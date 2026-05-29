創想三維登陸港股：首發KliTek技術，確立全場景生態

深圳2026年5月29日 /美通社/ -- 2026年，消費級3D打印行業迎來新的轉折點。5月29日，創想三維在香港正式掛牌上市（股份代號：03388.HK），成為港股消費級3D打印第一股。同日，創想三維舉辦「AI•生態」12周年新品發布會。 12年來，創想三維推動了3D打印機走向個人桌面。但隨著市場擴容，多色多材打印成本高、柔性材料打印門檻高、設備操作復雜等行業痛點，依然制約著3D打印在消費端的大規模普及與場景拓展。 本次發布會向上突破技術天花板，向外延伸至消費者日常生活。從優化設備體驗到延展商業化應用，創想三維展示了其重塑行業的「AI+生態」布局——在消費端，通過技術革新與雲平台AI智能化，大幅降低使用門檻；在軟件生態端，依托創想雲匯聚全球設計師與用戶，構建繁榮的3D創作社區；在硬件生態端，引入激光雕刻機、3D掃描儀、3D打印耗材等周邊新品完善造物工具鏈；在商用與應用端，則分別打通了高通量生產與大眾科技單品的商業化閉環，重新定義消費級3D打印的下一階段。

創想三維技術負責人在發布會上表示，「KliTek™的突破，不僅僅是單點技術的跨越，而是完整的系統級解決方案。」 除了降低損耗之外，KliTek™系統性地拓寬了消費級多材料打印的邊界。依托RFID耗材識別、S-Drive™雙動力進料等四大核心系統，它不僅支持多彩、多材料打印一體成型，更突破了TPU打印瓶頸，讓柔性材料的設計與應用迎來飛躍。 如TPU 95A的打印，常規打印速度僅為2-3mm³/s，KliTek™將其提升至15mm³/s，實現約7倍的跨越式提速。對於打印難度更高的80A、85A超軟TPU，KliTek™實現最多3倍的效率提升，推動軟質TPU的高效化、規模化生產，為終端產業化落地打通關鍵路徑。

產品落地：大尺寸柔性打印與智能易用的雙重突破 在技術革新之外，創想三維同場發布了大尺寸柔性打印新標桿——Ender-3 V3 Mega大尺寸3D打印機。 該設備擁有420×420×420mm的巨幅打印空間，搭載500mm/s的高速打印能力與8000mm/s²的加速度，並采用鋁合金龍門架與一體壓鑄熱床確保大模型的高速穩定成型。 更重要的是，它針對TPU打印進行了專項的物理級優化。通過升級擠出齒輪與短路徑熱端設計，實現低阻力進料，同時標配纏料檢測與自動續料預警。這一系列整合，讓Ender-3 V3 Mega成功跨越了設備挑材料的門檻，能夠高速穩定地打印85A-95A超軟TPU，將工業級的柔性制造能力進一步下放到了消費級桌面。

與此同時，創想三維還發布了面向大眾創作者的多色打印方案——SPARKX i7 CFS nano。 區別於傳統多色打印設備體積較大、換料繁瑣與學習門檻較高等問題，i7 CFS nano 在桌面級空間內實現了「小巧機身+智能多色系統」的平衡。設備支持四色自動切換打印，並通過一體式料架設計，讓更多普通玩家能夠在有限的桌面空間內完成多色創作。 同時在AI驅動下，i7 CFS nano進一步強化了「低門檻操作」體驗。結合創想雲AI生態，可實現從模型生成AI實時檢測打印過程的智能化協同，讓用戶無需復雜調參，也能快速完成多色模型打印。

軟件生態：創想雲全面升級，降低全民創作門檻 創想雲作為一站式3D打印模型平台，是連接機器、模型、設計師、打印用戶的完整生態體系。在此次發布會上，其迎來全新AI功能升級，以及模型內容創作生態的激勵扶持。 「不會建模、調參復雜」一直是制約大眾接觸3D打印的關鍵影響因素。為此，創想雲推出MakeNow AI建模平台，涵蓋CubeMe、SnapForm等AI創作工具。普通用戶僅憑圖片即可直接生成3D模型，跳過了傳統專業建模軟件的高昂學習成本。 在落地打印環節，創想雲通過AI智能算法，對切片軟件進行了升級。新版系統不僅支持AI引導完成打印全流程與AI問答，更核心的突破在於引入了「AI推薦參數」與「打印風險修復」功能，讓用戶獲得更智能、高質量的打印體驗。

