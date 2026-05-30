Arasan Chip Systems 宣佈推出業界首個 Sureboot™ 全面 16 位元 xSPI + PSRAM IP 解決方案，包括支援 AP Memory 的 Xccela™ PSRAM 以及最新 LVpSRAM™ 加州聖荷西2026年5月30日 /美通社/ -- 領先業界的手機及汽車系統單晶片 (SoC) 知識產權 (IP) 供應商 Arasan Chip Systems 欣然宣佈，推出業界首套 Sureboot™ 全面 16 位元 xSPI + PSRAM IP。 Sureboot™ 全面 xSPI + PSRAM 16 位元 IP 由控制器 IP、完美整合的 PHY IP 與軟件堆疊共同構建而成。 這款 IP 專門為支援 AP Memory 的 Xccela™ PSRAM 以及其最新 LVpSRAM™ 而設計，為新一代系統單晶片設計提供高效能、低功耗的記憶體介面。 AP Memory 高級副總裁 Jerry Hsueh 表示：「Arasan 和 AP Memory 多年來一直與許多客戶攜手合作。 我們樂見 Arasan 最新的 PSRAM IP 解決方案能夠支援我們最新一代的 PSRAM 裝置，當中包括 LVpSRAM™。」

Arasan Sureboot™ 16 位元 xSPI PSRAM IP 是高效能記憶體介面，專為追求極致速度及靈活性而設，它利用兩條 8 位元數據通道，在每 266MHz 時鐘週期內傳輸 32 位元數據，令標準吞吐量翻倍，同時支援 1.2v 和 1.8v 裝置。 此 IP 完全遵守 JEDEC JESD251C 規格，同時逆向兼容 Octal、Quad 和 Dual SPI 標準，因此無論新舊裝置都能正常運作。 此 IP 能直接從序列周邊介面 (SPI) 模式啟動，讓記憶體可即時存取，從而簡化系統整合；同時亦配備先進可擴展介面 (AXI) 記憶體映射及內建直接記憶體存取 (DMA) 支援。 Arasan 全面 IP 解決方案包括：

Sureboot™ 16 位元 xSPI PSRAM 控制器： 這款高效能控制器專為 AP Memory 的 Xccela™ 和 LVpSRAM™ 作出優化，能保證低延遲及最高吞吐量。

這款高效能控制器專為 作出優化，能保證低延遲及最高吞吐量。 合規實體層： 此乃穩健的實體層 (PHY)，專為高速訊號完整性而設，可與 Arasan 的 xSPI 控制器無縫整合。 支援 1.2v 及 1.8v 裝置。

此乃穩健的實體層 (PHY)，專為高速訊號完整性而設，可與 Arasan 的 xSPI 控制器無縫整合。 支援 1.2v 及 1.8v 裝置。 完整軟件堆疊：此乃全面的韌件及軟件套裝，能夠加快產品上市速度，並確保硬件與軟件之間產生無縫的協同效應。 Arasan 作為 JEDEC 的長期成員，提供全面的固態儲存 IP 組合，除了本 PSRAM IP 外，當中還包括 Sureboot™ eMMC IP、SD Card IP、UFS IP、ONFI NAND Flash IP 以及獨立的 xSPI IP。

供應情況

Arasan 的 Sureboot™ 全面 xSPI + PSRAM 16 位元 IP（包括實體層，即 PHY）目前已於主要晶圓廠及多個製程節點上即時提供。 欲取得 IP 授權，請與 [email protected] 聯絡。 如欲了解更多產品資訊，請瀏覽：

https://www.arasan.com/product/xspi-nor-ip/ Arasan 符合 JEDEC 規範的 xSPI IP，屬於我們 Octal SPI、QSPI、SPI 及 PSRAM IP 的超集合 關於 Arasan

Arasan Chip Systems 於 1995 年成立，專注提供流動儲存與連接介面的 IP 解決方案。 Arasan 的業務重點集中於流動系統單晶片 (Mobile SoC)。相關技術歷經演進，應用範疇由 1990 年代中期的個人數碼助理 (PDA)，擴展至今日的汽車、無人機及物聯網 (IoT) 裝置。 Arasan 一直站在這場「流動」演進的前沿，提供以標準為本的 IP 解決方案，構成流動系統單晶片的核心基礎。 採用 Arasan IP 出貨的晶片至今已超過 10 億塊

關於 AP Memory

AP Memory (TWSE: 6531) 是環球無晶圓廠半導體設計公司，專注於定制記憶體設計及 IP 解決方案。 產品包括物聯網記憶體 (IoTRAM™)、人工智能記憶體解決方案 (VHM™)，以及矽電容 (S-SiCap™)。 憑藉雄厚的研發實力，AP Memory 矢志為流動通訊、穿戴式裝置、物聯網 (IoT)、高級流動應用、高效能運算及邊緣運算等應用場景，提供高效能、低功耗的創新定制產品及解決方案。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/arasan-chip-systems--sureboot--16--xspi--psram-ip--302786092.html SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.