正是 Pepsi 多年全球平台 Pepsi Football Nation 的縮影，平台頌揚球場內外的足球文化，引領全球球迷走進 90 分鐘以外的動人時刻，讓彼此更為貼近。

THE KILLERS headline the UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi at the Puskás Aréna in Budapest, via Getty Images.

 

 

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/the-killers--pepsi--kick-off-show-302786324.html

SOURCE Pepsi

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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