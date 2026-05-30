眾擎機器人深圳智能製造基地啟用 首批T800人形機器人量產下線交付

深圳2026年5月29日 /美通社/ -- 人形機器人創新企業眾擎機器人宣佈，眾擎智能製造（深圳紅花嶺）基地正式啟用，旗下旗艦款全尺寸人形機器人T800首批量產機型同步下線。這一里程碑標誌著公司正式邁入萬台級規模化交付新階段。

深圳基地佔地面積約1.2萬平方米，採用一體化閉環生產流程，涵蓋來料檢驗、零部件組裝測試、整機裝配、下線檢測、批量發貨及售後維保全環節。依托這套高效佈局，該基地每15分鐘便可下線一台全新人形機器人。

眾擎機器人創始人兼首席執行官趙同陽表示：「從2024年首台測試樣機問世，到2025年PM01機型數百台小規模量產，再到如今實現萬台級交付能力的跨越式突破，眾擎正式進入產業化與商業化全新階段。我們以品質、效率、智能生產為核心搭建製造體系，加速實現從試產到量產、從零到規模化的跨越。」