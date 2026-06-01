圖睿科技將於 COMPUTEX 2026 展出 AI-ready 全系列 RAID 儲存解決方案

隨著 AI 工作負載快速擴展，儲存已不再只是後端基礎設施，而是影響 AI 推論效率、GPU 使用率與整體系統效能的關鍵因素。今年圖睿科技將以 KV Cache Offloading 作為展出主軸，聚焦大型語言模型在長上下文、多輪對話與多使用者推論情境下，對高速資料存取與記憶體管理的迫切需求。

台北2026年6月1日 /美通社/ -- GPU 加速儲存與資料保護解決方案領導者圖睿科技（Graid Technology）將於 COMPUTEX 2026 展出全系列 AI-ready RAID 儲存解決方案，涵蓋 GPU 伺服器、企業 AI、AI 資料中心、HPC 叢集、邊緣運算與企業資料中心等多元應用場景。圖睿科技將於 6 月 2 日至 5 日在台北南港展覽館二館 Booth R0502 展示完整產品組合，協助企業突破儲存瓶頸，將儲存轉化為 AI 基礎架構的效能加速器。

針對不同 AI 部署場景，圖睿科技將展示兩大核心解決方案：SupremeRAID™ AE 與 SupremeRAID™ HE。SupremeRAID™ AE 專為企業 AI 與 GPU 伺服器打造，透過既有 GPU 資源加速 NVMe RAID，提升 AI 推論與 KV Cache 存取效能，並可實現 TTFT 最高 4 倍提升，協助企業以更低延遲回應 AI 應用需求。SupremeRAID™ HE 則面向 AI Data Center 與 HPC 環境，透過高效能、可擴展且具高可用性的 AI 儲存架構，實現 TTFT 約 2 倍提升，加速大規模推論與 KV Cache Offloading 工作流程。

本次 COMPUTEX 2026 的另一大亮點，是 VROC™ by Graid Technology Inc. 的正式亮相。VROC™ by Graid 是專為 Intel® Xeon® 平台打造的 CPU-native NVMe RAID 解決方案，進一步擴展圖睿科技在 RAID 儲存領域的產品版圖。透過 VROC™ by Graid，圖睿科技將產品組合延伸至 CPU-native RAID 架構，與既有 SupremeRAID™ GPU RAID 解決方案形成互補，為企業提供涵蓋 CPU 與 GPU 架構、從桌面工作站到資料中心的完整 RAID 儲存選擇。