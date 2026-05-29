GAC澳大利亞攜手悉尼FC達成戰略合作，共啟本地化發展新徵程

廣州和悉尼2026年5月28日 /美通社/ -- 2026年5月27日，GAC正式宣佈與澳大利亞規模最大、最具影響力的俱樂部之一 —— 悉尼FC（Sydney FC）達成戰略合作夥伴關係。這不僅是一次跨界強強聯手，更是GAC正式登陸澳大利亞市場後，深化「在澳大利亞，為澳大利亞」長期承諾的重要里程碑。

GAC是近年來在全球市場加速佈局的中國智造代表，悉尼FC則是澳大利亞足壇底蘊深厚的重量級豪門。雙方聯手源於對「卓越性能」與「創新驅動」的高度共鳴，也基於在價值理念與發展願景上的深度契合。在澳超聯賽中，悉尼FC擁有舉足輕重的影響力與忠實球迷基礎，其在競技層面的持續表現進一步強化了其作為知名體育IP的地位。在5月24日結束的澳超總決賽中，悉尼FC男子隊榮獲聯賽亞軍，再次展現了球隊強大的競技實力與影響力。