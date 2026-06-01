華住集團於《2025可持續發展報告》中展示 ESG 進展

上海2026年6月1日 /美通社/ -- 領先在前的全球酒店集團華住集團有限公司（「華住」或「公司」）今天發佈《2025 年可持續發展報告》，概述公司在可持續發展管理、負責任營運以及創造長期價值方面的進展。

2025 年適逢華住成立 20 週年，公司進一步推展其可持續發展策略，秉持「成就美好旅程」(Enriching Journeys) 的願景，並聚焦於五大關鍵支柱：住客滿意度、員工福祉、環境改善、夥伴共贏及卓越管治。

報告彰顯華住持續將可持續發展理念融入業務策略、酒店營運、供應鏈及管治實踐之中。