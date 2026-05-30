2026 ASCO | 富馬酸侖博替尼(A400/EP0031)治療RET融合陽性NSCLC的關鍵研究數據發佈

成都2026年5月30日 /美通社/ -- 2026年5月30日，四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(下稱「科倫博泰」或「公司」，6990.HK)宣佈，在美國芝加哥舉行的2026年美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會上，廣東省人民醫院周清教授以口頭報告形式公佈了新一代選擇性轉染過程中重排(RET)抑制劑富馬酸侖博替尼(A400/EP0031，寧泰萊 ® [1] )用於治療晚期RET融合陽性非小細胞肺癌(NSCLC)的關鍵II期研究結果(摘要編號#8505，肺癌—轉移性非小細胞)。基於此項研究結果，富馬酸侖博替尼用於治療RET融合陽性的局部晚期或轉移性NSCLC成人患者的新藥上市申請(NDA)已獲中國國家藥品監督管理局(NMPA)受理。

該研究共納入71例既往接受過含鉑化療及免疫治療的患者(經治患者)及92例既往未接受過系統治療的患者(初治患者)，截至2025年10月29日，中位隨訪時間為22.6個月和20.7個月。

安全性方面，富馬酸侖博替尼耐受性良好，治療相關不良事件(TRAEs)主要為1-2級。因治療相關不良事件導致的停藥率為1.2%，未報告治療相關死亡事件。

研究表明，富馬酸侖博替尼在RET融合陽性NSCLC中展現出強勁且持久的臨床療效，無論治療線數如何，其療效在總體預後較差的患者人群中均得到驗證。在基線存在可測量CNS轉移的患者中，亦觀察到較好的CNS療效。整體安全性可控，未出現新的安全性信號。

主要研究者廣東省人民醫院周清教授表示：「從2023年ASCO首次報告Ⅰ期研究，到今天公佈關鍵Ⅱ期結果，我們見證了富馬酸侖博替尼從早期探索到確證性研究的紮實進階。關鍵Ⅱ期研究顯示，無論在初治還是經治的RET融合陽性NSCLC患者，富馬酸侖博替尼均能帶來深度且持久的緩解，尤其在基線CNS轉移患者中展現出卓越的顱內療效。作為新一代選擇性RET抑制劑，其有望為患者提供重要的治療新選擇。」