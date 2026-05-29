GAC澳大利亞攜手悉尼FC達成戰略合作，共啟本地化發展新徵程

廣州和悉尼2026年5月28日 /美通社/ -- 2026年5月27日，GAC正式宣佈與澳大利亞規模最大、最具影響力的俱樂部之一 —— 悉尼FC（Sydney FC）達成戰略合作夥伴關係。這不僅是一次跨界強強聯手，更是GAC正式登陸澳大利亞市場後，深化「在澳大利亞，為澳大利亞」長期承諾的重要里程碑。
GAC是近年來在全球市場加速佈局的中國智造代表，悉尼FC則是澳大利亞足壇底蘊深厚的重量級豪門。雙方聯手源於對「卓越性能」與「創新驅動」的高度共鳴，也基於在價值理念與發展願景上的深度契合。在澳超聯賽中，悉尼FC擁有舉足輕重的影響力與忠實球迷基礎，其在競技層面的持續表現進一步強化了其作為知名體育IP的地位。在5月24日結束的澳超總決賽中，悉尼FC男子隊榮獲聯賽亞軍，再次展現了球隊強大的競技實力與影響力。
未來，GAC將作為悉尼FC高級合作夥伴及官方汽車合作夥伴。同時，雙方將在安聯體育場（Allianz Stadium）開展豐富的比賽日體驗、球迷互動、球員參與及數字內容合作。在社區層面，GAC將深度參與「Sky Blue Pathways」青訓及社區項目，支持青訓發展，以更本地化、更具溫度的方式融入澳大利亞足球生態，從職業賽場延伸至社區與家庭場景。
廣汽國際澳大利亞公司總經理舒剛志表示：「此次合作，不僅為GAC品牌走近澳大利亞足球球迷搭建了全新平台，也將共同助力當地足球運動從基層到職業體系的持續發展。未來，雙方期待建立長期深厚的合作關係，為廣大球迷打造更多賽場內外的精彩體驗。」
對於GAC而言，體育不僅是競技，更是連接本地文化與用戶情感的重要橋樑。未來，GAC將持續深化全球體育營銷佈局，以足球為紐帶，推動中國智造在全球市場實現更深層次的價值連接與品牌共鳴。
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SOURCE GAC