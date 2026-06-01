Carbice 與 Noctua 攜手合作，為 DIY PC 玩家帶來先進散熱方案

Noctua 成為 Carbice® IP90 散熱墊於 DIY PC 市場的獨家零售通路，首波產品為適用於 AMD Ryzen™ CPU 的 NT-CP1 AM5/4。 臺北2026年6月1日 /美通社/ -- 美國新世代碳奈米管熱介面材料（TIM）與高效能散熱解決方案開發及供應商 Carbice，今日宣布與奧地利知名高階靜音 PC 散熱品牌 Noctua 建立長期策略合作關係。根據協議，Noctua 將成為 Carbice® IP90 散熱墊於 DIY PC 市場的獨家零售通路，作為散熱膏的免維護替代方案，正式提供給 DIY PC 玩家；雙方亦將共同投入未來產品開發，為 PC 遊戲玩家帶來更多創新散熱方案。

對 DIY 玩家而言，這也是 Carbice 先進碳奈米管散熱墊技術首次正式開放全球消費者購買。不同於多數散熱膏產品會因效能衰退而需定期重新塗抹，Carbice® IP90 散熱墊專為在整個系統生命週期中提供穩定散熱效能而設計，並能隨使用時間持續提升散熱效能。 Carbice 執行長暨創辦人 Baratunde Cola 表示：

「長久以來，熱介面材料一直被視為 PC 中的消耗品，DIY 玩家也習慣接受效能隨時間衰退，並需要定期重新塗抹散熱膏。2025 年底，我們與 CyberPowerPC 合作，將 Ice Pad 作為預先安裝的升級方案提供給玩家。如今，我們與 Noctua 攜手合作，正式將 Carbice® IP90 散熱墊帶給所有希望兼顧效能與可靠性、且不再需要重新塗膏的 DIY 玩家。」

Carbice 散熱墊採用垂直排列碳奈米管結構，並固定於超薄鋁基骨架之上，表面覆有奈米級聚合物塗層。此架構可為 DIY 玩家帶來三項核心優勢： 效能會隨使用持續提升： 隨著系統經歷熱循環，碳奈米管會逐步貼合接觸面的微觀結構，進一步提升散熱效能，而非像傳統 TIM 一樣因泵出（pump-out）、乾涸（dry-out）、龜裂或分層而造成效能衰退。

隨著系統經歷熱循環，碳奈米管會逐步貼合接觸面的微觀結構，進一步提升散熱效能，而非像傳統 TIM 一樣因泵出（pump-out）、乾涸（dry-out）、龜裂或分層而造成效能衰退。 安裝乾淨且可重複： 鋁基骨架提供足夠結構強度，便於操作與安裝；碳奈米管表面則具適當黏附性，可在安裝過程中穩定定位。無需針筒、塗膏或後續清潔。拆卸時亦能乾淨分離，有助於維持零組件外觀與轉售價值。

鋁基骨架提供足夠結構強度，便於操作與安裝；碳奈米管表面則具適當黏附性，可在安裝過程中穩定定位。無需針筒、塗膏或後續清潔。拆卸時亦能乾淨分離，有助於維持零組件外觀與轉售價值。 零維護： 無需重新塗抹、無需監控，也不必擔心效能衰退。

不同於其他以碳或石墨為基礎、容易脆裂、滑動且安裝困難的散熱墊，Carbice 散熱墊在機械結構上具備高度穩定性，並擁有獨特的三維熱擴散能力。正因如此，該技術亦可應用於衛星、航太系統與 AI 資料中心等高可靠度場景。 Noctua 執行長 Roland Mossig 表示：

「Carbice 獨特且創新的 TIM 技術，已在對可靠性要求極高的應用中證明其顛覆性價值。我們相信，Carbice 散熱墊優異的長期效能、易用性與可靠性，將為 PC 玩家帶來全新體驗。我們非常期待將其推向市場，並與 Carbice 在未來研發領域展開更深入合作。」

NT-CP1 AM5/4 已完成 AMD Ryzen™ AM5 與 AM4 CPU 驗證。其採用與 Carbice 供應給衛星、航太系統及 AI 基礎設施相同的垂直排列碳奈米管技術，並以適用於消費級 CPU 的撕貼式形式提供。 目前，Carbice® IP90 散熱墊已預先安裝於 CyberPowerPC 的遊戲桌上型電腦產品中；NT-CP1 AM5/4 亦將於 Computex 2026（6 月 2 日至 5 日）Noctua 攤位展出，並預計於 2026 年 9 月正式上市販售。 歡迎訂閱 Noctua 電子報或追蹤其 X（原 Twitter）官方帳號，以獲得 NT-CP1 AM5/4 開售通知。 更多資訊請參閱 carbice.com。 關於 Carbice

Carbice 成立於 2011 年，總部位於美國亞特蘭大，專注與新世代技術及高速成長產業合作。Carbice 具備可擴展的高效能散熱技術與解決方案，能有效消除熱量累積，在低維護需求與低環境影響下，確保硬體長期效能與可靠性。更多資訊請參閱 https://carbice.com/ 或追蹤 Carbice LinkedIn 官方頁面。

關於 Noctua

Noctua 屢獲殊榮的高階靜音散熱產品，以卓越聲學表現、業界領先的效能噪音比，以及極長產品壽命聞名全球。自 2005 年創立以來，這家奧地利製造商始終秉持「工程優先」理念，其創新歷史與持續最佳化的堅持，已與其長期產品支援與卓越客戶服務同樣深植人心。如今，無論是 PC 玩家或產業客戶，都高度信賴 Noctua 結合尖端效能、極致靜音與高度可靠性的產品特色。 媒體聯絡窗口：

BAM（代表 Carbice）

[email protected] View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/carbice--noctua--diy-pc--302785508.html SOURCE Carbice Corporation