浪凡任命Barbara Werschine為首席執行官

上海2026年5月31日 /美通社/ -- 全球奢侈品時尚集團復朗集團（Lanvin Group，紐約證券交易所股票代碼：LANV）今天宣布，巴黎歷史最悠久的高級定制時裝屋Maison Lanvin已任命Barbara Werschine為首席執行官(CEO)。

Werschine女士是國際奢侈品領域的卓越領導者，擁有超過二十年的品牌定位、產品戰略及零售轉型經驗。在加入Lanvin（浪凡）之前，她曾擔任法國品牌Eric Bompard的首席執行官，成功推動了該品牌的現代化轉型，並優化了其財務表現。此前，她曾在Hermès（愛馬仕）執行委員會任職，擔任皮具系列總監，並在Celine(思琳)、Louis Vuitton（路易威登）和Zadig & Voltaire（颯迪格）擔任過關鍵領導及發展職務。她還曾在McKinsey & Company（麥肯錫咨詢公司）擔任戰略顧問。