Michter's 宣佈於 2026 年推出萬眾期待的 10 年黑麥威士忌。

肯塔基州路易斯維爾2026年5月29日 /美通社/ -- 總部設於路易斯維爾的 Michter's 釀酒廠將推出 10 年單桶肯塔基純黑麥威士忌。

Michter's 總裁 Joseph J. Magliocco 就其觀察表示：「在品酒活動中，我們偶爾遇到一些波本威士忌飲家，其因以往的經驗而不太願意嘗試黑麥威士忌。 我們會說明，Michter's 所釀造的肯塔基風格黑麥威士忌，有別於許多其他美國黑麥威士忌。 在大多數情況下，這些波本威士忌飲家會發現愛上我們的黑麥威士忌。」

Michter's 首席蒸餾師 Dan McKee 表示：「我們所釀造的肯塔基風格黑麥威士忌，在穀物配方中加入了比許多其他黑麥威士忌更多的粟米和麥芽大麥。 這樣釀造出來的黑麥威士忌極為平衡，甜香豐盈，風味層次複雜，與其辛香氣息相映成趣。」