尚乘以3800萬美元完成收購馬來西亞上城景觀富豪酒店

巴黎、紐約和倫敦2026年5月30日 /美通社/ -- 尚乘集團(AMTD Group Inc.)、尚乘國際（AMTD IDEA Group，紐交所：AMTD；新交所代碼：HKB）、尚乘數科（AMTD Digital Inc.，紐交所：HKD），以及尚乘數科旗下子公司The Generation Essentials Group（簡稱「TGE」，紐交所：TGE；倫交所：TGE）（以下統稱「尚乘」）聯合宣佈，TGE已順利完成對馬來西亞吉隆坡上城景觀富豪酒店(Upper View Regalia Hotel)絕對控股權的收購，本次交易總對價為3800萬美元。 上城景觀富豪酒店（地址：No. 2 Jalan Anjung Putra, Off Jalan Sultan Ismail, 50480, Kuala Lumpur, Malaysia）地處吉隆坡核心商務區的中心地帶，交通便利，步行數分鐘即可抵達雙威太子購物中心(Sunway Putra Mall)與太子世界貿易中心(PWTC)，毗鄰馬來西亞開放大學(Open University Malaysia)，可便捷通達吉隆坡的各大地標。

酒店內設129間客房及80個停車位，配備特色高空無邊際泳池，晝夜均可飽覽吉隆坡城市全景。此次收購完成後，酒店將啟動全方位翻新改造工程，並增設尚乘品牌樓頂標識，正式納入尚乘品牌酒店矩陣，與香港富薈尚乘上環酒店(iclub AMTD Sheung Wan Hotel)、新加坡帝盛尚乘道酒店(Dao by Dorsett AMTD Singapore)、紐約尚乘創意翠貝卡酒店(AMTD IDEA Tribeca Hotel)形成佈局聯動。 尚乘旗下品牌酒店主打服務追求高品質生活方式與旅居體驗的全球人士及本地社群。馬來西亞經濟發展勢頭穩健，居民消費能力強勁，同時擁有海外規模龐大的華語人群，是尚乘佈局的核心戰略市場。尚乘致力滿足馬來西亞日益壯大的華人社群及亞洲各界群體不斷升級的旅居出行需求。

此次酒店投資進一步夯實了尚乘深耕馬來西亞市場的長期戰略佈局。影視方面，尚乘出品馬來西亞影片《地母》(Mother Bhumi)。該片由知名導演張吉安執導、范冰冰領銜主演，尚乘創始人蔡志堅(Calvin Choi)博士擔任監製。影片口碑票房雙豐收，一舉斬獲第62屆金馬獎三項大獎，分別是范冰冰榮獲的最佳女主角獎、最佳攝影獎與最佳原創電影歌曲獎。近日，馬來西亞最高元首易卜拉欣-蘇丹伊斯坎達爾於巴西柏蘭宜王宮(Istana Pasir Pelangi)接見范冰冰及《地母》主創團隊。此外，尚乘旗下《L'OFFICIEL》（女裝刊）、《L'OFFICIEL Hommes》（男裝刊）以及高端腕表刊物《LA REVUE DES MONTRES》在馬來西亞市場運營態勢良好，深度融入當地時尚、文化與生活圈層。從依托影視傳媒進入市場，到如今落地實體酒店業態，尚乘秉持深耕本土的發展思路，力求在馬來西亞打造長期可持續價值。

本次交易順利收官，成為TGE拓展酒店版圖的又一重要戰略里程碑。交易完成後，尚乘的全球酒店客房總數已近1000間，進一步鞏固其不斷擴張的業務佈局，持續深耕全球酒店領域。 關於尚乘集團 尚乘集團是一家綜合企業集團，核心業務涵蓋媒體娛樂、教育培訓、地產投資與管理。 關於尚乘國際 尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）是一家多元化機構和數字解決方案集團，為企業和投資者建立與全球市場之間的橋樑。其綜合一站式的業務和數字解決方案平台可以滿足不同客戶在生命週期各個階段多樣化且互聯的業務需求和數字化需求。尚乘國際作為活躍的「超級連接器」，在客戶、業務夥伴、被投企業及投資者之間發揮橋樑作用，連接東西方市場。更多信息請訪問：www.amtdinc.com或在X（原：推特）關注@AMTDGroup。

關於尚乘數科 尚乘數科（紐交所：HKD）是一家綜合性數字解決方案平台，總部位於法國。其一站式數字平台覆蓋包括數字媒體、內容和營銷服務、投資，以及酒店與VIP服務等主要業務板塊。有關公司公告，請訪問：https://ir.amtdigital.net/investor-news。 關於The Generation Essentials Group The Generation Essentials Group（紐交所：TGE；倫交所：TGE）由尚乘集團、尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）與尚乘數科（紐交所：HKD）聯合創立，總部位於法國。TGE以全球化視野深耕多媒體、娛樂與文化及酒店與VIP服務領域，旗下匯聚《L'Officiel》、《The Art Newspaper》等國際知名媒體品牌與電影娛樂項目，綜合形成橫跨媒體、娛樂、酒店的多元業務矩陣。此外，TGE也是特殊目的收購公司(SPAC)的發起人，其旗下首支SPAC已於2025年12月18日順利完成定價與上市。

安全港聲明 本新聞稿包含根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款可能構成「前瞻性陳述」的內容。該等前瞻性陳述通常可以通過「將」、「預期」、「預計」、「目標」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「可能」等類似表述識別。除歷史事實外的陳述，包括有關尚乘國際、尚乘數科及/或The Generation Essentials Group的信念、計劃及預期，均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述存在固有風險與不確定性。有關這些及其他風險的更多信息，請參閱尚乘國際、尚乘數科及The Generation Essentials Group向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件。本新聞稿所載信息僅截至發佈之日，上述公司均不承擔更新任何前瞻性陳述的義務，除非適用法律另有規定。

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