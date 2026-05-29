硬件打破極限：Evnia攜手京東方發佈全球首款原生1000Hz真千幀電競顯示器

香港2026年5月29日 /美通社/ -- 全球電競顯示技術迎來顛覆性跨越！飛利浦（Philips）旗下高端電競品牌 Evnia，近日攜手全球顯示巨頭京東方（BOE）於技術發佈會上，重磅揭曉標杆級旗艦新品——Evnia 原生 FHD IPS真千幀護眼電競顯示器 25M4P5200T。

作為全球首款在硬件層面實現原生 1000Hz 刷新率的頂級裝備，該產品不僅重構了高刷競技的天花板，更宣告電競顯示正式邁入「真千幀、不失真」的全新紀元。

原生 1000Hz 硬核突破 告別畫面失真

傳統超高刷顯示器往往依賴插幀技術，容易導致畫質受損或延遲。Philips Evnia 25M4P5200T 採用京東方新一代原生 FHD 1000Hz IPS千幀面板，實現物理硬件層面的原生驅動：