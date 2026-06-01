凌科藥業宣佈LNK01004軟膏獲批開展治療白癜風及慢性手部濕疹的Ⅱ期臨床試驗

杭州、上海和波士頓2026年6月1日 /美通社/ -- 凌科藥業（浙江）股份有限公司（以下簡稱「凌科藥業」），一家處於臨床階段、專注於免疫與炎症性疾病的創新藥研發公司，宣佈公司自主研發的1類創新藥LNK01004軟膏已先後獲得國家藥品監督管理局（NMPA）批准開展治療白癜風和慢性手部濕疹的Ⅱ期臨床研究。 白癜風是一種自身免疫性皮膚病，臨床上以色素減退斑和（或）脫失斑片為主要表現，暴露或特殊部位皮損常給患者帶來嚴重的精神心理負擔，降低其生活質量。目前白癜風的治療重點在於阻止疾病進展、促進白斑復色和預防復發，但至今尚未有一種有效的療法可以徹底治癒白癜風。

慢性手部濕疹是一種常見且易復發的慢性炎症性皮膚疾病，其臨床表現包括紅斑、水皰、脫屑、瘙癢等症狀，嚴重患者可伴隨疼痛及手部功能受限，對患者日常生活、工作能力及生活質量造成顯著影響。目前針對中重度或持續性慢性手部濕疹的治療選擇仍較為有限，臨床存在較大的未滿足需求。 LNK01004軟膏是一款具有潛力成為同類首創的第三代軟性泛JAK抑制劑，可同時調控多種炎症因子相關信號通路。與傳統JAK抑制劑不同，LNK01004軟膏採用低系統性暴露及皮膚限制性分佈設計，旨在實現泛JAK選擇性與受限製藥物暴露之間的最佳平衡，以提供最佳療效和安全性。精心的藥物設計導致藥物具有較好的透皮性能，並確保入血後代謝及清除快速，血漿半衰期較短及系統性暴露極低。同時，其展示強勁的組織選擇性，當局部給藥時，暴露主要限於皮膚組織，適合患者長期使用。臨床前研究展現了清晰的皮膚限制性的特徵，並展現了良好的藥效。在人體特應性皮炎的臨床II期中體現了良好的藥效和安全性。

凌科藥業聯合創始人、董事長兼首席執行官萬昭奎博士表示：「LNK01004軟膏是公司在免疫炎症性皮膚病領域重點佈局的核心創新產品之一。當前，白癜風和慢性手部濕疹現有治療方案在長期管理方面仍面臨諸多挑戰。LNK01004憑借其差異化的皮膚限制性分子設計及多炎症通路協同調控機制，有望為患者提供全新的治療選擇。此次獲得白癜風和慢性手部濕疹兩項適應症的臨床試驗許可，不僅豐富了公司在炎症性皮膚病領域的管線佈局，也進一步驗證了LNK01004在皮膚疾病領域的廣泛開發潛力。我們將全速推進後續臨床研究，力爭盡早為廣大患者帶來更安全、更有效的創新治療方案。」

關於凌科藥業： 凌科藥業是一家專注於自身免疫及炎症疾病領域的臨床階段創新藥公司，致力於通過源頭創新解決尚未被滿足的臨床需求；開發具有差異化優勢的小分子創新療法；為生物制劑提供更優的替代口服治療方案。公司由來自輝瑞、默沙東及強生等全球知名藥企的資深藥物研發專家和高管共同創立，聚焦JAK-STAT並延伸到TYK2信號通路，同時積極佈局蛋白降解等前沿技術領域。 公司融合AI輔助藥物設計、綜合生物學評估平台及蛋白降解技術，構建了覆蓋靶點發現、分子設計、轉化研究到臨床開發的一體化創新研發體系，持續推動創新療法的研發，以惠及全球患者。迄今為止，凌科藥業已成功開發並推進多款自主研發的一類新藥候選藥物，並通過自主推進及國際合作夥伴協同，完成多項創新管線的臨床研究與開發。

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