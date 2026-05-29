獻禮大中華區四十周年 第三屆TÜV萊因認證節共創品質新篇章

香港2026年5月29日 /美通社/ -- 在6月9日第十九個「世界認可日」來臨之際，第三屆 TÜV萊因認證節正式拉開序幕。延續前兩屆活動所累積的熱烈迴響與產業關注，TÜV萊因認證節持續以多元形式，深化與產業、品牌及消費者之間的交流與連結。

適逢今年迎來TÜV萊因大中華區40 周年，本屆認證節將全面升級，圍繞體驗經濟、數位化信任與永續價值創新的核心主題，規劃為期兩個月的系列活動，強化產業交流、貼近消費者品質生活、凝聚員工向心力，展現百年檢測認證機構與時俱進的專業使命。