硬件打破極限：Evnia攜手京東方發佈全球首款原生1000Hz真千幀電競顯示器

香港2026年5月29日 /美通社/ -- 全球電競顯示技術迎來顛覆性跨越！飛利浦（Philips）旗下高端電競品牌 Evnia，近日攜手全球顯示巨頭京東方（BOE）於技術發佈會上，重磅揭曉標杆級旗艦新品——Evnia 原生 FHD IPS真千幀護眼電競顯示器 25M4P5200T。
作為全球首款在硬件層面實現原生 1000Hz 刷新率的頂級裝備，該產品不僅重構了高刷競技的天花板，更宣告電競顯示正式邁入「真千幀、不失真」的全新紀元。
原生 1000Hz 硬核突破 告別畫面失真
傳統超高刷顯示器往往依賴插幀技術，容易導致畫質受損或延遲。Philips Evnia 25M4P5200T 採用京東方新一代原生 FHD 1000Hz IPS千幀面板，實現物理硬件層面的原生驅動：
- 超清畫質：每秒輸出 1,000 幀畫面，且每幀均為完整 1920×1080 原生解析度，真正做到千幀不失真。
- 極限響應：擁有 0.2ms 瞬時灰階響應（GTG）與低至 0.1ms 的動態畫面響應（MPRT）。
- 零拖尾表現：結合 BOE 專屬 BLMB 插黑技術，將運動拖尾壓縮至人眼無法感知的極限，無論是 FPS 遊戲的瞬移對決或極速賽車畫面，皆能清晰定格。
顛覆常規：高刷新率與極致畫質完美兼得
該款顯示器徹底打破了「高刷新率必然犧牲色彩」的行業壁壘：
- 廣視角與高色域：提供 178° 超廣視角，具備 99% sRGB 與 95% DCI-P3 電影級廣色域覆蓋。
- 專業級色準：色準度達到 ΔE＜1 的專業級標準，並榮獲 VESA DisplayHDR 400 認證，畫面色彩飽和真實、層次分明。
AI 引擎與Nature-eyecare雙核賦能
為了帶給玩家全方位的次世代電競體驗，25M4P5200T 在智能輔助與健康護眼領域進行了雙重升級：
- AI 智能外掛：內建專屬「AI 智能引擎」，支援智能十字準星、智能狙擊窗及智能暗部增強，助玩家在沙場智贏先機；搭配 AI 電競炫光燈，拉滿沉浸式遊戲氛圍。
- 硬核健康護眼：首度整合Nature-eyecare 護眼技術，採用模擬自然光的硬件圓偏光技術以減少眼部刺激，輔以 DC 調光、不閃屏及軟硬件低藍光防護，已通過德國 TÜV 萊茵護眼權威認證。
- 滿血未來接口：配備下一代頂級 DP 2.1 與 HDMI 2.1 滿血接口，並附帶符合人體工學的升降旋轉支架。
強強聯手 共建全鏈路千幀生態
發佈會期間，Evnia與京東方聯合實驗室正式揭牌。雙方更聯合晶片巨頭 AMD 以及電商平台京東，該計劃旨在打通研發、生產、銷售全環節，未來將共同制定統一的「千幀性能規範」與體驗標準，確保千幀技術不止停留在參數層面，而是帶來實質性的體驗躍升。
Philips Evnia 25M4P5200T 以無可挑剔的極限性能、AI 智能體驗與長效健康守護，重新定義了高端電競顯示的行業標準，現已正式登場。
關於 Evnia
Evnia 是飛利浦（Philips）旗下的高端電競專屬品牌。Evnia 品牌打破傳統電競外設的刻板印象，致力於將極致的硬件性能、前沿的時尚美學以及人性化的健康科技完美融合，為全球硬核玩家與潮流遊戲愛好者打造打破常規的次世代電競裝備。
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SOURCE Evnia