在平台UGC生態建設方面，創想雲推出「創作者激勵計劃2.0」 。通過優質星標模型現金收入、優秀創作者長期定向扶持以及會員模型簽約合作等商業化手段，深度綁定全球頭部設計師。目前平台已匯聚9.7萬名創作者，公開模型數量高達66萬個，沉澱了龐大的UGC內容資產。 生態延展：打造全球3D創造者生態平台，升級AI+生態全鏈路造物閉環 創想三維聚力打造全球3D創造者生態平台。 本次發布會上，旗下創想生態推出六款標桿生態新品：行業創新級5合1激光工作站Falcon T1與定位「家庭的首選的創作引擎」A1C激光雕刻機，覆蓋從輕量化創作到高精度加工的智造場景；Pika 首發媲美手機的便攜AI掃描儀、Sermoon P1一體機掃描儀，則實現創新產品形態與高精度智能算力的一體集成；獲得現象級全球眾籌榮譽、狂攬5340萬港幣的耗材生成系統 M1&R1，打通廢料回收、DIY定制專屬耗材鏈路，升級耗材有機閉環體驗；Creality SpacePi X4S 干燥盒，雙艙高溫進階性能，全方位守護耗材品質。

除新品外，創想生態重磅發布系列創新成果，以技術革新、品類破局、安全保障全方位布局。五軸打印升級套件正式亮相，推動傳統3D打印進階至5D多維智造新時代。全新雕刻機未來物種即將登場，實現行業突破性品類革新。創想生態打印耗材斬獲氣候友好、安全雙重權威認證，旗下Hyper PLA 耗材（可拆盤白色）獲歐盟嚴苛食品接觸級認證，官方出品耗材從源頭把控用料安全標准，護航家庭、商用智造等全場景安心使用。 依托長期沉澱的生態研發與產品布局能力，創想三維進一步打通「AI+生態」驅動下從「數字輸入」到「實體輸出」的完整創作鏈路，持續為個人創作者、創客工作室等多元群體提供無界創作的技術支撐，夯實在全球消費級3D打印行業的生態標桿地位。

針對齒科垂直場景，PioNext Mini則實現了機身精巧與高效產出的結合。該設備采用打印固化一體化設計，僅需10分鍾即可快速打印出陶瓷牙冠，大幅縮短了齒科醫療的交付周期。 消費應用：創想萬物，打通3D打印商業變現路徑 技術的最終歸宿是日常應用。本次發布會正式展示的「創想萬物」品牌，旨在通過創想三維成熟的3D打印技術、激光雕刻及UV打印技術，向下游市場實現規模化變現，構建集合多元科技消費產品的一站式消費平台。 創想萬物2025年便推出了Nexbie電商平台，先後發布了多條產品線，包括3D打印科技鞋履、家居裝飾品及配件、IP衍生產品。近期，創想萬物與世界杯IP展開聯動，上線了激光雕刻拼圖及LED擺件等人氣周邊。

自2025年9月3D打印鞋類產品上市以來，已售出超過5萬雙。此商業模式的底層科技支撐，是創想三維的工業級超高速DLP光固化解決方案。該方案依托非實體接觸的界面分離技術，實現了接近「零」的離型力，精准適配高性能柔性樹脂，兼具高速打印和穩定性，僅需1.5至3.5小時即可量產2到3雙鞋子，跑通了從底層高強度彈性材料打印到大眾科技消費品量產的完整鏈路。 行業新局：登陸港交所，12周年再啟新程 創想三維的正式掛牌上市，為其後續的技術研發與生態體系擴張提供支撐。

結合本次發布會的各項業務，創想三維已完成從單一設備制造商向全場景3D打印解決方案提供商的轉型——KliTek™技術與FDM新品突破打印壁壘；創想雲AI系統進一步降低建模與切片的操作門檻；創想生態通過3D掃描儀、激光雕刻機、3D打印耗材、配件等周邊產品完善了數字化造物工具鏈；創想三帝與創想萬物則分別實現了商用高通量交付與大眾消費品的商業化落地。 當前的行業競爭已跳出單一的硬件參數內卷。創想三維正依托技術、軟件、硬件周邊與終端應用的全面協同，拓寬智造的效率邊界，加速消費級3D打印的規模化普及。

*消費級3D打印第一股：特指全球首家、港股首家以消費級桌面3D打印設備為主營業務的獨立上市公司，股份代號：03388.HK，數據來源：港交所公開披露信息。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/klitek-302785845.html SOURCE Creality