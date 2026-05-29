諾亞控股2026年第一季度業績：營業利潤率升至37.8%，AI動能持續兌現，全球佈局深化與盈利韌性並行演進

AI驅動動能與審慎擴張推動營業利潤率升至37.8%

境內業務聚焦長期投資，人民幣私募二級產品交易額同比增長63.6%

全球網絡從牌照佈局進入實際運營階段，海外資產配置規模（AUA）升至人民幣661億元（約96億美元）

穩健資本回報計劃持續推進，持續回購股份，擬議分紅總額相當於2025年全年非通用會計準則（non-GAAP）淨利潤的100% 新加坡2026年5月29日 /美通社/ -- 諾亞控股有限公司（「諾亞」或「公司」，NYSE：NOAH；HKEX：6686）於5月28日發佈截至2026年3月31日的第一季度未經審計財務業績。諾亞控股是一家領先且具有開創性的財富管理服務提供商，專注為全球華人高淨值客戶提供全球投資與資產配置的一站式綜合諮詢服務。

2026年第一季度，在境內私募二級產品業績報酬收入增加的帶動下，諾亞淨收入同比增長1.8%至人民幣6.258億元（約9,070萬美元），部分增幅被保險產品的募集費收入下降所抵消。營業利潤同比增長27.1%至人民幣2.364億元（約3,430萬美元），主要得益於員工薪酬方面的審慎成本管控及結構性效率提升舉措。報告期內，非通用會計準則淨利潤為人民幣1.339億元（約1,940萬美元），若剔除聯署公司權益帶來的非經營性波動影響，調整後非通用會計準則淨利潤將達人民幣2.164億元，同比增長28%，顯示公司核心盈利能力保持高度韌性。

諾亞控股聯合創始人、董事局主席汪靜波表示：「諾亞作為AI驅動的全球化財富管理平台，服務全球華人家庭的進程已展現出清晰勢頭。2026年第一季度，我們觀察到三個日益鮮明的趨勢：盈利結構持續改善、境內業務重拾動能、以及境外業務穩健增長。AI正從根本上重新定義財富管理行業，也正在重塑全球華人家庭與財富世界的連接方式。隨著全球網絡從牌照建設階段邁入主動運營階段，我們預期AI在組織與業務體系中的深度融合將成為可持續增長的核心驅動力。」

諾亞控股首席執行官殷哲表示：「公司盈利結構持續改善，本季度營業利潤率攀升至近年來單季最高水平之一。我們預計全年營業利潤率將保持在30%以上的健康區間，儘管產品結構與費用節奏的差異將帶來季度間的自然波動，隨著AI驅動戰略與各業務板塊持續產生協同成效，我們對公司在不同市場週期中、長期保持盈利能力充滿信心。」 境內業務：回歸核心資產配置，推動雙位數增長 境內業務方面，諾亞成功將戰略資源聚焦於長期投資能力建設。第一季度活躍客戶數*達10,742人，同比增長21.8%。人民幣公募基金產品交易額達人民幣99億元（約14億美元），同比增長130.2%；人民幣私募二級市場產品交易額達人民幣54億元（約7.8億美元），同比增長63.6%。這一業務動能主要由諾亞正行引領，其營業收入同比增長63.1%，至人民幣2.078億元（約3,010萬美元）。

諾亞認為，標準化、淨值化、專業化、智能化是財富管理行業的長期方向，該方向與監管引導、客戶的真實需求一致。諾亞境內業務的戰略重心將持續聚焦二級市場與資產配置能力建設，優先佈局公募基金、私募二級市場產品、AI驅動運營以及諾亞正行分銷平台。 境外業務：境外註冊客戶及AUA規模持續增長，新增多項牌照 諾亞境外業務持續穩步擴張：境外註冊客戶總數達20,373人，同比增長11.9%；境外資產配置規模（AUA）升至人民幣661億元（約96億美元），規模保持穩健。當季美元計價產品交易額保持穩定，約為11.5億美元。戰略層面，公司境外業務已從區域性牌照佈局推進至實際運營階段，標誌性進展包括2026年5月日本N+會所正式開業，以及美國經紀交易商牌照完成監管審批。

值得關注的是，公司新加坡賬戶與交易中心率先試點「AI+財富管理」團隊模式，在客戶觸達、服務響應效率及資產配置專業能力等方面取得積極成效，相關經驗將逐步向其他市場推廣。 在全球財富管理監管環境持續演進的背景下，諾亞的合規運營架構保持穩健，這也是我們海外業務長期可持續發展的重要基礎。公司依託新加坡、香港、上海及美國四大賬戶與交易中心開展業務，各中心均嚴格遵守所在地監管框架與合規要求。 AI驅動動能兌現，經營效率結構性提升

過去二十年，財富管理行業的增長與人力規模高度相關：每一位新增客戶，都意味著一位理財師更多的時間與精力投入。顧問的服務覆蓋能力，始終受制於時間、地域與信息處理的客觀約束。 諾亞認為，AI正推動行業向更具規模效率的平台化模式轉變。這一判斷已在實踐中得到驗證：本季度，諾亞新加坡賬戶與交易中心率先落地「AI+財富管理」團隊模式，相關業務AUA實現191.7%的單季環比增長。 這一實踐由公司三大協同前台引擎共同支撐： AI賦能的客戶關係經理（RM）系統：RM聚焦於深度客戶經營；AI則在客戶覆蓋、內容產出與跨區域服務響應上持續擴展每位RM的服務半徑；

