搶攻企業主權 AI 商機！NeuroWatt 於 Computex 發表地端算力軟硬整合方案

台北2026年5月29日 /美通社/ -- 隨著生成式人工智慧（GenAI）技術逐漸成熟，企業端對 AI 的需求已從技術驗證轉向實際營運部署。然而，在導入過程中，資安權限控管、系統回溯機制缺乏，以及高敏感資料無法上雲等基礎設施限制，成為企業規模化應用 AI 的主要瓶頸。 針對此產業現況，台灣智慧技術研發股份有限公司（NeuroWatt）今日宣布，將於 2026 年台北國際電腦展（Computex 2026）展出全新研發的企業級代理平台——「NeuroTeam | AI Agent Team OS」，並同步推出與硬體大廠合作的「NeuroBrick NANO」——一款專為地端私有雲設計的模組化 AI 基礎設施解決方案，提供企業從軟體作業系統到硬體部署的一站式「軟硬一體化」解決方案。

以系統化架構取代零散應用，填補企業 AI 治理缺口 目前市場上的 AI 應用多以單一功能的 AI 代理（AI Agent）為主，在跨部門協作與正式環境中容易衍生管理混亂與資安風險。NeuroWatt 推出的 NeuroTeam 平台，核心概念為「以團隊（Team）為管理單位」，將部署、版本控制與狀態回溯整合為系統原生能力。 該平台主要針對高度監管產業（如金融、醫療、製造業）的痛點，支援從地端到雲端的混合部署路徑，確保企業高敏感資料能留在內網環境中運行。此外，NeuroTeam 具備環境分流、責任追蹤與成本可控等管理機制，協助 IT 與營運團隊在安全合規的前提下，掌握 AI 代理的運行狀態並降低管理成本。

迎戰「縮小化、分散式」算力浪潮：推出 NeuroBrick NANO 今年 Computex 展會上，微型化與分散式算力中心成為熱門焦點。針對傳統數據中心改造面臨的五大致命缺陷——結構承重、電力容量、冷卻系統、網路架構與垂直空間——NeuroWatt 順勢推出「NeuroBrick NANO」。這款遊戲改變者（Game-Changing）級別的硬體設備專為地端私有雲部署設計，出廠即預裝「NeuroTeam OS」，將運算、散熱與安全協議高度整合，徹底解決傳統改造方案的痛點。 NeuroBrick NANO 提供了全新的模組化構建替代方案。企業引進 NeuroBrick NANO 就像「安裝辦公室家電」一樣簡單，僅需插上電源與網路線，即可在數小時內於企業內網建置起專屬的 AI 代理運行環境。這不僅大幅降低了部署成本，更透過硬體層級的加密晶片，為企業的主權 AI 提供了最堅實的安全屏障。

著眼基礎設施，推動 AI 進入正式生產環境 NeuroWatt 執行長呂承哲指出： 「觀察目前產業現況，多數企業並不缺單一功能的 AI 代理，而是缺乏一套能確保資訊安全、可追溯，且具備擴張彈性的底層作業系統。而隨著邊緣運算與私有雲需求爆發，軟硬一體的整合方案才是企業落地的捷徑。NeuroTeam OS 與 NeuroBrick NANO 硬體的結合，正是為了幫企業打造最穩固的 AI 基礎設施，協助企業在可控、安全的環境下，將 AI 技術真正轉化為營運決策引擎。」 NeuroWatt 將於 2026 年 6 月 2 日至 6 月 5 日期間，於台北南港展覽館一館 1 樓（攤位號碼：J0334）展出 NeuroTeam 與 NeuroBrick NANO 軟硬一體化解決方案。展會期間將安排技術團隊與現場企業進行實務交流，共同探討如何透過模組化架構突破傳統 AI 基礎設施的限制，實現安全合規的企業 AI 部署。

關於台灣智慧技術研發（NeuroWatt） 專注於提供企業級人工智慧底層架構與算力解決方案，致力於協助企業安全、高效地實現基礎設施轉型與 AI 自動化落地。NeuroWatt 已入選美國頂級創新平台 Plug and Play 的 XDC Enterprise RWA Accelerator 計畫，致力於推動 AI 基礎設施金融化創新。 展會資訊 展覽名稱 ：2026 台北國際電腦展（Computex 2026）

：2026 台北國際電腦展（Computex 2026） 展出日期 ：2026 年 6 月 2 日（二）至 6 月 5 日（五）

：2026 年 6 月 2 日（二）至 6 月 5 日（五） 攤位位置 ：台北南港展覽館一館 1 樓，攤位 J0334

：台北南港展覽館一館 1 樓，攤位 J0334 官方網站：www.neurowatt.ai View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-ai-neurowatt--computex--302785523.html SOURCE 台灣智慧技術研發股份有限公司（NeuroWatt）