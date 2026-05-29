AI 資料中心帶動新商機 德國萊因攜台澳專家探討燃料電池發展

台北2026年5月29日 /美通社/ -- 隨著全球加速邁向淨零轉型，氫能與分散式能源已成為企業佈局的戰略核心。國際獨立第三方檢測認證機構德國萊因 TÜV 於 5 月 28 日下午在台北舉辦「佈局氫能新賽道：燃料電池發電系統市場趨勢與驗證關鍵論壇」，吸引眾多關注綠能轉型的企業先進齊聚 。本次論壇齊聚經濟部能源署、澳洲辦事處、 彭博新能源財經 (BloombergNEF) 及工業技術研究院等產官學界重量級專家，從政策補助、國際投資、市場進入到防爆安全標準，全面解析燃料電池發電系統的發展趨勢與關鍵驗證要求。

論壇由德國萊因大中華區太陽能與商用產品服務資深副總裁李衛春揭開序幕 。他指出，在全球能源多元化與低碳轉型趨勢下，燃料電池發電系統正加速從技術驗證邁向商業應用。企業進軍國際市場時，仍須面對各國政策差異、法規要求與市場准入標準等多重挑戰。 針對本地市場動態，經濟部能源署油氣發展及管理組組長蔡秀芬於會中深入剖析政策，台灣正加速推動定置型燃料電池發電系統商業化應用，並將 AI產業、 資料中心、半導體與高耗能產業列為優先推動場域，目標於 2029 年累積建置 100MW 低碳電力。能源署已擴大補助機制，新增 2MW 以上專案型申請，補助金額最高每瓩 7 萬元，加速大型商業應用落地。台灣燃料電池應用已逐步進入商業化階段，包括電子製造與工業場域皆已有實際導入案例，顯示市場正從示範驗證邁向規模化應用。

在國際視野方面，澳洲辦事處商務處資深投資總監劉怡均聚焦於「連結澳洲氫能經濟與台灣燃料電池應用」，點出台澳能源合作的互補優勢與燃料電池商業化的應用潛力 。澳洲是台灣最大的能源供應國，未來也可將澳洲豐沛的再生能源以綠氫/綠氨的形式供應台灣需求。澳洲政府已投入超過 100 億澳幣發展氫能，與氫能相關的各種再生能源補助案更超過 400 億澳幣，並制定了 2050 年綠氫產量達 1,500 萬至 3,000 萬噸的目標，加速推動氫能、綠色燃料與低碳產業布局。未來澳洲氫能除了出口供應亞太市場，澳洲本土應用包括長途重載運輸、固定式備援電力、礦區減碳等需求也快速成長，為台灣燃料電池與氫能設備業者帶來國際合作與市場機會。

在義大利商會榮譽顧問李君禮主持的焦點座談中，產官學代表共同針對全球氫能產業下的台灣機會展開深度對談。與會專家認為，台灣企業具備一定程度的供應鏈彈性，若能有效結合政策誘因並接軌國際標準，將能在全球氫能價值鏈中佔據關鍵位置 。萊茵技術 (上海) 太陽能與商用產品服務經理王森也補充強調，目前市場技術主流以 PEMFC (質子交換膜燃料電池) 及 SOFC (固體氧化物燃料電池) 為主，前者適用於移動交通，後者適用於大型發電。隨著全球氫能與燃料電池市場逐步邁向商業化，不同類型的燃料電池應用在進入國際市場時，需符合 CE指令、防爆、功能安全等多項國際法規與驗證要求。

論壇後半段則直擊核心技術與安全法規。工業技術研究院機械所組長蔡麗端詳細介紹了「高功率燃料電池測試驗證中心」，建立從關鍵材料、MEA（膜電極組）、電堆到系統的驗證鏈。該中心全面接軌 IEC 62282、ASTM 及 ISO 等國際標準，建立可重複且可追溯的測試流程，展現國內科研單位在技術驗證上的厚實能量 。 而針對安全防護的重中之重，德國萊因工業服務與資訊安全資深專案工程師黃思銘則分享燃料電池發電系統防爆設計與安全評估，從國際標準與工程安全角度，解析燃爆風險管理，包括危險區域分類、點燃源控制、通風稀釋設計、設備防爆適用性及氣體偵測與緊急停機機制等核心要求，並引用 IEC 62282 與 IEC 60079 等國際標準說明安全評估框架。透過完善的防爆設計與第三方安全驗證，可協助業者降低氫能設備運行風險。

德國萊因將持續扮演技術與法規的領航者，透過完整的測試與認證服務，協助台灣企業化法規挑戰為商機，安全、快速地駛向全球氫能新賽道 。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ai----302785588.html SOURCE 台灣德國萊因