AI驅動型財富管理團隊：通過AI驅動客戶運營與配置支持，以更輕的組織結構服務更廣泛的客戶需求。新加坡的實踐驗證了這一模式的規模化潛力；

AI+生態擴展：為獨立財富顧問、家族辦公室提供開放平台，接入全球資產、合規能力與執行體系。

本季度整體營業利潤率升至37.8%，綜合反映了AI驅動動能的兌現與審慎成本管控的雙重驅動。展望未來，諾亞將持續圍繞客戶、RM、產品與治理四個維度推進長期AI能力建設。 資產負債表與股東回報 截至2026年3月31日，公司持有現金、現金等價物和短期投資合計人民幣51億元，且無有息負債，資產負債表保持高度流動性。管理層對公司內在價值充滿信心，持續推進股份回購計劃，本季度以2000萬美元回購約181萬份美國存託股份（ADS）。此外，董事會已批准年度股息約人民幣3.060億元（約4,380萬美元），以及特別股息約人民幣3.060億元（約4,380萬美元，須待股東批准）。上述兩項合計派付總額相當於2025年全年歸屬於諾亞股東的非通用會計準則淨利潤的100%。

關於諾亞控股有限公司 諾亞控股有限公司（紐交所代碼：NOAH；港交所股票代碼：6686）是一家總部位於新加坡的AI驅動的財富管理機構，為全球高淨值家族和機構客戶提供一站式財富管理與資產配置服務，深耕全球華人高淨值群體逾二十三年。諾亞的美國存託股份（ADS）在紐約證券交易所上市，股票代碼為「NOAH」；公司股份同時在香港聯交所主板上市，股票代碼為「6686」。每份ADS代表五股普通股，每股面值0.00005美元。 2026年第一季度，諾亞分銷總額達人民幣233億元（約34億美元）的投資產品。截至2026年3月31日，通過歌斐資產管理（Gopher Asset Management）和Olive資產管理，諾亞管理資產總規模（AUM）達人民幣1,402億元（約203億美元）。

公司成立於2005年，開創了財富管理與資產管理相結合的商業模式，並持續構建國際化平台。截至2026年3月31日，諾亞擁有註冊客戶468,983人。集團下設六大業務板塊：境內公開證券（諾亞正行）、境內資產管理（歌斐資產管理）、境內保險（榮耀）、境外財富管理（ARK Wealth Management）、境外資產管理（Olive Asset Management）、境外保險及綜合服務（Glory Family Heritage），以及集團總部。憑藉覆蓋新加坡、中國香港、中國上海、美國的全球四大賬戶與交易中心，諾亞已在中國內地、中國香港、新加坡、日本及美國主要市場（包括紐約、洛杉磯及矽谷）建立分支機構與服務能力，彰顯其國際化運營佈局。

前瞻性陳述 本公告包含前瞻性陳述。相關陳述依據美國1995年《私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出。此類前瞻性陳述可通過「將」、「預期」、「計劃」、「相信」、「估計」、「有信心」等類似表述加以識別。諾亞亦可能在向美國證券交易委員會提交的定期報告、致股東的年度報告、於香港聯合交易所有限公司（「港交所」）網站發佈的公告、通函或其他文件、新聞稿及其他書面材料中，或由公司高管、董事或員工向第三方作出的書面或口頭陳述中，作出前瞻性陳述。

非歷史事實的陳述，包括有關諾亞信念與預期的陳述，均屬前瞻性陳述，其中內含風險與不確定性。本公告中的前瞻性陳述包括但不限於對公司現金及現金等價物充足性及流動性風險的估計等。諸多因素可能導致諾亞實際業績與前瞻性陳述中所含內容存在重大差異，包括但不限於以下方面：公司目標與戰略；未來業務發展、財務狀況及經營業績；中國及國際財富管理和資產管理市場的預期增長；公司對其所分銷產品需求及市場認可度的預期；公司分銷的投資產品涉及的投資風險，包括交易對手違約或因市場、業務狀況或交易對手不當行為導致的價值損失；公司維護和強化與核心客戶關係的預期；適用的政府政策及監管要求；吸引和留住合格人才的能力；緊跟市場趨勢與技術進步的能力；投資研發以提升產品選擇和服務供給的計劃；中國及全球業務所面臨的競爭；境內外整體經濟和商業環境；以及有效保護知識產權並避免侵犯他人知識產權的能力。

有關上述及其他風險的更多信息，詳見諾亞向美國證券交易委員會及香港聯交所提交的文件。本新聞稿及附件所提供的所有信息均以本新聞稿發佈之日為準，諾亞不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新上述任何信息（包括前瞻性陳述）的義務，法律另有要求者除外。 註： * 活躍客戶指報告期內購買公司分銷的投資產品或使用公司服務的註冊投資者 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/202637-8ai-302785418.html SOURCE 諾亞控股有限公司